Με 29 ψήφους υπέρ και 18 εναντίον, η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε τους κανονισμούς για το νέο σχέδιο αξιολόγησης εκπαιδευτικών.

Με τη θετική ψήφο των ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ, Οικολόγων, Ειρήνης Χαραλαμπίδου, Αλεξάνδρας Ατταλίδου, Ανδρέα Αποστόλου και Μιχάλη Γιακουμή, το επίμαχο νομοσχέδιο μετουσιώνεται σε νόμο και τώρα καλείται το υπουργείο Παιδείας να τρέξει άλλα διαδικαστικά ζητήματα που προκύπτουν στο πλαίσιο της ψήφισης του νέου συστήματος αξιολόγησης εκπαιδευτικών. Μεταξύ αυτών, που εκκρεμούν και θα πρέπει να τεθούν ενώπιον της Βουλής σύντομα, είναι τα κριτήρια αξιολόγησης. Σημειώνεται ότι η επιτροπή Παιδείας τα αναμένει από το Υπουργείο, το Μάρτιο.

Αρνητική ψήφο έδωσαν το ΑΚΕΛ (πλην της Ειρήνης Χαραλαμπίδου), το ΕΛΑΜ και οι ανεξάρτητοι βουλευτές Ανδρέας Θεμιστοκλέους και Κωστής Ευσταθίου.

Αναφορικά με τη συζήτηση γύρω από το νομοσχέδιο, οι βουλευτές που τοποθετήθηκαν παρέθεσαν τις απόψεις τους, άλλοι υπέρ των προνοιών και άλλοι εναντίον.

Οι πλείστοι βουλευτές συμφώνησαν ότι δεν επιλύονται προβλήματα της Εκπαίδευσης που αγγίζουν σημαντικές παραμέτρους, ωστόσο, έκαναν λόγο για ένα βήμα προς τα εμπρός.

Παράλληλα, ανάμεσα στα επιχειρήματα για την ανάγκη ψήφισής του νομοσχεδίου, τέθηκε η μεταβατική περίοδος των τριών χρόνων μέχρι την εφαρμογή του, για βελτιώσεις και κάλυψη κενών που ενδεχομένως υπάρχουν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ολομέλεια του Σώματος απέρριψε όλες τις τροπολογίες του ΑΚΕΛ, ενώ υπερψηφίστηκε τροπολογία με την οποία διαγράφεται η πρόνοια όπως ο διευθυντής του σχολείου πρέπει να συμβουλεύεται τον βοηθό διευθυντή ή βοηθό διευθυντή Α’ πριν την τελική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Υπενθυμίζεται ότι η πρόνοια αυτή δεν περιλαμβανόταν στο αρχικό νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας αλλά προστέθηκε στη συνέχεια από την επιτροπή Παιδείας. Η τροπολογία αυτή κατατέθηκε από ΔΗΣΥ, Χρύσανθο Σαββίδη και Ανδρέα Αποστόλου.

Επίσης, ψηφίστηκε και πρόταση νόμου του ΔΗΣΥ ότι τα καθήκοντα των στελεχών θα συζητούνται στην Επιτροπή Παρακολούθησης, μία τροπολογία η οποία κατατέθηκε την τελευταία στιγμή, προφορικά, στην Ολομέλεια.

Γραπτή δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας μετά την ψήφιση της μεταρρύθμισης:

«Με την σημερινή ψήφιση της Μεταρρύθμισης της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου, κάνουμε ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα στην μεγάλη προσπάθεια να αλλάξουμε και να εκσυγχρονίσουμε την χώρα μας.

Πρόκειται αναμφίβολα για μια Μεταρρύθμιση η οποία, την ιδια στιγμή, στηρίζει, ενδυναμώνει και εξελίσσει τους εκπαιδευτικούς μας, αναβαθμίζει το παιδαγωγικό έργο και διασφαλίζει καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα για όλα τα παιδιά, χωρίς εξαιρέσεις.

Στον πυρήνα κάθε πολιτικής μας απόφασης είναι οι ίδιοι οι μαθητές, και το δικαίωμα κάθε παιδιού να έχει πρόσβαση σε ένα σύγχρονο, ποιοτικό και ανθρώπινο δημόσιο σχολείο.

Ως Κυβέρνηση θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στην Παιδεία ως στρατηγική επιλογή εθνικής σημασίας. Η αλλαγή στην Παιδεία είναι επένδυση στο μέλλον του τόπου, είναι βασικός πυλώνας της μεγάλης μας προσπάθειας να αλλάξουμε και να εκσυγχρονίσουμε την χώρα μας πάντοτε στη βάση ιδεολογικού πολιτικού μας πλαισίου, τον Κοινωνικό Φιλελευθερισμό.

Επιθυμώ να ευχαριστήσω όσους συνέβαλαν σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, που αποτελεί κοινωνική απαίτηση για την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου, και της παιδείας μας στο σύνολό της, προς όφελος των μαθητών μας και της κοινωνίας μας.»