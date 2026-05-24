Με αγωνία, χαμόγελα αλλά και συγκρατημένη αισιοδοξία υποδέχθηκαν στα γραφεία του ΕΛΑΜ τα πρώτα αποτελέσματα των exit polls, που το δείχνουν κοντά στο 10,5% με 12,5%.

Οι δημοσκοπήσεις εξόδου δείχνουν το ΕΛΑΜ να εξέρχεται ενισχυμένο συγκριτικά με τις εκλογές του 2021. Υπενθυμίζεται ότι το2021 το ποσοστό του ΕΛΑΜ ήταν στο 6,78% με 4 έδρες.

Εάν τα αποτελέσματα των exit polls επαληθευτούν, οι τρεις προεκλογικοί στόχοι του ΕΛΑΜ, δηλαδή η αύξηση των εδρών, των ποσοστών και του πραγματικού αριθμού ψήφων σε σχέση με τις Ευρωεκλογές, θα επιτύχουν. Ωστόσο, ο πρόεδρος και τα στελέχη του κόμματος παραμένουν φειδωλοί και δεν προτίθενται να προβούν σε δηλώσεις πριν από την καταμέτρηση των επίσημων αποτελεσμάτων.

Αξίζει να σημειωθεί πως υποστηρικτές του κόμματος είχαν αρχίσει να καταφθάνουν στα κεντρικά γραφεία από το μεσημέρι.