Τη μετατροπή του χώρος της Κρατικής Έκθεσης σε ένα μεγάλο πράσινο αστικό πάρκο και την ακύρωση της κατασκευής της Λεωφόρου Μακεδονίας ζήτα η Πρωτοβουλία για μια Ανθρώπινη Έγκωμη. Η ομάδα των κατοίκων χαιρετά τη στάση βουλευτών οι οποίοι κατά τη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού στήριξαν τα αιτήματά τους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Πρωτοβουλίας για μια Ανθρώπινη Έγκωμη:

Δύο σημαντικές νίκες – θετικές εξελίξεις για τους κατοίκους και τους φίλους της Έγκωμης και ολόκληρης της Λευκωσίας

Η Πρωτοβουλία για μια Ανθρώπινη Έγκωμη χαιρετίζει την τοποθέτηση της συντριπτικής πλειοψηφίας της Βουλής των Αντιπροσώπων, κατά τη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού, υπέρ της δέσμευσης κονδυλίων που αφορούν δύο έργα τα οποία υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων της Έγκωμης:

– Την τσιμεντοποίηση του χώρου της Κρατικής Έκθεσης στην Έγκωμη και

– Τη δημιουργία της Λεωφόρου Μακεδονίας, που θα διαμέλιζε τις γειτονιές της Έγκωμης.

Σε μια περίοδο όπου σημαντικοί σχεδιασμοί προωθούνταν πίσω από κλειστές πόρτες, χωρίς επαρκή δημόσια ενημέρωση και ουσιαστική διαβούλευση με την κοινωνία των πολιτών, η συστηματική και τεκμηριωμένη παρέμβαση της Πρωτοβουλίας για μια Ανθρώπινη Έγκωμη συνέβαλε ώστε να αναδειχθεί ότι τα συγκεκριμένα έργα δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των κατοίκων ούτε στο δημόσιο συμφέρον.

Διεκδικούμε όπως ο χώρος της Κρατικής Έκθεσης μετατραπεί σε ένα Μεγάλο Πράσινο Αστικό Πάρκο, με πυκνή φύτευση, πλήρη προσβασιμότητα, ελάχιστες και ήπιες υποδομές, καθώς και ανοιχτούς χώρους για άθληση, ψυχαγωγία, πολιτισμό και παιχνίδι, προς όφελος του συνόλου της Λευκωσίας.

Διεκδικούμε τη μη κατασκευή της Λεωφόρου Μακεδονίας, καθώς ένα τέτοιο έργο θα διαμελίσει την Έγκωμη (Μακεδονίτισσα, Παρισσινό), θα ενισχύσει τη διαμπερή κυκλοφορία οχημάτων και θα έχει σοβαρές συνέπειες: αλλοίωση και καταστροφή του ανθρώπινου και συνοικιακού χαρακτήρα της Έγκωμης, υπερφόρτωση του οδικού δικτύου, αύξηση της ρύπανσης και της ηχορύπανσης, κινδύνους για την ασφάλεια και συνολική υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των χιλιάδων κατοίκων.

Εκφράζουμε την εκτίμησή μας προς τα πολιτικά κόμματα και τους ανεξάρτητους βουλευτές που στήριξαν αυτή την απόφαση, θέτοντας στο επίκεντρο το συμφέρον των πολιτών: ΔΗΣΥ, ΑΚΈΛ, ΔΗΚΟ, ΈΛΑΜ, ΈΔΈΚ, ΔΗΠΑ, ΟΙΚΟΛΟΓΟΥΣ-Συνεργασία Πολιτών, καθώς και την ανεξάρτητη βουλεύτρια κα Αλ. Ατταλίδου.

Η θετική αυτή εξέλιξη ανήκει στους κατοίκους και τους φίλους της Έγκωμης και της Λευκωσίας.

Συνεχίζουμε συλλογικά, με επιμονή και διάλογο, για μια πιο ανθρώπινη, πράσινη και βιώσιμη Έγκωμη και Λευκωσία.