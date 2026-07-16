Την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026, από τις 15:00 έως τις 19:00, το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus ανοίγει τις πόρτες του για μια ξεχωριστή Ημέρα Γνωριμίας (Open Day) στις βραβευμένες εγκαταστάσεις του στη Λάρνακα. Μια μοναδική ευκαιρία για τους υποψήφιους φοιτητές και τις οικογένειές τους να γνωρίσουν από κοντά τις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές δυνατότητες που προσφέρει το Βρετανικό Πανεπιστήμιο της Κύπρου.

Μάθε πώς το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus συνδυάζει σχεδόν δύο αιώνες ακαδημαϊκής αριστείας με σύγχρονες καινοτομίες, δίνοντας στους φοιτητές τη δυνατότητα να αποφοιτήσουν με διπλή απονομή πτυχίου, αναγνωρισμένο τόσο στην Κύπρο, στο Ηνωμένο Βασίλειο και διεθνώς.

Κατά τη διάρκεια του Open Day, οι έμπειροι ακαδημαϊκοί και το εξειδικευμένο προσωπικό του Πανεπιστημίου θα είναι στη διάθεσή σου να απαντήσουν σε ερωτήματα σχετικά με τα κριτήρια εισδοχής, τις υποτροφίες που προσφέρονται για τις εισδοχές Σεπτεμβρίου 2026, τη φοιτητική ζωή, τη διαμονή, τις μελλοντικές επαγγελματικές προοπτικές και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων.

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει επίσης ξεναγήσεις στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και στις φοιτητικές εστίες, που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τον Πανεπιστήμιο. Παράλληλα, φοιτητές θα μοιραστούν τις εμπειρίες τους, προσφέροντας μια αυθεντική εικόνα για την ακαδημαϊκή και κοινωνική ζωή στο Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο +357 24 69 40 00 ή admissions@uclancyprus.ac.cy