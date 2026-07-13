Πυρκαγιά ξέσπασε χθες βράδυ, στις 22:12, σε ξηρά χόρτα, άγρια βλάστηση και μεγάλο καλαμιώνα, κοντά στις εγκαταστάσεις της ανοικτής λαϊκής αγοράς στα Λειβάδια, παρακείμενα του αυτοκινητόδρομου Λάρνακας – Αγίας Νάπας.

Στο σημείο έσπευσαν οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Λάρνακας και η ΕΜΑΚ, με πέντε πυροσβεστικά οχήματα καθώς και με όχημα και ομάδα διάσωσης.

Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα, ζημιές υπέστησαν ορισμένες από τις πρόχειρες εγκαταστάσεις της αγοράς. Επηρεάστηκαν επίσης κύλινδροι υγραερίου, οι οποίοι μετακινήθηκαν από μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με αποτέλεσμα να προστατευθούν οι υπόλοιπες εγκαταστάσεις της αγοράς.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης, την Πυροσβεστική Υπηρεσία υποστήριξε εκσκαφέας του Δημοτικού Διαμερίσματος Λειβαδιών.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η πυρκαγιά φαίνεται πως ξεκίνησε από τον καλαμιώνα και στη συνέχεια επεκτάθηκε. Τα αίτια της φωτιάς διερευνώνται.