Πολλές φορές σκύλοι και γάτες εμφανίζουν παράξενες συμπεριφορές που μας φαίνονται αθώες ή ακόμη και αστείες. Ωστόσο, υπάρχει μια συγκεκριμένη ένδειξη που δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αγνοηθεί, καθώς μπορεί να συνδέεται με σοβαρά προβλήματα υγείας. Πρόκειται για το λεγόμενο head pressing, δηλαδή την πίεση του κεφαλιού.

Η συμπεριφορά αυτή παρατηρείται όταν το ζώο:

Πιέζει επίμονα και καταναγκαστικά το κεφάλι του σε τοίχους, έπιπλα ή άλλα σκληρά αντικείμενα

Παραμένει σε αυτή τη στάση για αρκετή ώρα ή την επαναλαμβάνει συχνά

«Κολλάει» σε γωνίες και μένει ακίνητο

Πολλοί κηδεμόνες θεωρούν το head pressing απλώς μια περίεργη συνήθεια ή ακόμη και κάτι αστείο. Κάποιοι πιστεύουν ότι πρόκειται για παιχνίδι ή για έναν ιδιαίτερο τρόπο έκφρασης του ζώου τους. Η πραγματικότητα όμως είναι εντελώς διαφορετική: δεν πρόκειται ούτε για παιχνίδι ούτε για τρυφερή συμπεριφορά.

Το head pressing αποτελεί σοβαρό ιατρικό σύμπτωμα σε σκύλους και γάτες και συνδέεται με διάφορες υποκείμενες παθήσεις. Όλες απαιτούν άμεση κτηνιατρική εκτίμηση. Συχνά συνοδεύεται και από άλλα ανησυχητικά σημάδια, όπως αφύσικες φωνές, ψυχαναγκαστικό περπάτημα ή κίνηση σε κύκλους, αποπροσανατολισμό, αλλαγές στη συμπεριφορά, προβλήματα ισορροπίας ή όρασης, επιληπτικές κρίσεις, καθώς και τραυματισμούς στο κεφάλι ή στα μάτια λόγω της συνεχούς πίεσης.

Η διάγνωση μπορεί να είναι δύσκολη, καθώς υπάρχουν πολλές πιθανές αιτίες. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το ζώο πρέπει να μείνει χωρίς βοήθεια. Η άμεση επίσκεψη στον κτηνίατρο είναι απαραίτητη για εξετάσεις και κατάλληλη θεραπεία. Ο ειδικός θα ζητήσει αναλυτικό ιστορικό, ώστε να έχει πλήρη εικόνα της κατάστασης.

Σημαντικό είναι να γίνει ξεκάθαρο ότι το head pressing δεν έχει καμία σχέση με τη φυσιολογική συμπεριφορά κατά την οποία το ζώο τρίβει το κεφάλι του πάνω σας ή σας ακουμπά απαλά.

Πιθανές αιτίες του head pressing

Η επίμονη πίεση του κεφαλιού συνήθως υποδηλώνει σοβαρό πρόβλημα στον εγκέφαλο ή στο νευρικό σύστημα. Μπορεί να οφείλεται, μεταξύ άλλων, σε:

Εγκεφαλίτιδα

Παθήσεις του ήπατος ή των νεφρών

Όγκο στον εγκέφαλο

Εγκεφαλικό επεισόδιο

Φλεγμονές ή λοιμώξεις

Σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι

Ηπατική ή νεφρική εγκεφαλοπάθεια

Έκθεση σε τοξικές ουσίες

Όποια κι αν είναι η αιτία, το head pressing αποτελεί επείγουσα κατάσταση. Αν παρατηρήσετε αυτή τη συμπεριφορά στον σκύλο ή τη γάτα σας, πρέπει να επικοινωνήσετε άμεσα με τον κτηνίατρο.

Τι εξετάζεται στο κτηνιατρείο

Ο κτηνίατρος μπορεί να προχωρήσει σε:

Βυθοσκόπηση για ενδείξεις φλεγμονής ή νευρολογικών διαταραχών

Μέτρηση αρτηριακής πίεσης

Απεικονιστικές εξετάσεις εγκεφάλου (CT ή MRI, όχι απλές ακτινογραφίες)

Εξετάσεις αίματος και ούρων για μεταβολικά προβλήματα, τοξίνες ή λοιμώξεις

Πρόσθετες εξετάσεις, ανάλογα με τα ευρήματα

Σε σοβαρές περιπτώσεις, το ζώο μπορεί να χρειαστεί νοσηλεία μέχρι να σταθεροποιηθεί. Η θεραπεία εξαρτάται αποκλειστικά από τη σωστή διάγνωση, γι’ αυτό και ο εντοπισμός της αιτίας είναι καθοριστικός.

Τι να θυμάστε

Το head pressing δεν πρέπει να συγχέεται με το head bunting, ειδικά στις γάτες. Το head bunting είναι μια φυσιολογική, τρυφερή συμπεριφορά: η γάτα τρίβεται πάνω σας, σας ακουμπά απαλά ή τρίβεται σε έπιπλα και αντικείμενα. Με αυτόν τον τρόπο δείχνει εμπιστοσύνη και οικειότητα.

Στο κεφάλι και στα μάγουλά της υπάρχουν αδένες που εκκρίνουν οσμές. Όταν σας αγγίζει, αφήνει τη μυρωδιά της — είναι ο δικός της τρόπος να πει «είσαι δικός μου».

Αντίθετα, το head pressing δεν είναι ποτέ φυσιολογικό ούτε σε σκύλους ούτε σε γάτες. Δεν είναι χαριτωμένο, ούτε δείγμα καλής διάθεσης. Είναι ξεκάθαρος λόγος για άμεση επίσκεψη στον κτηνίατρο.

topetmou.gr