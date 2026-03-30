Τη διαφωνία της με τα κριτήρια αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται ενώπιον της Βουλής, εκφράζει σε ανακοίνωσή της η ΟΕΛΜΕΚ. Όπως υποστηρίζει, «τα κριτήρια παραμένουν ουσιαστικά αμετάβλητα, διατηρώντας την ίδια ασάφεια, μη μετρησιμότητας και υποκειμενικότητας». Την ίδια ώρα καλεί την Ολομέλεια να εξετάσει σε βάθος τα κριτήρια και να μην προχωρήσει στην ψήφισή τους χωρίς ουσιαστικές διορθώσεις.

Αυτούσια η ανακοίνωση της ΟΕΛΜΕΚ

Η ΟΕΛΜΕΚ εκφράζει την έντονη διαφωνία της για τα κριτήρια αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται ενώπιον της Βουλής. Παρά τις επισημάνσεις που έγιναν εδώ και μήνες, τόσο σε θεσμικό επίπεδο όσο και δημόσια, τα κριτήρια παραμένουν ουσιαστικά αμετάβλητα, διατηρώντας την ίδια ασάφεια, μη μετρησιμότητας και υποκειμενικότητας.

Η Οργάνωση τονίζει ότι τα συγκεκριμένα κριτήρια αποτελούν τη βάση της αριθμητικής αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Από αυτά θα προκύπτει ο τελικός βαθμός και, κατ’ επέκταση η επαγγελματική πορεία των συναδέλφων. Ως εκ τούτου, η απουσία σαφών, αντικειμενικών και μετρήσιμων δεικτών πλήττει την αξιοκρατία και τη δικαιοσύνη στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Καλούμε τη Βουλή των Αντιπροσώπων, έστω και στο παρόν στάδιο να εξετάσει σε βάθος τα κριτήρια και να μην προχωρήσει στην ψήφισή τους χωρίς ουσιαστικές διορθώσεις. Η ευθύνη είναι μεγάλη και δεν επιτρέπει επιφανειακές προσεγγίσεις ή βεβιασμένες αποφάσεις. Η ψήφιση ενός προβληματικού πλαισίου όχι μόνο δε μπορεί να θεωρηθεί μεταρρύθμιση αλλά αντίθετα είναι απορρύθμιση.

Ταυτόχρονα, καλούμε το ΥΠΑΝ να ανταποκριθεί με σοβαρότητα και να προχωρήσει άμεσα σε αναδιαμόρφωση των κριτηρίων, στη βάση συγκεκριμένων, μετρήσιμων και αντικειμενικών παραμέτρων, που να διασφαλίζουν ισότιμη και δίκαιη αξιολόγηση για όλους τους εκπαιδευτικούς περιορίζοντας τη δυνατότητα να είναι υποκειμενικές οι κρίσεις των αξιολογητών.

Η αξιολόγηση πρέπει να υπηρετεί την ποιότητα και την αξιοκρατία, όχι την αυθαιρεσία. Και αυτό δεν είναι διαπραγματεύσιμο.

H ΟΕΛΜΕΚ στηρίζει την πρόταση νόμου για τους εκπαιδευτικούς αορίστου χρόνου

Η ΟΕΛΜΕΚ εκφράζει τη σαφή στήριξή της στην πρόταση νόμου που τίθεται προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής την Πέμπτη, 2 Απριλίου 2026, για την απαγόρευση του τερματισμού των υπηρεσιών των εκπαιδευτικών αορίστου χρόνου για λόγους πλεονασμού.

Η ψήφιση της πρότασης νόμου αποτελεί αναγκαία παρέμβαση για την αποκατάσταση της δικαιοσύνης και την ενίσχυση της σταθερότητας στο δημόσιο σχολείο.

Καλούμε όλα τα πολιτικά κόμματα να υπερψηφίσουν την πρόταση νόμου, αναγνωρίζοντας έμπρακτα την ανάγκη προστασίας των εκπαιδευτικών αορίστου χρόνου, οι οποίοι υφίστανται σημαντική αδικία σε σχέση με άλλους εργαζόμενους αορίστου χρόνου στον δημόσιο τομέα.