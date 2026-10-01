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Η Εθνική Ελλάδας επιστρέφει στην έδρα της με την ψυχολογία στα ύψη και απέναντί της έχει την Ολλανδία, σε ένα παιχνίδι που μπορεί να αποτελέσει ακόμη ένα σημαντικό τεστ για την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Η αναμέτρηση της 3ης αγωνιστικής του 2ου ομίλου της League A του Nations League διεξάγεται απόψε στις 21:45 (Cytavision 3) στην κατάμεστη Τούμπα, με τη γαλανόλευκη να έχει κάνει ιδανικό ξεκίνημα με δύο εκτός έδρας νίκες.

Η Ελλάδα άνοιξε τη διοργάνωση με το 2-1 επί της Σερβίας στο Βελιγράδι και συνέχισε με το ιστορικό 1-0 απέναντι στη Γερμανία στο Άουγκσμπουργκ, αποτέλεσμα που την έφερε μόνη πρώτη στην κορυφή με έξι βαθμούς. Η Ολλανδία ακολουθεί στους τέσσερις, μετά το 1-1 με τη Γερμανία και το 2-1 επί της Σερβίας.

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