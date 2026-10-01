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Με αφορμή την αποψινή αναμέτρηση Ελλάδας και Ολλανδίας στην Τούμπα, η ιστορία της κροτίδας που τραυμάτισε τον Ανδρέα Χαρίτου στο Ολλανδία–Κύπρος του 1987 αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Άλλωστε, όσα συνέβησαν τότε επηρέαζαν άμεσα τη γαλανόλευκη, η οποία διεκδικούσε με τους «οράνιε» το εισιτήριο για το Euro 1988.

Το παρασκήνιο εκείνης της υπόθεσης είχε αρκετές σκοτεινές πτυχές. Ο αθηναϊκός Τύπος της εποχής είχε γράψει ακόμη και για απόπειρα δωροδοκίας της κυπριακής αποστολής με 45.000 λίρες, ώστε να επιστρέψει στο γήπεδο και να συνεχιστεί η αναμέτρηση. Παράλληλα, γινόταν λόγος για πιέσεις προς τους Κυπρίους ποδοσφαιριστές, υπό τον φόβο αντίδρασης των Ολλανδών χούλιγκαν σε περίπτωση οριστικής διακοπής.

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