Σε αυστηρές συστάσεις και σαφή προειδοποίηση για μη καταβολή αποζημιώσεων σε φυσιοθεραπευτές, όταν δεν τεκμηριώνεται η θεραπευτική ανάγκη για ομαδική φυσιοθεραπεία, προχώρησε ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας μετά τις καταγγελίες για κατάχρηση της σχετικής δραστηριότητας στο ΓεΣΥ και μετατροπή φυσιοθεραπευτηρίων σε γυμναστήρια.

Οι καταγγελίες που έφθασαν στον Οργανισμό (κάποιες είχαν γίνει δημόσια τους προηγούμενους μήνες), οδήγησαν σε σχετική διερεύνηση με το έργο του αρμοδίου Τμήματος του ΟΑΥ να καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολο καθώς, όπως πληροφορούμαστε, στην προκειμένη περίπτωση και για ευνόητους λόγους δεν υπήρξε προθυμία από πλευράς των δικαιούχων του Συστήματος για συνεργασία.

Σε μια προσπάθεια να διαχειριστεί το φαινόμενο, ο ΟΑΥ προχώρησε χθες στη γραπτή ενημέρωση των φυσιοθεραπευτών, τονίζοντας ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως γενικός κωδικός για ομαδικά προγράμματα άσκησης, γυμναστικής, ευεξίας ή βελτίωσης της φυσικής κατάστασης.

Αντίθετα, αναφέρει ο ΟΑΥ, «πρέπει να αφορά αποκλειστικά την παροχή θεραπευτικών παρεμβάσεων σε μικρές ομάδες ασθενών, οι οποίες εντάσσονται σε συγκεκριμένο και εξατομικευμένο πλάνο φυσιοθεραπευτικής αποκατάστασης».

Σύμφωνα με τον Οργανισμό, η δραστηριότητα «PHYS04», (κωδικός που χρησιμοποιείται από τους επαγγελματίες για σκοπούς καταχώρησης και αποζημίωσης), μπορεί να αξιοποιείται για ομάδες από δύο έως τέσσερις δικαιούχους, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε ασθενής έχει προηγουμένως αξιολογηθεί κλινικά από τον φυσιοθεραπευτή και έχουν τεθεί σαφείς θεραπευτικοί στόχοι.

Οι ασκήσεις και οι παρεμβάσεις που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της ομαδικής θεραπείας πρέπει να σχεδιάζονται βάσει της διάγνωσης, της λειτουργικής κατάστασης και των αναγκών κάθε δικαιούχου, υπογραμμίζει στην ενημέρωση του προς τους επαγγελματίες του κλάδου ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας.

Ταυτόχρονα, τονίζει ότι, παρά τον ομαδικό χαρακτήρα της συνεδρίας, η θεραπευτική προσέγγιση δεν παύει να είναι εξατομικευμένη. Αυτό σημαίνει ότι οι συμμετέχοντες δεν μπορούν απλώς να ακολουθούν ένα κοινό πρόγραμμα γενικής άσκησης, χωρίς προηγούμενη κλινική αξιολόγηση και χωρίς σύνδεση με συγκεκριμένο θεραπευτικό σκοπό.

Επαρκής τεκμηρίωση της κλινικής αναγκαιότητας

Ιδιαίτερη αναφορά, κάνει ο ΟΑΥ και στην τεκμηρίωση της ανάγκης για θεραπευτική παρέμβαση. Συγκεκριμένα, απαιτεί να καταγράφονται στις κλινικές σημειώσεις τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, οι θεραπευτικοί στόχοι, η εξέλιξη της κατάστασης του δικαιούχου και ο τρόπος με τον οποίο η ομαδική θεραπεία συνδέεται με το συνολικό πλάνο αποκατάστασης.

Με απλά λόγια, η καταχώριση της δραστηριότητας «PHYS04», δεν μπορεί να γίνεται μόνο επειδή ένας αριθμός ασθενών ασκείται ταυτόχρονα στον ίδιο χώρο, αλλά πρέπει να αποδεικνύεται ότι κάθε συμμετέχων λαμβάνει υπηρεσία φυσιοθεραπείας, στο πλαίσιο θεραπευτικού πλάνου και με στόχο την αντιμετώπιση συγκεκριμένου προβλήματος υγείας.

Ο ΟΑΥ, επισημαίνει ότι όλες οι δραστηριότητες του καταλόγου φυσιοθεραπείας του ΓεΣΥ δεν αφορούν ούτε μπορούν να χρησιμοποιούνται για την αποζημίωση γενικών προγραμμάτων άσκησης, προγραμμάτων ευεξίας ή υπηρεσιών που στοχεύουν αποκλειστικά στη βελτίωση της φυσικής κατάστασης.

Ακόμη και σε περιπτώσεις όπου τέτοιου είδους ασκήσεις μπορεί να είναι ωφέλιμες για την υγεία, αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, δεν θεωρούνται αυτομάτως φυσιοθεραπευτική πράξη.

Για να αποζημιωθούν από το ΓεΣΥ πρέπει να αποτελούν μέρος οργανωμένης θεραπευτικής παρέμβασης, η οποία βασίζεται σε αξιολόγηση, διάγνωση και τεκμηριωμένους στόχους.

Καταλήγοντας, ο Οργανισμός τονίζει ότι σε περιπτώσεις όπου δεν πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις ή δεν τεκμηριώνεται επαρκώς η κλινική αναγκαιότητα, ο ΟΑΥ έχει το δικαίωμα να προχωρήσει σε απόρριψη της σχετικής απαίτησης αποζημίωσης, ανάκτηση ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί ή επιβολή διοικητικών κυρώσεων.