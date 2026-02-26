Σημαντικές εξελίξεις στην υπόθεση παρακολουθήσεων με το κακόβουλο λογισμικό Predator που οδηγήθηκε στην ελληνική δικαιοσύνη και διασυνδέθηκε μέσω σειράς αποκαλυπτικών δημοσιευμάτων του «Φ» (2022-23) με το κυπριακό σκάνδαλο παρακολουθήσεων.

Συγκεκριμένα, κρίθηκαν ένοχοι οι τέσσερις κατηγορούμενοι, δηλαδή ο γνωστός στην Κύπρο επιχειρηματίας Ταλ Ντίλιαν, η Σάρα Χάμου, ο Φέλιξ Μπίτζιος και ο Γιάννης Λαβράνος για τρία αδικήματα, για τα οποία επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης.

Πρόκειται για πλημμελήματα μεν, τα οποία, όμως, οδήγησαν σε ποινή φυλάκισης 126 ετών και 8 μηνών, κατά συγχώνευση 8 έτη, με ολική έκτιση της ποινής και αναστολή μέχρι την εκδίκαση της Έφεσης.

Οι προαναφερθέντες καταδικάστηκαν για (1) επέμβαση σε σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, (2) παραβίαση του απορρήτου τηλεφωνικής επικοινωνίας και προφορικής συνομιλίας, από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα και (3) παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών ή σε δεδομένα, από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα.

Ο πρόεδρος του δικαστηρίου Νίκος Ασκιανάκης διαβάζοντας την ετυμηγορία ανέφερε ανάμεσα σ΄ άλλα: «Αποδείχθηκε ότι από κοινού και σε συναπόφαση τέλεσαν τις αποδιδόμενες πράξεις με κοινό δόλο και επενέβησαν στις κινητές συσκευές των παθόντων».

Ο δε εισαγγελέας, Δημήτρης Παυλίδης, εισηγήθηκε να μην δοθούν ελαφρυντικά σε κάποιον η κάποιαν από τους κατηγορούμενους. Αιτιολογώντας τη θέση είπε ότι «το μέγεθος της επιχείρησης εγκατάστασης, η στράτευση των αγνώστων ανθρώπων, μυστικών υπηρεσιών, η σαφής γνώση της παράνομης χρήσης του Predator, η πληθώρα εταιρειών και παρένθετων προσώπων και ότι η εταιρεία συνέχισε να δραστηριοποιείται το ‘23 και το ‘24 με προφανή σκοπό το κέρδος αποκλείει οποιοδήποτε ελαφρυντικό».

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες που εξασφάλισε από την Ελλάδα το philenews, το δικαστήριο συνέδεσε ευθέως την άσκηση κατασκοπείας με την σχέση της συγκεκριμένης εταιρείας με το Ισραήλ. Με άλλα λόγια, με κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ.

Θυμίζουμε ότι ο Ντίλιαν είναι ο ιδρυτής του Ομίλου Intellexa και απασχόλησε την κυπριακή κοινωνία για το σκάνδαλο παρακολουθήσεων της Κύπρου. Μια εκ των εταιρειών της Ws Wispear καταδικάστηκε από το Κακουργιοδικείο Λάρνακας σε πρόστιμο, αφού σε αντίθεση με την ελληνική δικαιοσύνη, δεν αποδείχθηκε ότι είχαν γίνει παρακολουθήσεις επί κυπριακού εδάφους.

Η Σάρα Χάμου, είναι η φερόμενη δεύτερη σύζυγός του, εμφανιζόταν να διαμένει μόνιμα στη Λεμεσό και είχε συμμετοχή σε εταιρικές οντότητες, που συνδέονταν με τον κ. Ντίλιαν. Ο Ελλαδίτης επιχειρηματίας, Φέλιξ Μπίτζιος, συνδέθηκε από την πρώτη στιγμή με την υπόθεση των παρακολουθήσεων στην Ελλάδα και τις εταιρείες που συνδέθηκαν με το λογισμικό Predator. Ομοίως και ο Γιάννης Λαβράνος, ο οποίος διασυνδέθηκε με την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων και εταιρείες τεχνολογίας και παροχής υπηρεσιών προς το Δημόσιο.

Ένα από τα κεντρικά πρόσωπα στη δικαστική διαδικασία ήταν ο εκ των παραπονούμενων, ο Ελλαδίτης δημοσιογράφος, Θανάσης Κουκάκης, ο οποίος έπεσε θύμα των παράνομων ενεργειών. Σε δηλώσεις του σε Ελλαδίτες δημοσιογράφους μετά το τέλος της διαδικασίας ο Κουκάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την απόφαση, κάνοντας λόγο για πράξεις που είχαν ως αποτέλεσμα «τον βιασμό της ιδιωτικής μου ζωής».

Να σημειωθεί επίσης ότι οι δημοσιογράφοι Τάσος Τέλλογλου και Ελίζα Τριανταφύλλου ήταν ανάμεσα στους μάρτυρες. Τα δυο μέλη της δημοσιογραφικής οικογένειας με το ερευνητικό τους έργο και τα συνεχή αποκαλυπτικά τους δημοσιεύματα στο blog διερευνητικής δημοσιογραφίας Inside Story, συνέθεσαν το παζλ του σκανδάλου που προκάλεσε συγκλονισμό πανελληνίως.

Τέλλογλου και Τριανταφύλλου στις πολύωρες ένορκές τους καταθέσεις έδωσαν λεπτομέρειες για τον τρόπο λειτουργίας των εμπλεκόμενων εταιρειών και των προσώπων στην υπόθεση.

Πιο κάτω παρουσιάζουμε κατάλογο με θύματα των παράνομων παρακολουθήσεων. Πρόκειται για άτομα τα οποία κατείχαν αξιώματα όταν «στοχεύθηκαν», σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση που είχαν από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Η λίστα:

Μάκης Βορίδης (υπουργός Εσωτερικών),

Άδωνις Γεωργιάδης (υπουργός Ανάπτυξης και επενδύσεων),

Κωστής Χατζηδάκης (υπουργός Εργασίας)

Γιώργος Γεραπετρίτης υπουργός Επικρατείας,

Νίκος Δένδιας (υπουργός Εξωτερικών),

Βασίλης Κικίλιας (υπουργός Υγείας),

Νίκη Κεραμέως (υπουργός Παιδείας),

Μιχάλης Χρυσοχοϊδης (υπουργό Προστασίας του Πολίτη),

Γιάννης Οικονόμου (κυβερνητικός εκπρόσωπος),

Γιώργος Μυλωνάκης (γενικός Γραμματέας Βουλής),

Άννα Στρατινάκη Γενική Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων/Υπουργείο Εργασίας

Αλεξάνδρα Σδούκου Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών στο ΥΠΕΝ,

Αλέξης Πατέλης (Επικεφαλής οικονομικός σύμβουλο του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη)

Αντώνης Σαμαράς (πρώην πρωθυπουργός),

Βασιλική Βλάχου (Εισαγγελέας ΕΥΠ, υπεύθυνη για τις άρσεις απορρήτου επικοινωνιών),

Χρήστος Μπαρδάκης (Οικονομικός Εισαγγελέας),

Θάνος Πλεύρης (Βουλευτή ΝΔ Α’ Αθήνας και πρώην υπουργό Υγείας)

Όλγα Κεφαλογιάννη (Βουλευτής ΝΔ)

Ανδρέας Λοβέρδος (βουλευτής ΠΑΣΟΚ),

Δημήτρης Αβραμόπουλος πρώην βουλευτή ΝΔ, πρώην υπουργό, πρώην Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.