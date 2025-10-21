Ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε απόψε εναντίον του 38χρονου πατέρα μαθητή ο οποίος σήμερα εισήλθε με απειλητικές διαθέσεις στο γυμνάσιο του παιδιού του, διαμαρτυρόμενος για ξυλοδαρμό του παιδιού του από συμμαθητή του. Το ένταλμα εκδόθηκε για παράνομη είσοδο στο εκπαιδευτήριο, απειλές, εξύβριση και πρόκληση ανησυχίας από πλευράς του πατέρα.

Το επεισόδιο ξεκίνησε την ώρα του διαλείμματος στο γυμνάσιο που φοιτά ο 13χρονος γιος του 38χρονου. Υπό συνθήκες που διερευνώνται σημειώθηκε συμπλοκή δύο μαθητών, 15 και 13 ετών. Ο 13χρονος επισκέφθηκε μετά το συμβάν το Νοσοκομείο Πάφου, όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε εκδορές στα χέρια και αφού δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες αναχώρησε από το νοσηλευτήριο.

Ακολούθως, ο πατέρας του μαθητή , μετέβη στο σχολείο και με απειλητικές διαθέσεις φωνασκούσε και απειλούσε,προκαλώντας αναστάτωση.

Το συμβάν καταγγέλθηκε από την διεύθυνση του εκπαιδευτηρίου στην Αστυνομία, η οποία μετέβη στη σκηνή και άρχισε εξετάσεις, με αποτέλεσμα την έκδοση απόψε εντάλματος σύλληψης κατά του συγκεκριμένου γονέα.

Πώς σχολιάζει το ΥΠΑΝ

Το μήνυμα ότι πρέπει να σταματήσουν οι ρατσιστικές συμπεριφορές έστειλε ο Αναπληρωτής Διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης Γιώργος Κουτσίδης, κληθείς να σχολιάσει το επεισόδιο συμπλοκής μεταξύ δύο ανήλικων μαθητών σε Γυμνάσιο στην Πάφο.

Σε δηλώσεις του ο κ. Κουτσίδης έστειλε σαφές μήνυμα ότι «αυτές τις ρατσιστικές συμπεριφορές και τις φοβίες που έχουμε πρέπει να τις σταματήσουμε», χαρακτηρίζοντας το περιστατικό ως μεμονωμένο. Πρόσθεσε επίσης πως με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς δεν υπήρξαν οποιαδήποτε άλλα θέματα.

Ελπίζουμε συνέχισε, «αυτά τα μεμονωμένα περιστατικά να σταματήσουν, αλλά είμαστε στη θέση να τα διαχειριστούμε άμεσα».

Καταληκτικά, ανέφερε πως πάνω απ’ όλα είναι η ασφάλεια των μαθητών και το καλώς νοούμενο συμφέρον.