Η μεγάλη εξαγορά στον παγκόσμιο κλάδο των τηλεοπτικών και κινηματογραφικών παραγωγών και των μέσων επικοινωνίας φαίνεται πως έκλεισε αργά την Παρασκευή.

Όπως μεταδόθηκε από το Reuters, η Warner Bros Discovery συμφώνησε στην πρόταση εξαγοράς που της κατέθεσε η Paramount Skydance, έναντι 110 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Σύμφωνα με το Reuters, τερματίστηκε, έτσι, ένας πόλεμος προσφορών με υψηλά διακυβεύματα, αφότου το Netflix αποχώρησε από τη συμφωνία του με τον ιδιοκτήτη του HBO Max.

Η συμφωνία, με μετοχική αξία 81 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αναμένεται να ολοκληρωθεί το τρίτο τρίμηνο του 2026, ανακοίνωσαν οι εταιρείες την Παρασκευή.

Η συγχώνευση θα δημιουργήσει μια μεγάλη δύναμη στα μέσα ενημέρωσης, συνδυάζοντας μεγάλα στούντιο και δίκτυα όπως το CNN και το CBS. Η ενοποιημένη εταιρεία θα διαθέτει μια ταινιοθήκη με πάνω από 15.000 τίτλους και δημοφιλή franchise, όπως το «Game of Thrones», το «Mission Impossible», το «Harry Potter» και το DC Universe, ανέφεραν οι εταιρείες σε ανακοίνωσή τους.

Η Paramount, με επικεφαλής τον γιο του δισεκατομμυριούχου Λάρι Έλισον, Ντέιβιντ Έλισον, έχει βαθιές πολιτικές διασυνδέσεις με την κυβέρνηση Τραμπ, κάτι που θα μπορούσε να τη βοηθήσει να εξασφαλίσει ευνοϊκότερη μεταχείριση από τις ρυθμιστικές αρχές.

INS