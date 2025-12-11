Ο Σύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου πραγματοποίησε επετειακή εκδήλωση για τα 80 χρόνια από την ίδρυσή του, τιμώντας μια πορεία που ξεκινά το 1945 και συνδέεται άρρηκτα με την ανάπτυξη της κυπριακής λιμενικής και ναυτιλιακής βιομηχανίας. Χαιρετισμούς απηύθυναν η Υφυπουργός Ναυτιλίας Μαρίνα Χατζημανώλη, εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας, και η Βουλευτής Φωτεινή Τσιρίδου, εκ μέρους της Προέδρου της Βουλής.

Στην ομιλία του, ο νέος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, Ρηγίνος Τσάνος, ανέδειξε τον στρατηγικό ρόλο των κυπριακών λιμανιών σε μια περίοδο έντονων γεωοικονομικών αλλαγών. Όπως σημείωσε, «τα κυπριακά λιμάνια μπορούν να εξελιχθούν σε κόμβο σταθερότητας και διασυνδεσιμότητας για ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο», επισημαίνοντας ότι η επιχειρησιακή τους ετοιμότητα επιβεβαιώθηκε μέσα από την επιτυχημένη υλοποίηση του ανθρωπιστικού σχεδίου Αμάλθεια.

Ο κ. Τσάνος υπογράμμισε ότι η Κύπρος εισέρχεται σε μια περίοδο νέων ευκαιριών, συνδεδεμένων με τη νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τους Λιμένες, τον οικονομικό διάδρομο India–Middle East–Europe και την πρωτοβουλία Military Mobility, τονίζοντας την ανάγκη σοβαρού σχεδιασμού και τεχνογνωσίας.

Έργα και υποδομές: Λάρνακα και Βασιλικό

Αναφερόμενος στα αναπτυξιακά έργα, υποστήριξε ότι η αναβάθμιση του λιμανιού Λάρνακας και η υλοποίηση του νέου λιμανιού στο Βασιλικό πρέπει να προχωρήσουν με ενεργή συμμετοχή του Συνδέσμου, ώστε οι αποφάσεις να αντανακλούν τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς.

Πράσινη και ψηφιακή μετάβαση

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη μετάβαση προς βιώσιμες και ψηφιακές υποδομές, επισημαίνοντας την ανάγκη για:

ανάπτυξη σύγχρονων υποδομών Cold Ironing ,

, ουσιαστική εφαρμογή του FuelEU Maritime ,

, ολοκλήρωση της Ενιαίας Ναυτιλιακής Θυρίδας, μέτρο που θα μειώσει γραφειοκρατία και θα βελτιώσει τη διαλειτουργικότητα.

Υπογράμμισε ακόμη ότι οι λιμενικές εγκαταστάσεις «είναι πρωτίστως οι άνθρωποί τους», αναδεικνύοντας τη σημασία συνεχούς ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού.

Σένγκεν και επιβατική διακίνηση

Ο Πρόεδρος στάθηκε και στη σημασία διατήρησης του καθεστώτος επιβατικής διακίνησης και αλλαγών πληρωμάτων ενόψει της μελλοντικής ένταξης της Κύπρου στη ζώνη Σένγκεν, επισημαίνοντας ότι αποτελεί κρίσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που πρέπει να διαφυλαχθεί.

Ευχαριστίες και αναγνώριση συνεισφορών

Ο κ. Τσάνος ευχαρίστησε την Κυβέρνηση, τα Υπουργεία, την Αρχή Λιμένων, τις κρατικές υπηρεσίες, τους οικονομικούς φορείς και τους κοινωνικούς εταίρους για τη διαχρονική στήριξη.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στη DP World Limassol για τη φιλοξενία και τη χορηγία της εκδήλωσης, καθώς και στους προ-Προέδρους του Συνδέσμου, το προσωπικό και τον τέως Γενικό Διευθυντή Λευτέρη Κουζαπά για τη μακρόχρονη προσφορά του.

Κύπρος και Ευρωπαϊκή Προεδρία 2026

Κλείνοντας, ο κ. Τσάνος σημείωσε ότι η Κύπρος έχει τη δυνατότητα να ενισχύσει ουσιαστικά τη θέση της στον ευρωπαϊκό και περιφερειακό χάρτη με την ανάληψη της Ευρωπαϊκής Προεδρίας του 2026, εφόσον υπάρξει συνέπεια, συνεργασία και σαφές στρατηγικό όραμα για τα λιμάνια της επόμενης δεκαετίας.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Γενικός Εισαγγελέας Γιώργος Σαββίδης, ο Υπουργός Μεταφορών Αλέξης Βαφεάδης, η Υφυπουργός Ναυτιλίας Μαρίνα Χατζημανώλη, Βουλευτές, ο Δήμαρχος Λεμεσού Γιάννης Αρμεύτης, εκπρόσωποι υπηρεσιών, λιμενικών και δημοτικών αρχών, φορέων της οικονομίας και της ναυτιλιακής κοινότητας.