Σχέδια με σκοπό την ανάδειξη της λίμνης Παραλιμνίου άρχισε να καταρτίζει ο δήμος της περιοχής, που ξεκίνησε επαφές με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Τα έργα θα στοιχίσουν αρκετά εκατομμύρια, σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις, αφού επιθυμία του Δήμου Παραλιμνίου – Δερύνειας είναι η δημιουργία περιμετρικού πεζόδρομου, ποδηλατόδρομου, πλατειών και νέων παρατηρητηρίων της φύσης.

«Έχουν γίνει τέσσερις συσκέψεις μέχρι τώρα με την Υπηρεσία Περιβάλλοντος και την Υπηρεσία Θήρας, ώστε να γίνει μελέτη για την αναβάθμιση της λίμνης. Είναι ένα πολύ σημαντικό σχέδιο με πολύ μεγάλο κόστος. Εμείς υποβάλαμε αίτημα για να μας χορηγήσει το κονδύλι της μελέτης το Υπουργείο Γεωργίας. Μετά θα εξεύρουμε ευρωπαϊκά κονδύλια, επειδή μιλάμε για κόστος δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ», ανέφερε στον «Φ» ο δήμαρχος, Γιώργος Νικολέττος, υποδεικνύοντας πως η λίμνη έχει τεράστια οικολογική και περιβαλλοντική αξία και πως στόχος είναι η προστασία της, επειδή είναι ένας μοναδικός φυσικός πνεύμονας της περιοχής. «Η λίμνη Παραλιμνίου είναι ένα σημείο αναφοράς, ένας υγροβιότοπος πολύ σημαντικός, όχι μόνο για το Παραλίμνι αλλά για ολόκληρη την Κύπρο. Έχει μια τεράστια έκταση που καλύπτει Παραλίμνι, Δερύνεια και Σωτήρα», πρόσθεσε, αναφέροντας πως ο δήμος έχει ζητήσει όπως ολοκληρωθεί η διαδικασία των απαλλοτριώσεων, που είχαν σταματήσει την περίοδο της οικονομικής κρίσης. «Επίσης, εμείς θέλουμε η ανάπλαση της λίμνης να περιλαμβάνει και τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα από το έργο υποδομής που έγινε πριν από πολλά χρόνια», σημείωσε.

Στις 17 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε η τελευταία σύσκεψη για το θέμα στα γραφεία του δήμου, στην οποία συμμετείχαν λειτουργοί του Τμήματος Περιβάλλοντος και του Τμήματος Θαλασσίων Έργων. Η επόμενη συνάντηση, σύμφωνα με τον κ. Νικολέττο, θα πραγματοποιηθεί με το Τμήμα Περιβάλλοντος τον προσεχή Μάρτιο, με αντικείμενο τη διαδικασία εκπόνησης της περιβαλλοντικής μελέτης.

Σημειώνεται πως στην περιοχή της λίμνης Παραλιμνίου, η οποία αυτή την περίοδο είναι κατάμεστη με φλαμίνγκο, έχει δημιουργηθεί από τον δήμο παρατηρητήριο και έχουν τοποθετηθεί ενημερωτικές πινακίδες. Το επόμενο διάστημα αναμένεται η δημιουργία και δεύτερου παρατηρητηρίου από την Υπηρεσία Θήρας, «ώστε να βελτιωθεί η εμπειρία των επισκεπτών και να ενισχυθεί η περιβαλλοντική ενημέρωση».

Η λίμνη Παραλιμνίου είναι ένας φυσικός υγρότοπος κι ένας από τους ελάχιστους του είδους του που παρέμειναν στην Κύπρο. Από το 2009 απέκτησε καθεστώς νομικής προστασίας με την ένταξή της στο δίκτυο Natura 2000. Η λίμνη θεωρείται πολύ σημαντική επειδή φιλοξενεί το σπάνιο νερόφιδο Natrix natrix cypriaca. Σύμφωνα με το birdLife Cyprus, στη λίμνη Παραλιμνίου έχουν καταγραφεί 186 είδη πουλιών, συμπεριλαμβανομένου του φλαμίνγκο Phoenicopterus roseus. Πρόκειται, όπως αναφέρεται «για έναν εξαιρετικό σταθμό ξεκούρασης για μεταναστευτικά πουλιά, καθώς και περιοχή όπου αναπαράγονται τα είδη για τα οποία προστατεύεται η περιοχή: η Πελλοκατερίνα Vanellus spinosus, ο Καλαμοκαννάς Himantopus himantopus και το Νανοπλουμίδι Charadrius alexandrinus».