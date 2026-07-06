Έχουμε ήδη μπει σε τροχιά προεδρικών εκλογών. Το σκηνικό παραμένει ακόμη ρευστό, έχει όμως αρχίσει να προδιαγράφει τους βασικούς άξονες γύρω από τους οποίους θα περιστραφεί η νέα μάχη για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Μια νέα σκακιέρα, στην οποία ουσιαστικά θα παιχθεί ξανά η παρτίδα του 2023, αλλά με νέα διακυβεύματα και νέα δεδομένα. Ο δρόμος είναι ακόμη μακρύς, αλλά την ίδια στιγμή και αρκετά σύντομος, καθώς αναμένεται ότι από τον Σεπτέμβριο θα αρχίσει ουσιαστικά η προεκλογική εκστρατεία.

Το σκηνικό διαμορφώνεται σε τρία επίπεδα: Προεδρικό, Πινδάρου και ΑΚΕΛ. Σε αυτά τα τρία μέτωπα αναμένεται να εστιαστεί το ενδιαφέρον το επόμενο διάστημα.

Ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, από τον Σεπτέμβριο, εισέρχεται σταδιακά σε προεκλογική τροχιά. Η νέα πορεία προς την κοινωνία των πολιτών, όπως συχνά χαρακτηρίζεται από το προεδρικό περιβάλλον, έχει ήδη ξεκινήσει με τις περιοδείες και τις επισκέψεις του σε διάφορες εκδηλώσεις και φεστιβάλ.

Το καλοκαίρι ο Πρόεδρος θα παραμείνει στην Κύπρο, ώστε να έχει τον χρόνο να οργανώσει τη στρατηγική της προεκλογικής του εκστρατείας, αλλά και να συνεχίσει αυτό που έχει ήδη ξεκινήσει: τις επισκέψεις σε κοινότητες και την επαφή με τις τοπικές κοινωνίες, στις οποίες πλέον επενδύει, ίσως σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό απ’ ό,τι το 2023.

Καθοριστικός σταθμός θα είναι ασφαλώς οι κινήσεις που θα γίνουν το επόμενο χρονικό διάστημα σε ό,τι αφορά τον επικείμενο ανασχηματισμό, αλλά και τη σχέση συνεργασίας του με το ΔΗΚΟ. Δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο πότε θα προχωρήσει σε ανασχηματισμό ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, ο οποίος ουσιαστικά θα είναι και ο τελευταίος της παρούσας πενταετίας πριν από τις εκλογές.

Είναι βέβαιο, ωστόσο, ότι οι όποιες αλλαγές γίνουν θα έχουν ως ορίζοντα το 2028. Αν αληθεύουν όσα διαρρέουν και γράφονται για βολιδοσκοπήσεις στελεχών του ΔΗΣΥ, είτε της περιφέρειας είτε ακόμη και της ηγεσίας, με στόχο πιθανή υπουργοποίησή τους, τότε είναι προφανές ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης επιχειρεί εκ νέου να επενδύσει στο συναγερμικό ακροατήριο. Μέχρι στιγμής, πάντως, σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαρρέουν, δεν φαίνεται να έχει λάβει θετική ανταπόκριση.

Από εκεί και πέρα, όμως, η αρμονία στη συνεργασία Κυβέρνησης – ΔΗΚΟ αποτελεί βασικό στοιχείο της πολιτικής εξίσωσης ενόψει των προεδρικών εκλογών. Γι’ αυτό και ο χειρισμός του ανασχηματισμού, όπως και η διαχείριση κρίσιμων πολιτικών ζητημάτων κατά το επόμενο διάστημα, αποκτούν ιδιαίτερη σημασία.

Το δεύτερο επίπεδο αφορά το σκηνικό στην Πινδάρου. Ο ΔΗΣΥ βρίσκεται ήδη σε προεκλογική διαδικασία, παρότι δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί επισήμως οτιδήποτε. Είναι δεδομένο το ενδιαφέρον τόσο της Αννίτας Δημητρίου όσο και του Αβέρωφ Νεοφύτου, ενώ πληθαίνουν οι φωνές που εισηγούνται την έναρξη της εσωκομματικής διαδικασίας από το φθινόπωρο, ώστε ο ΔΗΣΥ να έχει αναδείξει τον υποψήφιό του για τις προεδρικές εκλογές πριν από το τέλος του έτους.

Η κατάληξη της διαδικασίας, το ποιος θα είναι τελικά ο υποψήφιος, αλλά και το πώς θα διαμορφωθεί το εσωκομματικό κλίμα μετά την ολοκλήρωσή της, έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα για την εξέλιξη της αναμέτρησης του πρώτου γύρου μεταξύ του Νίκου Χριστοδουλίδη και του υποψηφίου του ΔΗΣΥ.

Το τρίτο επίπεδο αφορά το σκηνικό στην Εζεκία Παπαϊωάννου. Το ΑΚΕΛ επιδιώκει να κινηθεί ως ο βασικός πυλώνας μιας προοδευτικής συμμαχίας, στα πρότυπα της συνεργασίας των προεδρικών εκλογών του 2023 με υποψήφιο τον Ανδρέα Μαυρογιάννη. Ο τελευταίος έχει εκφράσει δημόσια το ενδιαφέρον του να είναι εκ νέου υποψήφιος και δεν αποκλείεται αυτό το σενάριο να επιβεβαιωθεί. Τα δεδομένα, βεβαίως, είναι διαφορετικά από εκείνα του 2023, ωστόσο ο υποψήφιος που θα στηρίξει το ΑΚΕΛ διαθέτει τις προϋποθέσεις για να διεκδικήσει θέση στον δεύτερο γύρο.

Από εκεί και πέρα, υπάρχουν ακόμη δύο παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν το πολιτικό σκηνικό: το ΑΛΜΑ του Οδυσσέα Μιχαηλίδη και η Άμεση Δημοκρατία του Φειδία Παναγιώτου. Το ΑΛΜΑ, μέσα από τις μέχρι σήμερα κινήσεις του, έδειξε να συμπορεύεται με το ΑΚΕΛ. Ενόψει, όμως, των προεδρικών εκλογών φαίνεται ότι εξετάζονται και άλλα σενάρια, όπως η αυτόνομη κάθοδος στον πρώτο γύρο, με στόχο το εκλογικό ποσοστό που θα εξασφαλίσει να αποτελέσει διαπραγματευτικό χαρτί για τον δεύτερο γύρο.

Από την άλλη, η Άμεση Δημοκρατία παραμένει ένα μεγάλο ερωτηματικό. Πολλά θα εξαρτηθούν από τις αποφάσεις που θα λάβει ο Φειδίας Παναγιώτου, αλλά και από την επιρροή που θα διατηρεί μέχρι τότε, καθώς όλα δείχνουν ότι η απήχησή του παρουσιάζει σταδιακή κάμψη.