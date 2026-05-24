Ο πολιτικός συντάκτης του «Φ», Φρίξος Δαλίτης προβαίνει στην πρώτη εκτίμηση των εκλογικών αποτελεσμάτων:

“Η κάλπη έβγαλε νέο εκλογικό χάρτη, χωρίς όμως μεγάλες ανατροπές. Τα δύο μεγάλα κόμματα διατήρησαν ποσοστά και δυνάμεις, παραμένοντας οι κυρίαρχοι του πολιτικού σκηνικού. Ο ΔΗΣΥ κατέγραψε σχετικά μικρές απώλειες σε σχέση με τις βουλευτικές του 2021, αλλά πολύ υψηλότερα ποσοστά από ό,τι έδειχναν οι δημοσκοπήσεις το προηγούμενο διάστημα, διατηρώντας ταυτόχρονα τις έδρες του στη Βουλή.

Το ΑΚΕΛ, από την πλευρά του, πέτυχε τον εκλογικό του στόχο, καταγράφοντας αύξηση ποσοστών και παραμένοντας ο βασικός άξονας του αντιπολιτευτικού πόλου εντός και εκτός Βουλής. Σε συνδυασμό με το Κίνημα ΑΛΜΑ, που ουσιαστικά βγάζει εκτός παιχνιδιού τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη για το 2028, το ΑΚΕΛ αναδεικνύεται ως η κύρια πολιτική δύναμη γύρω από την οποία θα διαμορφωθεί η όποια πολιτική πλατφόρμα των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Το ΕΛΑΜ ήταν ο μεγάλος κερδισμένος των βουλευτικών εκλογών, διπλασιάζοντας τα εκλογικά του ποσοστά και την κοινοβουλευτική του ομάδα. Ήταν το μόνο κόμμα που επιβεβαίωσε τις δημοσκοπήσεις, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση, ωστόσο, τα ποσοστά του ήταν χαμηλότερα από τις αρχικές εκτιμήσεις. Με το ποσοστό και τον αριθμό των εκλεγμένων βουλευτών, το ΕΛΑΜ θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα Βουλή, αλλά λιγότερο επιδραστικό στο συνολικό πολιτικό σκηνικό.

Το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία κατάφεραν να εισέλθουν στη Βουλή με αξιόλογα ποσοστά, διαμορφώνοντας νέο εκλογικό χάρτη. Παρέμειναν όμως σε χαμηλότερα ποσοστά από τις προβλέψεις των δημοσκοπήσεων, δεν συμμετείχαν στην τρίτη κατανομή εδρών και ο ρόλος τους στη νέα Βουλή θα είναι περιορισμένος.

Κερδισμένη η κεντροδεξιά συνεργασία – ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ εκλέγουν Πρόεδρο Βουλής

Το πρώτο συμπέρασμα από την κάλπη είναι ότι η προοπτική μίας ευρύτερης κεντροδεξιάς συνεργασίας έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης. Την τελευταία περίοδο είχε αναλυθεί ότι, μετά τη μείωση των εντάσεων με το Προεδρικό και τη δημιουργία προοπτικής συνεργασίας είτε σε κοινοβουλευτικό είτε σε ευρύτερο επίπεδο, η δυναμική του ΔΗΣΥ ενισχύθηκε μέσω αύξησης της συσπείρωσης. Η ατζέντα της Πινδάρου επικεντρώθηκε σε ζητήματα οικονομίας και σταθερότητας, ασφάλειας και άμυνας, εξωτερικής πολιτικής και δυτικού προσανατολισμού. Χαρακτηριστικό της σύμπλευσης ΔΗΣΥ–Προεδρικού ήταν η δήλωση της Πινδάρου για ενότητα και στήριξη του Προέδρου Χριστοδουλίδη.

Παράλληλα, η ανάδειξη από το ΔΗΚΟ των μεγάλων ζητημάτων πολιτικής, όπως η οικονομία, η εξωτερική πολιτική και η ασφάλεια, διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο. Η πίεση του Νικόλα Παπαδόπουλου και της ηγεσίας του ΔΗΚΟ κατά του ΑΛΜΑ και του Οδυσσέα Μιχαηλίδη έφερε αποτελέσματα. Η αντίληψη ότι το ΔΗΚΟ είναι το κόμμα με τη μεγαλύτερη προοπτική εκπροσώπησης του παραδοσιακού κέντρου στη νέα Βουλή ενίσχυσε τη δυναμική των τελευταίων ημερών.

Σημαντικό στοιχείο είναι ότι με 17 έδρες ο ΔΗΣΥ και 8 έδρες το ΔΗΚΟ μπορούν σε συνεργασία να εκλέξουν Πρόεδρο της Βουλής ακόμα και χωρίς τη στήριξη του ΕΛΑΜ, καθώς ο νέος τρόπος εκλογής προβλέπει απλή πλειοψηφία στον τελικό γύρο.

Ισχυρός πόλος το ΑΚΕΛ

Το ΑΚΕΛ κατάφερε, μετά από αρκετά χρόνια, όχι μόνο να σταθεροποιήσει αλλά και να αυξήσει τα ποσοστά του. Η κάλπη επιβεβαίωσε ότι παραμένει ο κύριος άξονας της αντιπολίτευσης, γύρω από τον οποίο μπορούν να χτιστούν συνεργασίες σε κοινοβουλευτικό επίπεδο και στο πολιτικό σκηνικό με ορίζοντα το 2028.

Η πρώτη δήλωση του Οδυσσέα Μιχαηλίδη κατέδειξε τις προθέσεις του να κινηθεί προς τα αριστερά.

Αβέβαιο παραμένει το πολιτικό στίγμα της Άμεσης Δημοκρατίας, αν και εντάσσεται στον πόλο της αντιπολίτευσης.

Οι χαμένοι των εκλογών

Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η ΕΔΕΚ μένει εκτός Βουλής, ενώ έχει ήδη σημειωθεί ο πρώτος κλυδωνισμός με την πρόθεση παραίτησης του Νίκου Αναστασίου από την προεδρία του κόμματος.

Μετά από 30 χρόνια, το Κίνημα Οικολόγων βρίσκεται εκτός Βουλής και αντιμετωπίζει δύσκολη επόμενη μέρα. Εκτός Βουλής παραμένει και η Δημοκρατική Παράταξη με αβέβαιο πολιτικό μέλλον.

Δεν κατάφεραν να εκλεγούν ούτε το VOLT ούτε το ΚΕΚΚ των κυνηγών. Το πρώτο καλείται να διαχειριστεί το πολιτικό του αύριο εξωκοινοβουλευτικά. Οι Κυνηγοί έφτασαν για ακόμα μια φορά στην πηγή, αλλά δεν ήπιαν νερό”.