Μετά από περίπου 15 μήνες συζητήσεων, αντεγκλήσεων, διαβουλεύσεων αλλά και κειμένων που πηγαινοέρχονταν, η αυλαία έπεσε και το νομοσχέδιο για την πολύκροτη αλλαγή του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, μετουσιώθηκε σε νόμο. Κι αυτό διότι, η Ολομέλεια της Βουλής έβαλε χθες τελεία, υπερψηφίζοντας τους κανονισμούς με 29 ψήφους υπέρ και 18 εναντίον. Η απόφαση δεν ήταν εύκολη καθώς όλοι σχεδόν οι βουλευτές που τοποθετήθηκαν αναφέρθηκαν στην ανάγκη να γίνει επιτέλους το επόμενο βήμα, λέγοντας πως πρέπει να αξιοποιηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα για περαιτέρω βελτιώσεις. Ταυτόχρονα, έριξαν το μπαλάκι εκ νέου στο υπουργείο Παιδείας, από το οποίο αναμένουν άμεσα τα υπόλοιπα ζητήματα που εκκρεμούν, όπως τα κριτήρια αξιολόγησης και άλλες πτυχές του νέου συστήματος, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντα της Επιτροπής Παρακολούθησης που θα συσταθεί.

Οι εμπλεκόμενοι φορείς πέρασαν από τη βάσανο της διαβούλευσης και της προσπάθειας συγκερασμού απόψεων, ούτως ώστε να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση. Κάτι που τελικά δεν έγινε στον βαθμό που επιθυμούσε η επιτροπή Παιδείας της Βουλής, η οποία υπενθυμίζεται ότι περίπου τρεις φορές παρενέβη, στέλνοντας ξανά στο τραπέζι του διαλόγου υπουργείο Παιδείας και εκπαιδευτικές οργανώσεις. Έτσι, από τον Σεπτέμβριο του 2024 που άρχισε ουσιαστικά η προσπάθεια, φτάσαμε στο καλοκαίρι του 2025 που δεν υπήρχε η συμφωνία των μερών και ο κίνδυνος για το ναυάγιο ήταν κάτι περισσότερο από ορατός. Τότε η επιτροπή Παιδείας έδωσε περιθώριο σχεδόν τριών μηνών για διάλογο. Οι δυσκολίες διαφάνηκαν και τον Σεπτέμβρη του 2025 με το νομοσχέδιο να πηγαίνει και να έρχεται μέχρι το Νοέμβριο.

Τα βήματα που έγιναν δεν ήταν αρκετά για τη συμφωνία με αποτέλεσμα ένα επικαιροποιημένο νομοσχέδιο από πλευράς Υπουργείου να κατατίθεται στη Βουλή, αυτή να το συζητά, οι εκπαιδευτικές οργανώσεις να διαφωνούν με σημεία του και στο τέλος να λαμβάνουν δυναμικά μέτρα. Εξέλιξη όμως που δεν εμπόδισε τη συζήτηση και ψήφιση των κανονισμών από την Ολομέλεια της Βουλής.

Το νομοσχέδιο πέρασε με τη θετική ψήφο των ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ, Οικολόγων, Ειρήνης Χαραλαμπίδου, Αλεξάνδρας Ατταλίδου, Ανδρέα Αποστόλου και Μιχάλη Γιακουμή. Καταψήφισαν ΑΚΕΛ (πλην της Ειρήνης Χαραλαμπίδου), το ΕΛΑΜ και οι ανεξάρτητοι βουλευτές Ανδρέας Θεμιστοκλέους και Κωστής Ευσταθίου.

Τα βασικότερα σημεία που αλλάζουν στο σύστημα αξιολόγησης εκπαιδευτικών με αυτή την εξέλιξη είναι:

Ο διευθυντής του σχολείου θα έχει ρόλο και στην αριθμητική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών με βαρύτητα 15%. Το υπόλοιπο 85% παραμένει στον επιθεωρητή.

Εισάγεται η θέση του Ανώτερου Εκπαιδευτικού. Πρόκειται για θέση που θα αντιστοιχεί στην κλίμακα του βοηθού διευθυντή αλλά χωρίς τα διοικητικά καθήκοντα. Οι Ανώτεροι Εκπαιδευτικοί θα παραμένουν στην τάξη αλλά θα έχουν ρόλο μέντορα σε άλλους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα χρειάζονται στήριξη και καθοδήγηση. Με αυτή την πρόνοια, το υπουργείο Παιδείας θεωρεί ότι ικανοί εκπαιδευτικοί που θέλουν και μπορούν να είναι στην έδρα, δεν αναλαμβάνουν διοικητικά καθήκοντα και δεν τους στερούνται μαθητές.

Η τελική αριθμητική αξιολόγηση παραμένει στη βάση της κλίμακας από το 1 έως το 40.

Σημειώνεται ότι χθες απορρίφθηκαν τροπολογίες του ΑΚΕΛ, μεταξύ των οποίων, η μία προνοούσε την αφαίρεση του διευθυντή από τη διαδικασία της αριθμητικής αξιολόγησης, ενώ υπερψηφίστηκε τροπολογία του ΔΗΣΥ μαζί με τον Χρύσανθο Σαββίδη και τον Ανδρέα Αποστόλου για διαγραφή της πρόνοιας όπως ο διευθυντής συμβουλεύεται βοηθό διευθυντή για την αριθμητική αξιολόγηση εκπαιδευτικών του. Επισημαίνεται ότι αυτή η πρόνοια δεν περιλαμβανόταν στο νομοσχέδιο του Υπουργείου αλλά προστέθηκε στη συνέχεια από την επιτροπή Παιδείας. Προκάλεσε αντιδράσεις στις εκπαιδευτικές οργανώσεις οι οποίες πέραν της διαφωνίας τους με τη συμμετοχή του διευθυντή, είχαν και αυτό το θέμα. Τελικά, στην Ολομέλεια έγινε διαγραφή της επίμαχης πρόνοιας.

Σημειώνεται ότι η εφαρμογή του νέου συστήματος θα γίνει τη σχολική χρονιά 2028-2029.

«Ιστορική μέρα για τη δημόσια εκπαίδευση»

Ικανοποίηση σε Προεδρικό και υπουργείο Παιδείας

Μετά το πέρας της Ολομέλειας της Βουλής, η υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Σήμερα είναι μια ιστορική ημέρα για τη δημόσια εκπαίδευση και για τη χώρα. Μετά από 50 χρόνια, η Βουλή ψήφισε ένα νέο, σύγχρονο σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος μιας ουσιαστικής εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. Η αξιολόγηση είναι εργαλείο στήριξης, ενδυνάμωσης και συνεχούς βελτίωσης του σχολείου. Είναι μια επένδυση στην ποιότητα της εκπαίδευσης, στους εκπαιδευτικούς μας και κυρίως στα παιδιά μας. Η σημερινή κατάληξη είναι αποτέλεσμα διαλόγου, τεκμηριωμένης δουλειάς και προσπάθειας σύγκλισης. Αποδεικνύει ότι όταν η κοινωνία, οι θεσμοί και η πολιτεία αναλαμβάνουν συλλογική ευθύνη, μπορούν να πετύχουν μεγάλες αλλαγές.

Από αύριο, περνάμε στη φάση της εφαρμογής. Και αυτό απαιτεί συνεργασία, εμπιστοσύνη και συναίνεση. Συνεχίζουμε με τεχνοκρατική σοβαρότητα, ανοικτό διάλογο και στόχο το αποτέλεσμα. Ευχαριστούμε τους βουλευτές που ψήφισαν με υπευθυνότητα υπέρ της προόδου.

Η Κυβέρνηση προχωρεί με συνέπεια σε ευρύτερες μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν τους θεσμούς και το μέλλον της χώρας. Η Παιδεία αλλάζει. Και αλλάζει με σχέδιο, ευθύνη και όραμα».

Σε γραπτή του δήλωση ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ανέφερε: «Με την σημερινή ψήφιση της Μεταρρύθμισης της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου, κάνουμε ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα στην μεγάλη προσπάθεια να αλλάξουμε και να εκσυγχρονίσουμε την χώρα μας.

Πρόκειται αναμφίβολα για μια Μεταρρύθμιση η οποία, την ίδια στιγμή, στηρίζει, ενδυναμώνει και εξελίσσει τους εκπαιδευτικούς μας, αναβαθμίζει το παιδαγωγικό έργο και διασφαλίζει καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα για όλα τα παιδιά, χωρίς εξαιρέσεις.

Στον πυρήνα κάθε πολιτικής μας απόφασης είναι οι ίδιοι οι μαθητές, και το δικαίωμα κάθε παιδιού να έχει πρόσβαση σε ένα σύγχρονο, ποιοτικό και ανθρώπινο δημόσιο σχολείο.

Ως Κυβέρνηση θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στην Παιδεία ως στρατηγική επιλογή εθνικής σημασίας. Η αλλαγή στην Παιδεία είναι επένδυση στο μέλλον του τόπου, είναι βασικός πυλώνας της μεγάλης μας προσπάθειας να αλλάξουμε και να εκσυγχρονίσουμε την χώρα μας πάντοτε στη βάση ιδεολογικού πολιτικού μας πλαισίου, τον Κοινωνικό Φιλελευθερισμό. Επιθυμώ να ευχαριστήσω όσους συνέβαλαν σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, που αποτελεί κοινωνική απαίτηση για την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου, και της παιδείας μας στο σύνολό της, προς όφελος των μαθητών μας και της κοινωνίας μας».

Στο τραπέζι τα μέτρα από τις εκπαιδευτικές οργανώσεις

Η εξέλιξη αυτή δεν είναι η επιθυμητή για τις εκπαιδευτικές οργανώσεις, κυρίως για την ΠΟΕΔ και την ΟΕΛΜΕΚ. Κι αυτό διότι, έχουν έντονες διαφωνίες επί συγκεκριμένων σημείων στη νέα πλέον νομοθεσία. Το γεγονός ότι οι δύο οργανώσεις έχουν ήδη ειλημμένες αποφάσεις για κλιμάκωση των μέτρων, προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στην επόμενη μέρα όσον αφορά στο πώς θα προχωρήσουν και πότε.