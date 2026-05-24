Το ΕΛΑΜ είναι έτοιμο να αναλάβει τις όποιες ευθύνες τού αναθέσει ο κυπριακός λαός, ανέφερε ο Πρόεδρος του κόμματος, Χρίστος Χρίστου, αμέσως μετά την υποβολή της ψήφου του για τις βουλευτικές εκλογές στο Κοινοτικό Συμβούλιο Πολιτικού το πρωί της Κυριακής.

Σύμφωνα με τον κ. Χρίστου, σήμερα είναι η μέρα που οι πολίτες έχουν τον λόγο.

«Περιμένουμε τη λαϊκή ετυμηγορία που θα κατατάξει τον καθένα μας εκεί όπου ανήκει και θα δώσει την ανάλογη δύναμη στα κόμματα. Από την πλευρά μας είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε τις όποιες ευθύνες μάς αναθέσει ο κυπριακός λαός. Εύχομαι καλή ψήφο σε όλες και όλους και σήμερα πρέπει όλοι να βρεθούν στις κάλπες. Αυτές οι εκλογές είναι αποφασιστικές για το μέλλον της χώρας τα επόμενα πέντε χρόνια», σημείωσε.

Ερωτηθείς για το διακύβευμα των εκλογών, ο κ. Χρίστου είπε ότι τόσο για το ΕΛΑΜ όσο και για τη χώρα, το διακύβευμα είναι να μπορέσει να χτίσει με τη λαϊκή εντολή μια ισχυρή κοινοβουλευτική ομάδα, «για να αλλάξουμε πολιτικές με τις οποίες διαφωνούμε και να καθορίσουμε πολιτικές πιο κοινωνικές, πιο εθνικές».