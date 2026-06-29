Περίπου 25 λεπτά μετά την απογείωση από το Νιούαρκ του Νιου Τζέρσεϊ με προορισμό το Χάλιφαξ στις 24 Ιουνίου το αεροσκάφος της Air Canada, όπως ανέφεραν επιβάτες, «έστριψε απότομα αριστερά και στη συνέχεια δεξιά», με κινήσεις που δεν θύμιζαν αναταράξεις αλλά ανεξέλεγκτη παρέμβαση του πιλότου στα χειριστήρια, προκαλώντας ανησυχία στο πλήρωμα και πανικό στην καμπίνα, με πολλούς από τους ταξιδιώτες να αρχίσουν να προσεύχονται.

«Το πρόσωπο του πιλότου ήταν γκριζοπράσινο»

Σύμφωνα με τον επιβάτη Ρόντνεϊ ΜακΝτόναλντ, ο οποίος μίλησε σε καναδικά μέσα ενημέρωσης, αεροσυνοδός εισήλθε εσπευσμένα στο πιλοτήριο και λίγα λεπτά αργότερα το άνοιξε βίαια, με δεύτερο μέλος του πληρώματος να βγάζει τον κυβερνήτη έξω από την καμπίνα.

Ο ΜακΝτόναλντ περιέγραψε ότι ο πιλότος δεν ανταποκρινόταν αρχικά και έμοιαζε «σαν να ήταν νεκρός», με το πρόσωπό του να έχει γκριζοπράσινη απόχρωση.

«Έκανε έντονες κινήσεις και φώναζε» – Τον ακινητοποίησαν επιβάτες

Λίγα λεπτά αργότερα, ο κυβερνήτης φέρεται να παρουσίασε έντονες κινήσεις που οι επιβάτες απέδωσαν σε μετα-επιληπτικό επεισόδιο, με τον ίδιο να κλωτσά, να φωνάζει και να χτυπά καθίσματα και παράθυρα.

Όπως περιέγραψε ο ΜακΝτόναλντ, «κλωτσούσε και χτυπιόταν με μεγάλη δύναμη», γεγονός που ανάγκασε εκείνον και άλλους επιβάτες να παρέμβουν, μαζί με το πλήρωμα καμπίνας, για να τον συγκρατήσουν.

Οι επιβάτες χρησιμοποίησαν ζώνες ασφαλείας και το σώμα τους για να ακινητοποιήσουν τον πιλότο, ο οποίος, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, είχε αυξημένη φυσική δύναμη κατά τη διάρκεια του επεισοδίου.

Το πλήρωμα ανέλαβε τον έλεγχο του αεροσκάφους

Καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού, ο συγκυβερνήτης ανέλαβε τον έλεγχο του αεροσκάφους τύπου De Havilland Q400, καταφέρνοντας να εκτρέψει με ασφάλεια την πτήση προς το αεροδρόμιο Logan της Βοστώνης.

Η προσγείωση πραγματοποιήθηκε χωρίς περαιτέρω προβλήματα, ενώ σύμφωνα με την Air Canada, το πλήρωμα ενεργοποίησε άμεσα τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης μετά την αναφορά ιατρικού περιστατικού από την καμπίνα.

«Το επεισόδιο θα μπορούσε να έχει πολύ χειρότερη κατάληξη»

Ο ΜακΝτόναλντ, ο οποίος ταξίδευε με τη σύζυγο και τα παιδιά του, δήλωσε ότι αισθάνθηκε ανακούφιση όταν το αεροπλάνο προσγειώθηκε με ασφάλεια, σημειώνοντας ότι το επεισόδιο «θα μπορούσε να είχε τελειώσει πολύ χειρότερα».

Παρά την εμπειρία, ανέφερε ότι η οικογένειά του συνέχισε κανονικά το ταξίδι της, ενώ εξήρε την ψυχραιμία του πληρώματος καμπίνας και τη συμβολή επιβάτιδος, που ήταν νοσηλεύτρια και βοήθησε στη διαχείριση του περιστατικού με τον πιλότο.

Ερευνάται το περιστατικό

Μετά την προσγείωση στη Βοστώνη, ο πιλότος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για ιατρική αξιολόγηση. Η Air Canada δεν έχει δώσει περαιτέρω πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η μέριμνα για την επαναδρομολόγηση των επιβατών προς τον τελικό τους προορισμό.

Οι Αρχές και η αεροπορική εταιρεία εξετάζουν το περιστατικό, το οποίο έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία αλλά και ερωτήματα για το πώς εξελίχθηκε η ιατρική κατάσταση του κυβερνήτη κατά τη διάρκεια της πτήσης.

iefimerida.gr