Σε νέα επικίνδυνη φάση βρίσκεται η σύγκρουση ανάμεσα σε Ιράν και ΗΠΑ, καθώς η Τεχεράνη απειλεί ότι πέρα τα Στενά του Ορμούζ θα προσχωρήσει και στο κλείσιμο άλλων κρίσιμων θαλάσσιων οδών.

Το Ιράν δηλώνει έτοιμο να αποκλείσει και άλλες ζωτικής σημασίας θαλάσσιες οδούς που εξυπηρετούν τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους. Την ίδια ώρα, η Ουάσιγκτον χτύπησε σκληρά ιρανικούς στόχους τις προηγούμενες ώρες, ενώ ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) έχει προειδοποιήσει ανοιχτά με νέα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν, εάν η Τεχεράνη δεν επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Ένας εκπρόσωπος της ιρανικής κυβέρνησης δήλωσε σήμερα ότι πάνω από 30 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τις αμερικανικές επιθέσεις τις «τελευταίες ημέρες», ενώ για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, χτυπήθηκε η νότια λιμενική πόλη Μπουσέρ του Ιράν, όπου βρίσκεται ο μοναδικός πυρηνικός σταθμός πολιτικής χρήσης της χώρας, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, το οποίο επικαλείται έναν τοπικό αξιωματούχο.

Οι Φρουροί απειλούν την παγκόσμια ναυσιπλοΐα

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), μέσω ανακοίνωσης που μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, δήλωσε ότι είναι έτοιμο να κλείσει «όλους τους άλλους διαδρόμους εξαγωγών που ωφελούν τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους», μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και την επαναφορά του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών.

«Οι περιφερειακές εξαγωγές ενέργειας είτε μοιράζονται από όλους, είτε στερούνται από όλους», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του IRGC, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Τεχεράνη είναι διατεθειμένη να προκαλέσει γενικευμένη αναστάτωση στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Στο στόχαστρο και το Μπαμπ ελ-Μαντέμπ με τους Χούθι

Αναλυτές εκτιμούν ότι το Ιράν αφήνει να εννοηθεί πως θα αξιοποιήσει τους συμμάχους του, τους Χούθι της Υεμένης, για να αποκλείσει και το στενό του Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν.

Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες αρτηρίες του πλανήτη, μέσω της οποίας διέρχονται οι εξαγωγές πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας αλλά και τεράστιος όγκος του παγκόσμιου εμπορίου. Ένα ταυτόχρονο κλείσιμο τόσο του Ορμούζ όσο και του Μπαμπ ελ-Μαντέμπ θα προκαλούσε πρωτοφανείς αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία.

Τη Δευτέρα, υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Χούθι προειδοποίησε ότι η οργάνωση είναι έτοιμη να αποκλείσει το πέρασμα αυτό, εφόσον η Σαουδική Αραβία συνεχίσει τις επιθέσεις στη Υεμένη. Σύμφωνα με τον ίδιο, μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να εκτοξεύσει την τιμή του πετρελαίου ακόμη και στα 200 δολάρια το βαρέλι, μεταδίδει το Reuters.

Η απειλή ήρθε μετά τους πυραύλους που εκτόξευσαν οι Χούθι εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, κατηγορώντας το Ριάντ ότι βομβάρδισε αεροδρόμιο που βρίσκεται υπό τον έλεγχό τους, παραβιάζοντας την τετραετή εκεχειρία που ίσχυε μεταξύ των δύο πλευρών.

Οι Χούθι έχουν ήδη αποδείξει ότι μπορούν να διαταράξουν σοβαρά τη διεθνή ναυσιπλοΐα. Μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2023 εξαπέλυσαν σειρά επιθέσεων εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, δηλώνοντας ότι στοχοποιούν πλοία που συνδέονται με το Ισραήλ, σε ένδειξη υποστήριξης προς τους Παλαιστινίους.

Im Jemen hat das Militär nach eigenen Angaben die Landebahn des internationalen Flughafens in der Hauptstadt Sanaa unter Beschuss genommen, um die Landung eines iranischen Flugzeugs zu verhindern.



Die mit Iran verbündete Huthi-Miliz beschuldigte dagegen Saudi-Arabien. pic.twitter.com/LsVm8EGsPp — Schlanggl 🇩🇪🇺🇦🤍💙💛🥨🍻 (@i_iangg) July 13, 2026

Νέος κύκλος αμερικανικών επιθέσεων

Η νέα απειλή κατά της διεθνούς ναυτιλίας διατυπώθηκε μία ημέρα μετά την ανακοίνωση του αμερικανικού στρατού ότι ξεκίνησε νέο κύμα επιχειρήσεων με στόχο, όπως ανέφερε, να αποδυναμώσει τις ιρανικές δυνατότητες που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν επιτέθηκε την τελευταία εβδομάδα σε επτά εμπορικά πλοία, με αποτέλεσμα σχεδόν δώδεκα μέλη πληρωμάτων να σκοτωθούν, να τραυματιστούν ή να αγνοούνται.

Το αμερικανικό Κεντρικό Στρατηγείο ανακοίνωσε ακόμη ότι πραγματοποίησε επτάωρη επιχείρηση κατά τη διάρκεια της νύχτας, πλήττοντας δεκάδες στρατιωτικούς στόχους κοντά στο Στενό του Ορμούζ αλλά και σε παράκτιες περιοχές του Ιράν.

The U.S. launched a seven-hour overnight wave of strikes across Iran while reimposing the naval blockade at the Strait of Hormuz.



In response, Iran struck targets in Jordan, Kuwait, and Bahrain. pic.twitter.com/CQ2WXs1eMH — Clash Report (@clashreport) July 15, 2026

«Το Ορμούζ θα παραμείνει κλειστό»

Το IRGC ξεκαθάρισε ότι το Στενό του Ορμούζ θα παραμείνει κλειστό μέχρι να υπάρξει, όπως ανέφερε, «το τέλος των κακών της Αμερικής».

Πριν από την έναρξη των εχθροπραξιών τον Φεβρουάριο, περίπου το 20% των παγκόσμιων μεταφορών πετρελαίου και φυσικού αερίου διέρχονταν καθημερινά από το συγκεκριμένο πέρασμα, γεγονός που εξηγεί την έντονη ανησυχία των διεθνών αγορών.

Οι Φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ακόμη ότι πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων διοίκησης, εφοδιασμού, καυσίμων και στρατιωτικού εξοπλισμού του 5ου Στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, ως απάντηση στις πρόσφατες αμερικανικές επιδρομές.

Παράλληλα, ανέφεραν ότι πυρπόλησαν εγκατάσταση ανεφοδιασμού στο Μίνα Αμπντουλάχ του Κουβέιτ, ενώ ισχυρίστηκαν ότι η ιρανική αεροπορία έπληξε αμερικανική βάση στο Αζράκ της Ιορδανίας, στοχεύοντας υπόστεγα αεροσκαφών. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ορισμένες από τις αμερικανικές επιχειρήσεις είχαν εξαπολυθεί από βάσεις που βρίσκονται στην Ιορδανία.

Οι εξελίξεις έχουν ήδη προκαλέσει ισχυρές αναταράξεις στις αγορές ενέργειας. Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν νέα άνοδο, αφού το Brent έκλεισε για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση στο υψηλότερο επίπεδο από τις 12 Ιουνίου και το αμερικανικό West Texas Intermediate στο υψηλότερο επίπεδο από τις 15 Ιουνίου, ενώ στις πρώτες συναλλαγές της Τετάρτης συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για περαιτέρω διακοπές στον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.

iefimerida.gr