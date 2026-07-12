Διακοπές στην ηλεκτροδότηση σημειώνονται το μεσημέρι της Κυριακής σε περιοχές της Λακατάμειας, λόγω βλάβης στο δίκτυο της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου.

Σύμφωνα με την ΑΗΚ, επηρεάζονται οι περιοχές Αγίου Μάμα και Ανθούπολης, καθώς και τμήμα της περιοχής Αρχαγγέλου–Ανθούπολης, κοντά στο εμπορικό κέντρο Nicosia Mall.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ΑΗΚ, Χριστίνα Παπαδοπούλου, πρόκειται για βλάβη σε υπόγειο καλώδιο η οποία ενδέχεται να προκλήθηκε από τη ζέστη, ή την υγρασία.

Οι διακοπές σημειώθηκαν μεταξύ 13:06 και 13:10.

Η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 16:30.