Την ελληνική εκδοχή του «Per Sempre Sì», του τραγουδιού με το οποίο ο Σαλ ντα Βίντσι εκπροσώπησε φέτος την Ιταλία στη Eurovision, θα κυκλοφορήσει η Antigoni Buxton.

Η τραγουδίστρια που διαγωνίστηκε και εκείνη στον μουσικό διαγωνισμό για την Κύπρο και το «Jalla» ετοιμάζεται να παρουσιάσει το «ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΝΑΙ». Η Buxton ερμήνευσε για πρώτη φορά σε τηλεοπτική μετάδοση το κομμάτι στην εκπομπή «Louis Night Show» του ALPHA Κύπρου.

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Τους ελληνικούς στίχους του τραγουδιού συνυπογράφουν οι Βίκυ Γεροθόδωρου με την Αntigoni Buxton και τους ιταλικούς οι Francesco Da Vinci και Alessandro La Cava, ενώ τη μουσική οι Sal Da Vinci, Alessandro La Cava, Eugenio Maimone, Federica Abbate, Federico Mercuri και Giordano Cremona.

Η Ιταλία κατέκτησε την πέμπτη θέση στη Eurovision με 281 βαθμούς, ωστόσο μετά τον μεγάλο τελικό το τραγούδι έχει γνωρίσει μεγάλη δημοφιλία στα ελληνικά social media. Νικήτρια του φετινού διαγωνισμού είναι η Βουλγαρία και η Dara με το «Bangaranga», ενώ η Κύπρος κατέκτησε τη 19η θέση.

Ακούστε το «Per Sempre Sì»

protothema.gr