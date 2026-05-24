Το ΕΛΑΜ έχει πετύχει τη μεγαλύτερη και πιο σημαντική νίκη από τα παραδοσιακά κόμματα, από τα κόμματα που βρίσκονται στο Κοινοβούλιο, αλλά και από τους νεότερους σχηματισμούς, οι οποίοι προσπάθησαν να εισέλθουν στη Βουλή, έχοντας διπλασιάσει τις έδρες του εντός του κοινοβουλίου, δήλωσε το βράδυ της Κυριακής ο Πρόεδρος του κόμματος, Χρίστος Χρίστου.

Στις δηλώσεις του λίγο πριν την ολοκλήρωση της επίσημης καταμέτρησης των ψήφων, ο κ. Χρίστου ευχαρίστησε αρχικά «τις 40 και πλέον χιλιάδες συμπατριώτες μας που επέλεξαν την παράταξή μας και μας έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης», καθώς και «όλους τους ανθρώπους, τα στελέχη του ΕΛΑΜ, τους υποψηφίους του ΕΛΑΜ, τους εθελοντές μας, οι οποίοι εδώ και έναν χρόνο σε ένα μεγάλο και μακρύ προεκλογικό αγώνα διέσχισαν κάθε χωριό και κάθε πόλη της Κύπρου για να μεταφέρουν το δικό μας μήνυμα».

«Προς τους πολίτες απευθυνόμαστε για να γνωρίζουν ότι από αύριο ξεκινά η σοβαρή δουλειά. Πετύχαμε μια σημαντική, μια τεράστια νίκη, το ΕΛΑΜ έχει διπλασιάσει τις έδρες του εντός του κοινοβουλίου. Το αντιλαμβανόμαστε ως μεγαλύτερη ευθύνη που μας αναλογεί πλέον για το μέλλον του κυπριακού ελληνισμού τα επόμενα πέντε χρόνια και η υπόσχεσή μας είναι ότι θα εργαστούμε σκληρά για να δικαιώσουμε την επιλογή τους», ανέφερε στη συνέχεια.

«Από εδώ και στο εξής όλοι να είναι σίγουροι ότι από την πλευρά μας τα όσα διακηρύττουμε, τα όσα πρεσβεύουμε και τα όσα υπερασπιζόμαστε θα τα υπερασπιζόμαστε με μεγαλύτερο ζήλο. Οι αρχές του ΕΛΑΜ παραμένουν αναλλοίωτες, η κοινωνική δικαιοσύνη και η διατήρηση της θρησκευτικής και εθνικής μας ταυτότητας είναι η κύρια αποστολή αυτής της παράταξης», σημείωσε περαιτέρω.

Ερωτηθείς αν η συσπείρωση στον Δημοκρατικό Συναγερμό ίσως να στέρησε από το ΕΛΑΜ και λίγο καλύτερα αποτελέσματα, ο κ. Χρίστου απάντησε πιθανόν, προσθέτοντας ωστόσο ότι από μια πρώτη εκτίμηση των αποτελεσμάτων, «το ΕΛΑΜ έχει πετύχει την μεγαλύτερη και πιο σημαντική νίκη από τα παραδοσιακά κόμματα, από τα κόμματα που βρίσκονται στο Κοινοβούλιο, αλλά και από τους νεότερους σχηματισμούς, οι οποίοι προσπάθησαν να εισέλθουν στη Βουλή».

«Έχουμε, όπως είπα και προηγουμένως, διπλασιάσει τις έδρες μας, κάτι που δεν πετύχει κανένα άλλο κόμμα, έχουμε ανάλογο αριθμό ανθρώπων, οι οποίοι μας στήριξαν με τις ευρωεκλογές, και βεβαίως αντιλαμβανόμαστε πλέον ότι οι ευθύνες μας έχουν μεγαλώσει σημαντικά», προσέθεσε σχετικά.

Σε ερώτηση αν ανοίγει και ο δρόμος για συνεργασίες εντός της Βουλής για την εκλογή του νέου Προέδρου του σώματος, ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ είπε ότι είναι κάτι που θα εξετάσει το κόμμα από αύριο.

Ερωτηθείς τι σημαίνει η ενίσχυση του ΕΛΑΜ για τις κοινοβουλευτικές επιτροπές, ο κ. Χρίστου είπε ότι το ΕΛΑΜ θα διεκδικήσει πλέον την προεδρία κοινοβουλευτικών επιτροπών. «Τώρα θα εξετάσουμε ποιες συγκεκριμένες και την αυξημένη συμμετοχή μας σε όλες τις επιτροπές του Κοινοβουλίου. Επομένως, αναμένεται ότι θα έχουμε και σοβαρότερη κοινοβουλευτική δράση και έργο», συμπλήρωσε.

Σε ερώτηση με ποιους θα επιδιώξει συνεργασίες στον κοινοβούλιο, δεδομένου ότι υπάρχουν και δύο νέα κόμματα, ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ είπε ότι όσον αφορά προτάσεις νόμου, είτε νομοσχέδια, με τα οποία συμφωνούν και θεωρούν ότι μπορούν να βελτιώσουν την κατάσταση που βιώνουν οι πολίτες ή είναι προς το συμφέρον της κοινωνίας, το ΕΛΑΜ, δεν έχει κανένα δισταγμό να στηρίξει τέτοιες προτάσεις από όπου κι αν προέρχονται ή έχουν κατατεθεί.

«Από την πλευρά μας, βεβαίως, θα ζητήσουμε την ανάλογη στήριξη σε δικές μας προτάσεις. Όσον αφορά την ιδεολογική συνεργασία, έχουμε απόσταση από όλα τα κόμματα», κατέληξε.

Δείτε σχετικά βίντεο: