Ο τελευταίος κρίκος της αλυσίδας των παραβατικών συμπεριφορών σε εκπαιδευτήρια της Πάφου καταγράφηκε προχθές σε γυμνάσιο της περιαστικής περιοχής Πάφου. Αποκαλυπτικές πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ότι για λόγους που αποτελούν ακόμη αντικείμενο διερεύνησης, αλλά που θεωρείται σχεδόν σίγουρο ότι αφορούν σε προσωπικά ζητήματα, δύο μαθήτριες του εν λόγω γυμνασίου ενεπλάκησαν σε σοβαρό επεισόδιο μεταξύ τους, που κατέληξε σε άγριο ξύλο με αποτέλεσμα να χρειασθεί να μεταβούν και οι δύο στο Νοσοκομείο Πάφου για παροχή των πρώτων βοηθειών.

Οι δύο μαθήτριες είναι ελληνοκυπριακής καταγωγής και ο καυγάς άρχισε σε ώρα διαλείμματος όπου τις αντεγκλήσεις και τις λεκτικές επιθέσεις διαδέχθηκαν χτυπήματα με πρωτοφανή αγριότητα, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες πριν προλάβουν εκπαιδευτικοί και μαθητές να τις χωρίσουν.

Οι δύο μαθήτριες μετέβησαν συνοδευόμενες από οικείους τους, ξεχωριστά η μια από την άλλη, στο νοσοκομείο όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ η μια εξ αυτών μετέβη ακολούθως στην Αστυνομία Πάφου όπου κατήγγειλε εναντίον της επίθεση και ξυλοδαρμό.

Το επεισόδιο, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, είχε και συνέχεια, αφού εξωσχολικοί φίλοι της μιας εκ των εμπλεκομένων στο περιστατικό μαθητριών, μετέβησαν στο σχολείο επιχειρώντας να ζητήσουν εξηγήσεις από την άλλη μαθήτρια για το επεισόδιο. Οι εξωσχολικοί, που είναι αλλοδαποί κάτοικοι Κύπρου, απομακρύνθηκαν από τον σχολικό χώρο πριν εισέλθουν στο εσωτερικό του σχολείου, με την Αστυνομία να ειδοποιείται αμέσως για το γεγονός.

Η υπόθεση, λόγω και του νεαρού της ηλικίας των δύο μαθητριών, εξετάζεται με πάσα διακριτικότητα από τις αστυνομικές αρχές και τις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας.