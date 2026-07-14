… ήταν ο παράδεισός μας. Θάλασσα και βουνό. Ο καλύτερος συνδυασμός. Τώρα, δεν νοιώθεις ασφαλής πουθενά.

Μεγάλες πυρκαγιές κατακαίνε τεράστιες περιοχές στην κεντρική Ευρώπη. Πυροσβεστικά αεροσκάφη από διάφορες χώρες, δίνουν μεγάλη μάχη με τις φλόγες. Το BBC μίλησε για «άγριες φωτιές, πρωτοφανούς κλίμακος».

Στην Ισπανία, πυροσβέστες δίνουν δύσκολη μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς που έχει απλωθεί σε πολλά μέτωπα. Το «χειρότερο» είναι εκείνο στο Λος Γκαλάρδος, στην επαρχία της Αλμέιρα στη νότια Ισπανία.

Πέραν των 15 ανθρώπων έχουν χάσει ως τώρα τη ζωή τους. Στην υπόλοιπη, βόρεια και κεντρική Ευρώπη, μιλάμε για χιλιάδες νεκρούς, από έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, αλλά και από πνιγμό έπειτα από ξαφνικές μπόρες, με τα νερά να κατεβαίνουν ορμητικά από τα βουνά.

Η συγκεκριμένη περιοχή βρίσκεται σε δασώδη περιοχή, όπου επέλεξαν να εγκατασταθούν εκεί Βρετανοί συνταξιούχοι, λάτρεις των δασών. Τέσσερεις, έχασαν τη ζωή τους από τα χειμαρρώδη νερά που κατέβαιναν από τη φωτιά.

Την Ελλάδα, επί του παρόντος, δεν ξέρω ποιος Θεός την προστατεύει. Μάλλον ο Αίολος. Διορισμένος από τον Δία ως άρχοντας για να φυλάει τους ανέμους κλεισμένους σε μια σπηλιά ή σε έναν ασκό (ασκί). Τους απελευθέρωνε, λέει, όποτε ήθελαν οι Ολύμπιοι θεοί ή όταν ήθελε εκείνος, ο Αίολος, για να βοηθήσει τους καλούς ταξιδιώτες. Όπως έκανε με τον Οδυσσέα!

Ας μη λησμονούμε και το «δικό μας» RescEU. Ευρωπαϊκό αποθεματικό πόρων πολιτικής προστασίας, που δημιουργήθηκε το 2019 ως αναβάθμιση του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ και περιλαμβάνει πυροσβεστικά αεροσκάφη, ιατρικό εξοπλισμό και είδη πρώτης ανάγκης και λειτουργεί ως δίχτυ ασφαλείας για την παροχή άμεσης βοήθειας όταν οι εθνικές δυνατότητες μιας χώρας δεν επαρκούν.

Το πρόγραμμα αυτό είναι πνευματικοπαίδι του τότε Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ και υλοποιήθηκε από τον Χρήστο Στυλιανίδη, τότε Ευρωπαίο Επίτροπο Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων (2014-2019), συντονιστή της ΕΕ, για την ασθένεια του ιού του Έμπολα και ειδικός απεσταλμένος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προώθηση και Προστασία των Θρησκευτικών Ελευθεριών και Πεποιθήσεων.

Αυτό, λοιπόν, το ευρωπαϊκό αποθεματικό που διαχειρίζεται απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία αποφασίζει πότε και πού θα αποσταλούν οι πόροι. Χρηματοδοτείται 100% από την ΕΕ και αποτελείται από μέσα που διαθέτουν διάφορα κράτη-μέλη (όπως η Ελλάδα, η Γαλλία, η Σουηδία, η Ισπανία, η Κροατία και η Ιταλία).

Τα σοσιαλιστικά όνειρα έγιναν σκόνη στην «Πόλη του Ούγκο Τσάβες», όπου ένα ολόκληρο οικιστικό σύμπλεγμα έγινε στάχτη από τον φοβερό σεισμό στη Βενεζουέλα, όπου περίπου 70.000 κτήρια υπολογίζεται ότι καταστράφηκαν ολωσδιόλου.

Γιατί δεν πάει τώρα εκεί, να συμπαρασταθεί στους σεισμόπληκτους ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος επί της πρωθυπουργίας του μετέβη εκεί, εν χορδαίς και οργάνοις, με τη γροθιά σηκωμένη πλάι στον σύντροφο Τσάβες.

Στο δικό μας το σύμπαν πάντως, υπάρχουν μόνο οι Θεοί του Ποδοσφαίρου, τους οποίους απολαμβάνουμε στο Μουντιάλ. Οι «New York Times», συνέταξαν με τους δικούς της αθλητικούς συντάκτες, αλλά και άλλους παλαίμαχους ποδοσφαιριστές, τους τοπ 50 παίκτες αυτού του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Ιδού, οι πρώτοι 10:

1. Λιονέλ Μέσι – Αργεντινή/ Ίντερ Μαϊάμι.

2. Κίλιαν Εμπαπέ – Γαλλία/ Ρεάλ Μαδρίτης.

3. Χάρι Κέιν – Αγγλία/ Μπάγερν Μονάχου.

4. Έρλινγκ Χάαλαντ – Νορβηγία/ Μάντσεστερ Σίτι

5. Ακράφ Χακίμι – Μαρόκο/ Παρί Σεν Ζερμέν

6. Μίκαελ Ολίς – Γαλλία/ Μπάγερν Μονάχου.

7. Τζουντ Μπέλλινγκαμ – Αγγλία/ Ρεάλ Μαδρίτης.

8. Βινίσιους Τζούνιορ – Βραζιλία/ Ρεάλ Μαδρίτης.

9. Αμερίκ Λαπόρτ – Ισπανία/ Αθλέτικ Μπιλμπάο.

10. Πάου Κουμπαρσί – Ισπανία/ Μπαρτσελόνα.

ΥΓ: Η υπόλοιπη λίστα, με τους 50 καλύτερους, στο blog μου, filoftero.blogspot.gr