Το υπόλοιπο διάστημα του 2026 και το 2027 εκτιμάται ότι θα εκταμιευθούν από τον κρατικό κορβανά περισσότερα από 230 εκατομμύρια ευρώ στην Πάφο για να εκτελεσθούν συνολικά 75 μεγάλα και μικρότερα αναπτυξιακά έργα ή έργα υποδομής. Πρόκειται για αριθμό έργων και κονδύλια που αποτελούν ρεκόρ όλων των εποχών για την επαρχία, τονίζουν αρμόδιοι παράγοντες.

Όπως επιβεβαιώθηκε σε δύο περιπτώσεις φέτος, αρχικά από τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στην πανεπαρχιακή συνδιάσκεψη της Πάφου και στη συνέχεια από τον αρμόδιο Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Αλέξη Βαφεάδη, σε σύσκεψη με τους επαρχιακούς φορείς, στην κορυφή της λίστας για μια ακόμη χρονιά βρίσκεται ο αυτοκινητόδρομος Πάφου-Πόλεως Χρυσοχούς, με δεδομένη θέση της Κυβέρνησης την κατασκευή του με τέσσερις λωρίδες κυκλοφορίας και με πρόσθετη πρόσβαση μέσω της Μεσόγης.

Ψηλά στην ατζέντα, τόνισε ο αρμόδιος Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, είναι με τον χρόνο αυτό η βελτίωση του υφιστάμενου δρόμου Πάφου-Πόλης, μέχρι την αποπεράτωση του νέου αυτοκινητοδρόμου, η κατασκευή του Δυτικού Παρακαμπτήριου Πάφου, καθώς και το ξεμπλοκάρισμα του νέου δρόμου προς το αεροδρόμιο με επίλυση των περιβαλλοντικών εκκρεμοτήτων που τίθενται σήμερα.

Το 2026, όπως είχε προαναγείλει στην πανεπαρχιακή ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και συγκεκριμενοποίησε στην σύσκεψη της Πάφου ο κ. Βαφεάδης, θα πρέπει να αναμένονται επίσης στην Πάφο σημαντικές και πολλές βελτιώσεις στο οδικό δίκτυο της Γεροσκήπου, της Πέγειας και της περιαστικής περιοχής του Δήμου Πάφου, καθώς επίσης η προώθηση μείζονος σημασίας έργων όπως η Μαρίνα και άλλα.