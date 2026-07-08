Το πρώτο πλωτό κέντρο δεδομένων που αναπτύσσει η Samsung Heavy Industries αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το δεύτερο τρίμηνο του 2028, μετά και τη συμφωνία συνεργασίας με την ελληνική Capital Gas Ship Management του Ευάγγελου Μαρινάκη.

Σύμφωνα με το capital.gr, που επικαλείται το TradeWinds, πρόκειται για το πρώτο δημόσιο χρονοδιάγραμμα της νοτιοκορεατικής ναυπηγικής εταιρείας για τον αναδυόμενο τομέα των πλωτών υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Η Samsung Heavy Industries έχει υπογράψει μνημόνια συνεργασίας με την Capital Gas Ship Management και τον βρετανικό νηογνώμονα Lloyd’s Register, με στόχο την ανάπτυξη πλωτών data centers που θα μπορούν να εξυπηρετούν τις αυξανόμενες ανάγκες υπολογιστικής ισχύος για εφαρμογές AI.

Τι προβλέπει ο σχεδιασμός

Η Samsung Heavy θα αναλάβει την τεχνολογική ανάπτυξη και την κατασκευή των πλωτών μονάδων.

Η Capital Gas θα επικεντρωθεί στον εντοπισμό έργων και επενδυτικών ευκαιριών.

Η Lloyd’s Register θα συμβάλει στη διαμόρφωση κανόνων και κανονισμών για τα πλωτά data centers.

Το πρώτο έργο βρίσκεται ακόμη σε διερευνητικό στάδιο, χωρίς να έχουν συμφωνηθεί συγκεκριμένοι πελάτες ή εμπορικά μοντέλα.

Η εμπορική έναρξη τοποθετείται στο 2028.

Ο Seung-hyun Lee, διευθυντής της ομάδας επιχειρηματικής ανάπτυξης πλωτών data centers της SHI, ανέφερε στο TradeWinds ότι η συνεργασία με την Capital Gas παραμένει σε διερευνητική φάση, με τις δύο πλευρές να εξετάζουν κατάλληλες ευκαιρίες για ανάπτυξη έργων.

Η SHI σχεδιάζει ειδικά κατασκευασμένη πλωτή φορτηγίδα, αντί για μετατροπή υφιστάμενων πλοίων ή υπεράκτιων πλατφορμών. Η μονάδα θα περιλαμβάνει χώρους εγκατάστασης διακομιστών, ηλεκτρολογικό και μηχανολογικό εξοπλισμό, υποδομές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και δεξαμενές LNG για την τροφοδοσία της παραγωγής ρεύματος.

Τα πλωτά data centers προορίζονται για ανάπτυξη σε παράκτιες περιοχές ή κατά μήκος ποταμών και όχι σε εγκαταστάσεις ανοικτής θαλάσσης. Σύμφωνα με τον Lee, αρκετά έργα θεωρούνται ήδη εφικτά ενόψει της προγραμματισμένης εμπορικής λειτουργίας το 2028, χωρίς ωστόσο να έχουν δημοσιοποιηθεί πιθανοί πελάτες ή τοποθεσίες.

Η Samsung Heavy υπέγραψε επίσης συμφωνία κοινού αναπτυξιακού έργου με την αμερικανική Supermicro, η οποία εξειδικεύεται σε διακομιστές τεχνητής νοημοσύνης. Στόχος είναι να δοκιμαστεί η λειτουργία υποδομών AI servers σε ποτάμια και θαλάσσια περιβάλλοντα.

Η SHI αναπτύσσει τεχνολογίες για την αντιμετώπιση παραγόντων που μπορούν να επηρεάσουν την αξιοπιστία των διακομιστών, όπως οι κραδασμοί, η κίνηση της πλωτής μονάδας, η υγρασία και η διείσδυση αλατιού.

Παράλληλα, η εταιρεία υπέγραψε ξεχωριστή συμφωνία με τη Lloyd’s Register Advisory για τη μελέτη της αγοράς data centers στη Βόρεια Αμερική, των αναγκών σε υποδομές και της εμπορικής βιωσιμότητας τέτοιων έργων.

Η SHI υποστηρίζει ότι τα πλωτά κέντρα δεδομένων μπορούν να προσφέρουν λύσεις σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συμβατικές εγκαταστάσεις, όπως η έλλειψη διαθέσιμης γης, οι απαιτήσεις ψύξης και οι περιορισμοί στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας.

Η εταιρεία επικαλείται εκτιμήσεις της Moody’s, σύμφωνα με τις οποίες οι επενδύσεις σε υποδομές data centers υψηλών επιδόσεων για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν να φτάσουν έως και τα 3 τρισ. δολάρια μέχρι το 2030.

Capital.gr