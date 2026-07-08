Ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου την Τετάρτη, μετά τις νέες αμερικανικές επιθέσεις σε στόχους στο Ιράν και την περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με το capital.gr, το Brent ενισχύθηκε έως και 3%, φθάνοντας τα 76 δολάρια το βαρέλι, ενώ το WTI ξεπέρασε τα 72 δολάρια, καθώς οι αγορές αντιδρούν στον αυξημένο γεωπολιτικό κίνδυνο και στις ανησυχίες για τον ενεργειακό εφοδιασμό.

Οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επιθέσεις σε περισσότερους από 80 στόχους στο Ιράν, ως αντίποινα για επιθέσεις σε πλοία στην περιοχή του Ορμούζ, σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ.

Η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι θα απαντήσει, ενώ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εξαπέλυσε επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ.

Οι βασικές εξελίξεις

Το Brent Σεπτεμβρίου ενισχύεται κατά 2,7% , στα 76,18 δολάρια το βαρέλι.

, στα 76,18 δολάρια το βαρέλι. Το WTI Αυγούστου καταγράφει άνοδο 2,8% , στα 72,46 δολάρια το βαρέλι.

, στα 72,46 δολάρια το βαρέλι. Οι ΗΠΑ επιτέθηκαν σε περισσότερους από 80 στόχους στο Ιράν.

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανακάλεσε την απαλλαγή από κυρώσεις που επέτρεπε στην Τεχεράνη να πουλά πετρέλαιο.

Οι τιμές του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου σημείωσαν άνοδο έως 4,9%.

Η νέα ανάφλεξη ακολουθεί τις επιθέσεις σε τρία πλοία στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδο, μεταξύ των οποίων ένα πλοίο μεταφοράς φυσικού αερίου και ένα σαουδαραβικό πετρελαιοφόρο.

Την ίδια ώρα, η απόφαση των ΗΠΑ να ανακαλέσουν την εξαίρεση από τις κυρώσεις για την πώληση ιρανικού πετρελαίου ακυρώνει ένα βασικό στοιχείο της ενδιάμεσης συμφωνίας με την Τεχεράνη και ενισχύει την αβεβαιότητα στις αγορές ενέργειας.

Η περιοχή του Ορμούζ θεωρείται κρίσιμη για τη διεθνή μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου, γεγονός που καθιστά κάθε νέα στρατιωτική ή διπλωματική ένταση παράγοντα άμεσης πίεσης στις τιμές.

Capital.gr