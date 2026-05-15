Μόνο και μόνο που κάποιοι πολιτικοί (μεταξύ των οποίων και κάποιοι που το παίζουν υπεράνω) συζητούν για την Προεδρία της Βουλής πριν καν διεξαχθούν οι βουλευτικές εκλογές, αλλά και για τις Προεδρικές του 2028, καταδεικνύει με τον πιο ισχυρό τρόπο, πού είναι το μυαλό τους! Στις καρέκλες και στο παζάρι! Στο πάρε-δώσε για να βολευτούν.

Μέσα σε αυτό το θέατρο του παραλόγου βλέπουμε και την πρόθεση του «σιουμαλίσματος» μεταξύ και άσπονδων εχθρών, φτάνει να επιτευχθεί ο σκοπός. Τι σημασία έχει αν ρίχνουμε και καμιά αιχμή ή αλλιώς καμιά… ατσαλόσποντα για κάποιον πολιτικό αντίπαλο περί εμπλοκής του σε υπόθεση διαφθοράς κ.ο.κ. Αν είναι να μας ψηφίσει να στρογγυλοκάτσουμε στον θρόνο, όλα καλά και άγια! Έχετε κουράσει με τους αηδιαστικούς και γλοιώδεις σας ελιγμούς.

ΛΙΑ