Ζήτημα με την στρατολογική κατάσταση 24χρονου που διαμένει στο εξωτερικό, έθεσε με επιστολή του προς τον Υπουργό Άμυνας, Βασίλη Πάλμα, το κίνημα «Ενεργοί Πολίτες – Κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών». Υποστηρίζεται ότι ο 24χρονος (σήμερα) έχει κηρυχθεί «λιποτάκτης» από την Δημοκρατία με αποτέλεσμα να μην μπορεί να επισκεφθεί την άρρωστη μητέρα του στην Κύπρο.

Όπως αναφέρει το Κίνημα, ο 24χρονος είναι Κύπριος πολίτης που γεννήθηκε στη Νότια Αφρική, εκεί όπου η οικογένεια του διατηρεί επιχείρηση. Όπως αναφέρουν, έζησε εκεί το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους, ενώ επέστρεψε στην Κύπρο το 2016 για να ενταχθεί στις ακαδημίες ποδοσφαίρου του ΑΠΟΕΛ . Ο νεαρός, σύμφωνα με το Κίνημα, παρέμεινε για 6 χρόνια σε σχολή, υπό την επίβλεψη του ΑΠΟΕΛ, ενώ ο πατέρας του επέστρεψε στην Αφρική.

Όλα φαίνεται πως ανατράπηκαν, όταν το 2022 υπέστη σοβαρό τραυματισμό «που κατέστησε αδύνατη τη συνέχιση της ποδοσφαιρικής του καριέρας» και επέστρεψε στη Νότια Αφρική, σύμφωνα με την επιστολή. Οι γονείς του νεαρού, επέστρεψαν το 2026 στην Κύπρο, εξαιτίας της σοβαρής κατάστασης της υγείας της μητέρας του. «Ο νεαρός παρέμεινε στην Αφρική, όπου έχει αναλάβει την πλήρη ευθύνη διαχείρισης της οικογενειακής επιχείρησης. Αυτή είναι η μοναδική πηγή εισοδήματος για την οικογένεια», υπογραμμίζει το Κίνημα.

Στην επιστολή, γίνεται λόγος ότι ο νεαρός δεν έχει λάβει ποτέ προσωπική κλήση για κατάταξη και ότι η επιστολή που τον ανακηρύσσει «λιποτάκτη» μεταβιβάστηκε σε παλαιότερη διεύθυνση, χωρίς να έρθει τότε εις γνώση του.

Εντελώς διαφορετική ερμηνεία από το ΥΠΑΜ

Σύμφωνα με πληροφορίες του Philenews από το υπουργείο Άμυνας, ο νεαρός έλαβε κανονικά κλήση για να καταταγεί στη σειρά κλάσης του. Ο νεαρός ακολούθως προχώρησε σε αναστολή της θητείας του, εξαιτίας της φοίτησής του στη σχολή, κάτι το οποίο έπραξε και το επόμενο έτος, όταν κλήθηκε ξανά για κατάταξη.

Το επόμενο έτος, ωστόσο, ο νεαρός ούτε παρουσιάστηκε για κατάταξη, ούτε προχώρησε σε αναστολή της θητείας του, ενώ ενημέρωσε ότι είχε μετακομίσει στην Αφρική. Αποτέλεσμα ήταν να ανακηρυχθεί ως ανυπότακτος και όχι ως «λιποτάκτης», εν αντιθέσει με όσα ισχυρίζεται το Κίνημα στην επιστολή προς τον Υπουργό Άμυνας.

Όπως μας λέχθηκε, σε βάρος του νεαρού εκκρεμεί μήνυση περί ανυποταξίας και σε κάθε περίπτωση μπορεί να επισκεφθεί την Κύπρο χωρίς να συλληφθεί στα κυπριακά αεροδρόμια. Αυτό που οφείλει να κάνει ο νεαρός, είναι να μεταβεί σε συγκεκριμένο στρατολογικό γραφείο στην Πάφο και να διευθετήσει τις στρατολογικές του εκκρεμότητες.