Η Unicars προσφέρει το Škoda Fabia σε μία ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή, δίνοντας την ευκαιρία στους Κύπριους οδηγούς να αποκτήσουν ένα από τα πιο ολοκληρωμένα hatchback της ευρωπαϊκής αγοράς, μόλις €18.900. Η προσφορά αφορά την έκδοση με τον αποδοτικό κινητήρα 1.0 TSI και το αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη DSG, συνδυάζοντας οικονομία, επιδόσεις και υψηλό επίπεδο εξοπλισμού.

Η τέταρτη γενιά του Fabia βασίζεται στη σύγχρονη πλατφόρμα MQB A0 του Ομίλου Volkswagen, γεγονός που της επιτρέπει να προσφέρει αυξημένους χώρους, κορυφαία οδική συμπεριφορά και προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Παρά τις συμπαγείς εξωτερικές της διαστάσεις, το Fabia διαθέτει έναν από τους μεγαλύτερους χώρους αποσκευών στην κατηγορία, με χωρητικότητα 380 λίτρων, η οποία μπορεί να φτάσει έως τα 1.190 λίτρα με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων.

Κάτω από το καπό βρίσκεται ο τρικύλινδρος υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας 1.0 TSI, ο οποίος αποδίδει 116 ίππους και 200 Nm ροπής. Συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο 7 σχέσεων DSG, προσφέροντας ομαλές αλλαγές, γρήγορες επιταχύνσεις και ιδιαίτερα χαμηλή κατανάλωση καυσίμου.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην ασφάλεια. Το Škoda Fabia έχει αποσπάσει τη μέγιστη διάκριση των 5 αστέρων στις δοκιμές Euro NCAP, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο προστασίας που προσφέρει σε οδηγό και επιβάτες.

Ο βασικός εξοπλισμός της προσφοράς είναι ιδιαίτερα πλούσιος και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ζάντες αλουμινίου 15 ιντσών, αισθητήρες στάθμευσης εμπρός και πίσω, Cruise Control με Speed Limiter, καθώς και Keyless Go.

Παράλληλα, το Fabia εξοπλίζεται με προηγμένα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού, όπως Front Assist με προειδοποίηση εμπρόσθιας σύγκρουσης και αυτόνομο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, Lane Assist για διατήρηση της πορείας στη λωρίδα κυκλοφορίας, καθώς και σύστημα προστασίας πεζών και ποδηλατών νέας γενιάς.

Την ολοκληρωμένη πρόταση της Unicars συμπληρώνει η 5ετής εργοστασιακή εγγύηση, προσφέροντας επιπλέον σιγουριά. Με τον σύγχρονο σχεδιασμό, την προηγμένη τεχνολογία, τους κορυφαίους χώρους και τον πλούσιο εξοπλισμό, το Škoda Fabia αποτελεί μία από τις πιο ελκυστικές επιλογές της αγοράς στην κατηγορία του.

Το Škoda Fabia μπορείτε να το δείτε και να το οδηγήσετε στους εκθεσιακούς χώρους της Unicars σε όλες τις πόλεις. Μάθετε περισσότερα εδώ.