Ο Λιονέλ Μέσι δεν κατάφερε να συγκρατήσει τη συγκίνησή του.

Ο αρχηγός και φυσικός ηγέτης της Αργεντινής είχε μόλις παραλάβει το ασημένιο μετάλλιο, ως φιναλίστ του τελικού του Μουντιάλ, και το πέρασε στο στήθος του.

Την ίδια στιγμή, το γήπεδο σείστηκε από την αποθέωση προς το πρόσωπό του, με τους Αργεντινούς φιλάθλους να μην σταματούν να τον χειροκροτούν.

Δεν άντεξε. Λύγισε. Ξέσπασε σε κλάματα, που όσο περνούσαν τα λεπτά γίνονταν ακόμα περισσότερα.

Ο Μέσι, που δεν είχε αντέξει και είχε ξεσπάσει σε κλάματα και μετά την πρόκριση της Αργεντινής στο ματς με την Αίγυπτο. Τότε ήταν για χαρά.

protothema.gr