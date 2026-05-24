Ασταθής αέρια μάζα επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και αρχικά πιθανό να πέσουν μεμονωμένες βροχές στα δυτικά, αλλά σταδιακά αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, περιοχές του εσωτερικού ή και στα νοτιοανατολικά. Σε καταιγίδα πιθανό να πέσει και χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, αρχικά ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά μέτριοι 4 και τοπικά ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 27 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 25 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ ο καιρός θα καταστεί σταδιακά κυρίως αίθριος αλλά παροδικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Τις αυγινές ώρες πιθανό να σχηματιστεί τοπικά αραιή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ για να καταστούν σταδιακά βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολικοί, ασθενείς 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 17 στα παράλια και στους 7 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα μερικώς συννεφιασμένος και τις απογευματινές κυρίως ώρες αναμένονται μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στο εσωτερικό και τα ορεινά.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή τη Δευτέρα και θα σημειώσει σταδιακά άνοδο την Τρίτη και την Τετάρτη, για να κυμανθεί κοντά στους κλιματικούς μέσους όρους.