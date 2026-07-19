Λίγες ώρες πριν από τον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου απέναντι στην Ισπανία, ο Λιονέλ Μέσι έκανε μια ανάρτηση γεμάτη συναίσθημα, επιλέγοντας να μιλήσει όχι για το τρόπαιο, αλλά για τη διαδρομή που οδήγησε την Αργεντινή μέχρι την τελευταία μάχη της διοργάνωσης.

Ο αρχηγός της «αλμπισελέστε» ευχαρίστησε τους συμπαίκτες του, το προπονητικό επιτελείο και όλους όσοι εργάζονται καθημερινά για την εθνική ομάδα, τονίζοντας ότι, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του αποψινού τελικού, η ομάδα αυτή έχει ήδη γράψει τη δική της ιστορία.

Στην ανάρτησή του ο Μέσι έγραψε:

«Το πιο όμορφο πράγμα όλων αυτών των χρόνων δεν ήταν μόνο οι τίτλοι, αλλά ολόκληρη η διαδρομή. Το να μοιραζόμαστε την καθημερινότητά μας με αυτή την ομάδα, να αγωνιζόμαστε μαζί, να σηκωνόμαστε μετά τις δύσκολες στιγμές και να απολαμβάνουμε κάθε βήμα.

Ευχαριστώ κάθε έναν από τους συμπαίκτες μου, το προπονητικό επιτελείο και όλους όσοι εργάζονται καθημερινά ώστε αυτή η εθνική ομάδα να παραμένει μια οικογένεια.

Ό,τι κι αν συμβεί αύριο, αυτή η ομάδα έχει ήδη γράψει μια ιστορία που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ και που κανείς δεν θα μπορέσει να σβήσει.

Πάμε, Αργεντινή!»

Το μήνυμα του 39χρονου σταρ συγκέντρωσε μέσα σε λίγα λεπτά εκατομμύρια αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με φιλάθλους από όλο τον κόσμο να του εύχονται καλή επιτυχία στον τελικό. Για πολλούς, η συγκεκριμένη ανάρτηση αποτελεί ακόμη μία απόδειξη ότι, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, ο Μέσι αντιμετωπίζει τη φετινή πορεία της Αργεντινής ως μια συλλογική επιτυχία, βάζοντας πάνω από όλα την ομάδα και τους ανθρώπους που τη στελεχώνουν.

protothema.gr