Σήμερα γιορτάζει η Δημοκρατία, δήλωσε ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, Σταύρος Παπαδούρης, σε δηλώσεις του μετά την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος, στο Λύκειο Αποστόλου Πέτρου και Παύλου Λεμεσού, Κέντρο Γ.

«Μια μεγάλη προεκλογική φτάνει στο τέλος , στο αποκορύφωμα της. Μία παράξενη προεκλογική με μεγάλη διάρκεια. Χαίρομαι να παρατηρήσω ότι παρόλη την τοξικότητα που είχαμε σε αυτήν την προεκλογική δόξα σοι ο Θεός, τα πράγματα έχουν φτάσει έτσι σε μία θετική κατάληξη όσον αφορά τη διαδικασία», πρόσθεσε.

Ο κ. Παπαδούρης κάλεσε τον κόσμο, αυτό το δικαίωμα, αυτό το αναφαίρετο δικαίωμα που έχει να το εκμεταλλευτεί σήμερα.

«Αρκετά να ζούμε με επικρίσεις μέσω διάφορων λογαριασμών. Τώρα είναι η ώρα που όλοι πρέπει να σηκωθούν και να ενεργοποιήσουν αυτό το δικαίωμα», σημείωσε.

Εξέφρασε την ελπίδα ότι «ως που πάμε, αυτό το κράτος θα ωριμάζει και ελπίζω ότι θα εκσυγχρονιστεί στο σημείο που αξίζει του κόσμου να εκσυγχρονιστεί και πραγματικά εύχομαι ότι την επόμενη φορά που θα ψηφίσουμε, δεν θα ψηφίζουμε με αυτό τον κάθετο τρόπο, αλλά θα βιώσουμε και την οριζόντια ψηφοφορία».

«Με αυτό το μήνυμα εύχομαι σε όλους καλή επιτυχία, καλή ψήφο και θα αναμένουμε υπομονετικά τα αποτελέσματα», συμπλήρωσε.

Απαντώντας σε ερώτηση ότι είναι μια κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση για το Κίνημα Οικολόγων, ο κ. Παπαδούρης είπε ότι είναι μια κρίσιμη εκλογή, όπως κρίσιμη εκλογή ήταν και το 2011 και το 2016 και το 2021.

Το έχω πει πολλές φορές μαθημένα τα βουνά από τα χιόνια. Το ίδιο περνούμε κάθε πενταετία. Για κάποιο λόγο όμως είμαστε πάντα παρόντες, κατέληξε.

ΚΥΠΕ