Του Marc Champion

Στην Ουκρανία και το Ιράν, ο κόσμος βρίσκεται αντιμέτωπος με δύο μεγάλους πολέμους, οι οποίοι είναι ήδη εξαιρετικά καταστροφικοί από μόνοι τους και ενέχουν τον κίνδυνο να εξελιχθούν σε μια ευρύτερη σύγκρουση μεταξύ μεγάλων δυνάμεων. Ευτυχώς, οι συνθήκες είναι ώριμες για την επίτευξη ειρήνης, καθώς σε κάθε μια από αυτές τις συγκρούσεις, η επιτιθέμενη πλευρά έχει ελάχιστες πιθανότητες να επιτύχει τους στόχους της συνεχίζοντας τις μάχες. Γιατί, λοιπόν, η ειρήνη αργεί τόσο πολύ;

Το μεγαλύτερο εμπόδιο έγκειται στους φόβους των ανδρών που ξεκίνησαν αυτούς τους πολέμους: του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Μιας δεν έχουν επιτύχει τους στόχους τους, διστάζουν να παραδεχτούν την αποτυχία και να αναλάβουν την ευθύνη να εξηγήσουν το δυσανάλογο κόστος που επέφεραν οι λανθασμένες αποφάσεις τους. Δεν θα έπρεπε να φοβούνται. Αν ήταν έξυπνοι, θα ήταν αυτοί που θα πίεζαν για γρήγορες και πρόχειρες συμφωνίες – οι αντίπαλοί τους στην Τεχεράνη και στο Κίεβο διακινδυνεύουν πολύ περισσότερα.

Μετά από περισσότερα από τέσσερα χρόνια, η λεγόμενη “Ειδική Στρατιωτική Επιχείρηση” του Πούτιν δεν έχει ακόμη επιτύχει την αποστολή της να επανακτήσει τον έλεγχο σε ολόκληρη την Ουκρανία. Αντίθετα, η Ρωσία έχει καταλάβει σχετικά μικρές εκτάσεις κατεστραμμένου εδάφους με το κόστος να ανέρχεται σε μισό εκατομμύριο νεκρούς Ρώσους στρατιώτες, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του επικεφαλής της βρετανικής υπηρεσίας πληροφοριών GCHQ. Αν προσθέσουμε τον ακόμη μεγαλύτερο αριθμό τραυματιών, τις κυρώσεις και μια οικονομία στο χείλος της ύφεσης, υπάρχουν άφθονοι λόγοι για να το μετανιώσει.

Οι απώλειες των ΗΠΑ στο Ιράν είναι πολύ μικρότερες. Ωστόσο, σε μια χώρα όπου εξακολουθεί να υπάρχει ελευθερία σκέψης και Τύπου, η τεράστια, λανθασμένη κατανομή αμερικανικών στρατιωτικών πόρων που συνεπάγεται η σύγκρουση θα είναι ελάχιστα πιο εύκολο να δικαιολογηθεί. Το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης που συζητείται τώρα θα έλυνε, όπως αναφέρεται, ένα πρόβλημα — την ελεύθερη διέλευση των πλοίων από το Στενό του Ορμούζ — το οποίο δεν υπήρχε πριν από τον πόλεμο. Δεν υπάρχει καμία νίκη για τους Αμερικανούς σε αυτό το σημείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι όροι θα απαιτούσαν επίσης από το Ιράν να δηλώσει ότι δεν έχει φιλοδοξίες για πυρηνικά όπλα και να δεσμευτεί να διαπραγματευτεί τη μείωση του προγράμματος εμπλουτισμού ουρανίου. Και πάλι, αυτό θα σήμαινε απλώς την επιστροφή στην κατάσταση που επικρατούσε πριν ο Τραμπ ξεκινήσει τον πόλεμο τον Φεβρουάριο, θέτοντας το πολύ εύλογο ερώτημα του γιατί ξεκίνησε ο πόλεμος.

Έχουμε, λοιπόν, δύο ηγέτες που έκαναν το θεμελιώδες λάθος να ξεκινήσουν πολέμους επιλογής που πίστευαν ότι θα έφερναν γρήγορες και ένδοξες νίκες, μόνο για να βρεθούν μπλεγμένοι σε δυσεπίλυτες συγκρούσεις τις οποίες δυσκολεύονται να τερματίσουν χωρίς να αναγκαστούν να αποδεχθούν κάποια μορφή ήττας. Αυτό εξηγεί το αίτημα του Τραμπ την Παρασκευή για τροποποιήσεις στο προσχέδιο του μνημονίου.

Η διαδικασία περιπλέκεται περαιτέρω από το γεγονός ότι το Ισραήλ — ο σύμμαχος των ΗΠΑ σε αυτόν τον πόλεμο — θέλει να συνεχιστούν οι μάχες. Αυτό το Σαββατοκύριακο ενέτεινε εκ νέου τις επιθέσεις εναντίον της Χεζμπολάχ στο Λίβανο, σε μια προφανή προσπάθεια να υπονομεύσει τις αμερικανικές διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη. Όπως ήταν αναμενόμενο, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim ανέφερε τη Δευτέρα ότι το Ιράν — το οποίο επιμένει ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να καλύπτει “όλα τα μέτωπα”, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου και της Γάζας — θα διακόψει τις επαφές με τις ΗΠΑ.

Ωστόσο, καθώς η άνοδος των τιμών της βενζίνης υπονομεύει τη δημοτικότητά του ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, είναι πιθανό να είναι θέμα εβδομάδων και όχι μηνών μέχρι ο Τραμπ να καταλήξει σε συμφωνία. Για τον Πούτιν μπορεί να χρειαστεί περισσότερος χρόνος, αλλά τα κίνητρά του για να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός αυξάνονται ραγδαία. Η ανάπτυξη από το Κίεβο δυνατοτήτων για πλήγματα μεσαίου και μεγάλου βεληνεκούς οδηγεί τον πόλεμο βαθιά μέσα στις εφοδιαστικές αλυσίδες και την καρδιά της Ρωσίας, οι στρατηγοί του αντιμετωπίζουν ολοένα και υψηλότερο κόστος για να καταλάβουν όλο και μικρότερα τμήματα νέου εδάφους και η οικονομία του βρίσκεται υπό αυξανόμενη πίεση.

Το Κέντρο Μακροοικονομικής Ανάλυσης και Βραχυπρόθεσμων Προβλέψεων (CMASF) με έδρα τη Μόσχα προειδοποίησε στις 29 Μαΐου ότι η Ρωσία αντιμετωπίζει πιθανό στασιμοπληθωρισμό και ύφεση, τα οποία θα μπορούσαν να επιδεινωθούν μετά το τέλος του πολέμου, εάν αποστρατευτούν πάνω από 1 εκατομμύριο στρατιώτες και η αμυντική βιομηχανία — ο μόνος τομέας ανάπτυξης της οικονομίας — καταρρεύσει. Η λύση, σύμφωνα με το CMASF, θα απαιτούσε μια σημαντική αύξηση των επενδύσεων σε μικρές και μεσαίες ιδιωτικές επιχειρήσεις για να απορροφηθούν οι στρατιώτες που επιστρέφουν, κάτι που το πολιτικό και οικονομικό σύστημα που διευθύνει ο Πούτιν δεν είναι σε θέση να επιτύχει.

Η ειρωνεία εδώ είναι ότι όποιοι πολιτικοί και οικονομικοί κίνδυνοι και αν αντιμετωπίζουν ο Πούτιν και ο Τραμπ με την ταχεία λήξη των αντίστοιχων πολέμων τους, επισκιάζονται σε μεγάλο βαθμό από τις απειλές που αντιμετωπίζουν οι αντίπαλοί τους στο Κίεβο και την Τεχεράνη.

Μόλις αποσυρθούν οι ξένες στρατιωτικές δυνάμεις, η Ισλαμική Δημοκρατία ενδέχεται να αντιμετωπίσει αναζωπύρωση των εσωτερικών πολιτικών διαδηλώσεων, τις οποίες κατάφερε να καταστείλει μόνο με τον θάνατο χιλιάδων, αν όχι δεκάδων χιλιάδων, δικών της πολιτών τον Ιανουάριο. Τα οικονομικά προβλήματα που οδήγησαν τόσους πολλούς Ιρανούς να διακινδυνεύσουν τη ζωή τους ζητώντας την ανατροπή του καθεστώτος έχουν επιδεινωθεί από τον πόλεμο. Σήμερα, περισσότερο από ό,τι πριν από έξι μήνες, η μόνη ρεαλιστική λύση για την οικονομική κρίση του Ιράν απαιτεί την άρση των δυτικών κυρώσεων και την εισροή ξένων κεφαλαίων, κάτι που οι σημερινοί ηγέτες της Ισλαμικής Δημοκρατίας δεν είναι σε θέση να επιτύχουν.

Αυτό το δίλημμα θα μπορούσε να εξηγήσει γιατί οι σκληροπυρηνικές φατρίες εντός και εκτός του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν διεξάγουν μια επιθετική εκστρατεία στα μέσα ενημέρωσης στο εσωτερικό του Ιράν για να δυσφημίσουν την ιδέα της σύναψης οποιασδήποτε συμφωνίας με τις ΗΠΑ. Φοβούνται την ειρήνη περισσότερο από τον πόλεμο και αισθάνονται άνετα με την τρέχουσα κατάσταση, η οποία μπορεί να χαρακτηριστεί ως κατάπαυση του πυρός, αλλά στην πραγματικότητα αποτελεί μια χαμηλού επιπέδου συνέχιση της σύγκρουσης. Αυτό είναι κάτι που μια πιο έξυπνη αμερικανική εξωτερική πολιτική θα εκμεταλλευόταν.

Μια πρόχειρη εκεχειρία είναι σχεδόν εξίσου επικίνδυνη για τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Κίεβο, και για την πολιτική σταθερότητα της Ουκρανίας γενικότερα. Οι έκτακτες εξουσίες λόγω πολέμου που έχουν αναβάλει τις προεδρικές εκλογές θα λήξουν, αναγκάζοντας τον Ζελένσκι να υπερασπιστεί στις κάλπες τις αντιδημοφιλείς παραχωρήσεις της εκεχειρίας. Η αποστράτευση στην Ουκρανία θα είναι πιθανώς χαοτική. Το χάσμα μεταξύ όσων πολεμούσαν και όσων έμειναν πίσω για να διασκεδάζουν στα νυχτερινά κέντρα θα γινόταν ακόμη μεγαλύτερο. Η χώρα θα κινδύνευε να διαλυθεί, με αποτέλεσμα να καταστεί πιο ευάλωτη σε μια νέα ρωσική επίθεση. Ο Πούτιν, από την άλλη, θα είχε κάθε λόγο να διατηρήσει τους στρατιώτες του σε ετοιμότητα και την αμυντική βιομηχανία σε πλήρη λειτουργία.

Κανένας φίλος της Ουκρανίας ή της Ευρώπης δεν θα έπρεπε να επιθυμεί ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Οι εκεχειρίες είναι απαραίτητες για την ειρήνη, αλλά μπορούν επίσης να είναι επικίνδυνες, όπως ανέφερε σε μελέτη της πέρυσι η Rand Corporation με έδρα την Καλιφόρνια. Αν δεν οικοδομηθούν σωστά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αποδυναμώσουν την αποφασιστικότητα του αντιπάλου ή για μια στρατιωτική ανασυγκρότηση ενόψει νέας επίθεσης, αντί να οδηγήσουν σε μια διαρκή ειρήνη. Πρέπει, επομένως, να είναι αυστηρά διατυπωμένες, λεπτομερείς και να αποτελούν αντικείμενο σκληρών διαπραγματεύσεων, ώστε να μην καταλήξουν απλώς στο να προετοιμάσουν το έδαφος για περισσότερο πόλεμο.

Στο Ιράν, μια “κακή” εκεχειρία μπορεί να οδηγήσει σε θετικό αποτέλεσμα. Οποιαδήποτε συμφωνία αποδεχτεί ο Τραμπ θα πρέπει να διαμορφωθεί ακριβώς ως ένας πόλεμος με άλλα μέσα, δημιουργώντας χώρο για το καθεστώς της Τεχεράνης να συνεχίσει να απογοητεύει τον λαό του, έως ότου είτε καταστραφεί είτε αλλάξει. Χωρίς την παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων στο έδαφος — μια φρικτή ιδέα που πρέπει να αποφευχθεί με κάθε κόστος — ο πόλεμος δεν μπορεί να το επιτύχει αυτό. Μόνο οι Ιρανοί μπορούν.

Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία είναι μια διαφορετική περίπτωση. Δεν πρέπει να παραχωρηθούν στον Πούτιν οι επιεικείς όροι εκεχειρίας — συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης των κρίσιμων ανατολικών αμυντικών θέσεων της Ουκρανίας — που επιθυμεί. Αυτή η σύγκρουση θα είναι ιδιαίτερα δύσκολο να τερματιστεί με αξιόπιστο τρόπο, δεδομένης της μακράς ιστορίας της και των ακόμη μακρύτερων γραμμών του μετώπου, κατά μήκος των οποίων θα πρέπει να διαχωριστούν τα στρατεύματα, να εισαχθούν ειρηνευτικές δυνάμεις και να δημιουργηθούν συστήματα επιτήρησης. Όταν ο Πούτιν αισθανθεί αρκετή πίεση για να καταλήξει σε μια πραγματική συμφωνία, η διαμόρφωση των όρων θα απαιτήσει χρόνο, προσπάθεια και εμπειρογνωμοσύνη που οι κτηματομεσίτες που επέλεξε ο Τραμπ για να διαπραγματευτούν την ειρήνη απλά δεν διαθέτουν. Οτιδήποτε λιγότερο θα παρείχε απλώς ένα εργαλείο στη Ρωσία για να προωθήσει τους πολεμικούς της στόχους.

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