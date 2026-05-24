Σημαντικά αυξημένη παρουσιάζεται η προσέλευση των ψηφοφόρων στις βουλευτικές εκλογές του 2026, καθώς μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι είχε ψηφίσει το 32,3% των εγγεγραμμένων εκλογέων, καταγράφοντας αύξηση κατά 6,3 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την αντίστοιχη ώρα των βουλευτικών εκλογών του 2021, όταν η συμμετοχή ανερχόταν στο 26%. Οι κάλπες στα 1.212 εκλογικά κέντρα που λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία καθώς και στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη έκλεισαν προσωρινά το μεσημέρι και η ψηφοφορία επαναρχίζει στις 13:00.

Σύμφωνα με τον Γενικό Έφορο Εκλογών, Ελίκκο Ηλία, η εκλογική διαδικασία μέχρι το μεσημέρι εξελισσόταν ομαλά, χωρίς οποιαδήποτε προβλήματα. Σε επίπεδο επαρχιών, η μεγαλύτερη αύξηση σε σχέση με τις βουλευτικές του 2021 καταγράφεται στη Λευκωσία, όπου η συμμετοχή ανήλθε στο 36,1% έναντι 23,4% στην προηγούμενη βουλευτική αναμέτρηση, πλησιάζοντας τα επίπεδα των προεδρικών εκλογών του 2023 όταν είχε φθάσει το 37%, ενώ παραμένει ελαφρώς χαμηλότερα από το 36,5% των Ευρωεκλογών του 2024.

Στη Λεμεσό, μέχρι το μεσημέρι ψήφισε το 26,5% των εκλογέων, έναντι 25,1% το 2021, ποσοστό που εξακολουθεί να βρίσκεται αισθητά χαμηλότερα από το 30,4% που είχε καταγραφεί τόσο στις προεδρικές εκλογές του 2023 όσο και στις εκλογές του 2024. Στην επαρχία Αμμοχώστου η συμμετοχή ανήλθε στο 33,7%, αυξημένη από το 31,7% των βουλευτικών του 2021 και σχεδόν στα ίδια επίπεδα με το 34% των προεδρικών εκλογών του 2023, παραμένοντας ωστόσο κάτω από το 39,8% που είχε σημειωθεί στις εκλογές του 2024.

Στη Λάρνακα καταγράφηκε ποσοστό συμμετοχής 33,2%, σε σύγκριση με 27,9% το 2021, ξεπερνώντας οριακά το 33% των προεδρικών εκλογών του 2023, αλλά παραμένοντας χαμηλότερα από το 35,2% που είχε καταγραφεί το 2024. Στην Πάφο, αντίθετα, σημειώθηκε η μοναδική μείωση σε σύγκριση με τις βουλευτικές του 2021, καθώς η προσέλευση διαμορφώθηκε στο 32,2% έναντι 32,7%, ενώ εξακολουθεί να υπολείπεται τόσο του 34,2% των προεδρικών εκλογών του 2023 όσο και του 40% των εκλογών του 2024. Στο εξωτερικό, η συμμετοχή διαμορφώθηκε στο 19,1%, παρουσιάζοντας μικρή αύξηση σε σχέση με το 18,2% του 2021 και ελαφρά υψηλότερα από τα αντίστοιχα ποσοστά του 2023 (18,9%) και του 2024 (18,8%).

Σε παγκύπριο επίπεδο, το 32,3% που καταγράφηκε μέχρι το μεσημέρι πλησιάζει το 33,7% των προεδρικών εκλογών του 2023 και ξεπερνά το 30,3% των εκλογών του 2024.

Ερωτηθείς για τη σημαντική αύξηση που παρατηρείται στη συμμετοχή, και ιδιαίτερα στη Λευκωσία, ο κ. Ηλία ανέφερε ότι είναι πρόωρο να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα πριν από το κλείσιμο της κάλπης. Υπενθύμισε ότι οι βουλευτικές εκλογές του 2021 είχαν διεξαχθεί εν μέσω της πανδημίας της COVID-19, ενώ αναφέρθηκε και στο υψηλό ποσοστό αποχής που είχε καταγραφεί τότε, σημειώνοντας ότι μέρος αυτού ενδεχομένως να αφορά εκλογείς που διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό και δεν είχαν τη δυνατότητα να ψηφίσουν σε χώρες ή πόλεις όπου δεν λειτουργούν εκλογικά κέντρα.

Σε ό,τι αφορά την εκλογική διαδικασία, ο Γενικός Έφορος Εκλογών ανέφερε ότι καταγράφηκαν πολύ περιορισμένα προβλήματα, τα οποία αφορούσαν κυρίως καταγγελίες για αποστολή γραπτών μηνυμάτων SMS και αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως είπε, τα ζητήματα αυτά εξετάζονται, ενώ σε σχέση με τις καταγγελίες για SMS βρίσκεται σε εξέλιξη διαβούλευση και με την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Μαρία Χριστοφίδου.

ΚΥΠΕ