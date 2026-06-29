Αντιμέτωπη με ένα από τα πιο έντονα κύματα καύσωνα των τελευταίων ετών βρίσκεται η Ευρώπη, καθώς την Κυριακή οι θερμοκρασίες σε αρκετές περιοχές άγγιξαν τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Η γαλλική υπηρεσία δημόσιας υγείας ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των επιπλέον θανάτων που αποδίδονται στον καύσωνα ανήλθε στους 1.000.

Οι περισσότεροι από τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους ήταν ηλικιωμένοι, ενώ οι αρχές προειδοποίησαν ότι ο τελικός απολογισμός ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς συνεχίζεται η συλλογή στοιχείων από μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και ιδιωτικές κατοικίες.

Shame on Adani and the fascist anti environment Mudi Gov for causing a heatwave in Paris , Mudi did all this just to increase the sales of fans made by Adani



Mudi should stop the Andaman Nicobar Project as this is caused due to it pic.twitter.com/kDpJTeq4qI — Ritik (@ThenNowForeve) June 29, 2026

Την ίδια στιγμή, η αστυνομία του Βερολίνου, στη Γερμανία, χρησιμοποίησε τα κανόνια νερού των αστυνομικών οχημάτων για να δροσίσει τα πλήθη, καθώς οι Αρχές προτρέπουν τους κατοίκους να παραμένουν ενυδατωμένοι, να αποφεύγουν την παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προφυλάξεως καθώς οι θερμοκρασίες συνεχίζουν να ανεβαίνουν.

#Video: 🇩🇪 Berlin police are using water cannons to cool down crowds as Germany grapples with an intense heatwave sweeping across parts of Europe.



Authorities have urged residents to stay hydrated, avoid prolonged exposure to the sun, and take necessary precautions as… pic.twitter.com/fLhNCfdEcs — News Edition (@NewsEdition_1) June 29, 2026

Ο χειρότερος καύσωνας που έχει καταγραφεί

Οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν το κύμα ζέστης, που ξεκίνησε στις 20 Ιουνίου, ως το χειρότερο που έχει καταγραφεί στην Ευρώπη.

Οι ακραίες θερμοκρασίες έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, έχουν προκαλέσει ζημιές σε υποδομές και έχουν ασκήσει τεράστια πίεση στα συστήματα υγείας.

Ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ: «Αυτή τη στιγμή, 150 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν κάτω από συνθήκες ακραίας ζέστης. Εκατοντάδες έχουν πεθάνει, σχολεία παραμένουν κλειστά και τα ενεργειακά δίκτυα δοκιμάζονται στα όριά τους».

Europe is the fastest-warming continent on Earth, heating at twice the global average. Right now 150 million people are living under extreme heat, hundreds have died, schools are shut, grids are buckling.



Driven by climate change and global warming, the phenomenon of the… — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) June 28, 2026

Όπως επισήμανε, η κλιματική αλλαγή και η υπερθέρμανση του πλανήτη έχουν μετατρέψει το φαινόμενο του «καύσωνα που εμφανιζόταν μία φορά σε κάθε γενιά» σε σχεδόν ετήσιο γεγονός. «Είχαμε προειδοποιηθεί», έγραψε, προσθέτοντας ότι τα σπίτια, οι χώροι εργασίας και τα σχολεία της Ευρώπης δεν είναι κατάλληλα προετοιμασμένα για τόσο ακραίες θερμοκρασίες.

Σύμφωνα με επιστήμονες, ο συγκεκριμένος καύσωνας θα ήταν «σχεδόν αδύνατο» να εκδηλωθεί χωρίς την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή, η οποία έχει καταστήσει τις εξαιρετικά υψηλές νυχτερινές θερμοκρασίες αυτής της εβδομάδας 100 φορές πιθανότερες σε σχέση με πριν από μόλις δύο δεκαετίες.

Europe is facing its worst heatwave ever. pic.twitter.com/G0r1mIrkYo — Desi Corey (@Ramjango_1762) June 29, 2026

Προβλήματα σε μεταφορές, ηλεκτροδότηση και ποτάμια

Νέα ρεκόρ θερμοκρασιών καταγράφηκαν στην Αυστρία, την Τσεχία, τη Γερμανία και την Πολωνία, ενώ καταιγίδες έπληξαν περιοχές της Γαλλίας, προκαλώντας νέα προβλήματα στις μετακινήσεις και στην ηλεκτροδότηση.

Στη Γερμανία μειώθηκαν τα δρομολόγια των τρένων σε βασική σιδηροδρομική γραμμή του κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, ενώ ανεστάλη η λειτουργία του τραμ στη Λειψία.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι πολλοί πολίτες προτίμησαν να παραμείνουν στα σπίτια τους μέχρι να δύσει ο ήλιος, ενώ άλλοι βγήκαν στους δρόμους, όπου οχήματα της Αστυνομίας τους έριχναν νερό για να τους δροσίσουν.

Germany recorded its highest temperature on record on Sunday, with thermometers reaching 41.7C as an intense heatwave swept across the country.



In Berlin, police officers sprayed water on residents to help them cool down as soaring temperatures continued to strain daily life.… pic.twitter.com/pKbqlEqaa9 — ANews (@anews) June 29, 2026

Στη Ρώμη, ο Πάπας Λέων ευχαρίστησε τους πιστούς που συμμετείχαν στην κυριακάτικη προσευχή στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, παρά τις εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες.

Πίεση στην ηλεκτροπαραγωγή και τη γεωργία

Η παρατεταμένη ζέστη έχει επηρεάσει σημαντικά και τους ευρωπαϊκούς ποταμούς, μειώνοντας τη στάθμη και αυξάνοντας τη θερμοκρασία των υδάτων, γεγονός που δημιουργεί προβλήματα τόσο στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας όσο και στη γεωργία.

Στην Ουγγαρία, ο πυρηνικός σταθμός του Πακς μείωσε εκ νέου την παραγωγή του την Κυριακή, καθώς τα νερά του Δούναβη, τα οποία χρησιμοποιούνται για την ψύξη των αντιδραστήρων, είχαν υπερθερμανθεί.

Στην Ιταλία, η παροχή νερού του ποταμού Πάδου έχει περιοριστεί σημαντικά, επιτρέποντας στο θαλασσινό νερό να εισχωρήσει έως και 18 χιλιόμετρα στην ενδοχώρα, γεγονός που προκαλεί ανησυχία για τις καλλιέργειες αλλά και για τους προστατευόμενους υγροτόπους του δέλτα.

Παράλληλα, δεκάδες άνθρωποι που επιχείρησαν να δροσιστούν στη θάλασσα ή σε λίμνες φέρονται να έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό.

Στην Ιταλία, διασώστες αναζητούσαν τον σύζυγο της υπουργού Οικογένειας, Ευγενίας Ροτσέλα, ο οποίος αγνοείται από το Σάββατο, όταν εξαφανίστηκε ενώ κολυμπούσε στη λίμνη Βίκο, περίπου 70 χιλιόμετρα από τη Ρώμη.

Ο καύσωνας υποχωρεί στη Γαλλία, αλλά οι επιπτώσεις παραμένουν

Οι αρχές της Τσεχίας κάλεσαν τους πολίτες να αποφεύγουν τη σωματική άσκηση και εξέδωσαν προειδοποιήσεις για νέφος στις κεντρικές και βόρειες περιοχές της χώρας, λόγω των αυξημένων επιπέδων όζοντος που προκάλεσε η ζέστη.

Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι μέσα στις επόμενες μία έως δύο ημέρες καταιγίδες θα πλήξουν περιοχές της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Τσεχίας, ενώ ο καύσωνας θα μετακινηθεί σταδιακά προς την Κεντρική Ευρώπη και τα Βαλκάνια.

Η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία ανακοίνωσε ότι τα ακραία φαινόμενα έχουν υποχωρήσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας, αν και ορισμένες περιοχές στα βορειοανατολικά εξακολουθούν να βρίσκονται σε καθεστώς προειδοποίησης.

Η υπουργός Υγείας της Γαλλίας, Στεφανί Ριστ, δήλωσε στην εφημερίδα La Tribune ότι οι συνέπειες του καύσωνα ενδέχεται να συνεχίσουν να γίνονται αισθητές για έως και δέκα ημέρες μετά την υποχώρηση των υψηλών θερμοκρασιών. «Το επεισόδιο δεν έχει τελειώσει ακόμη», είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο BFM.

Οι ισχυρές καταιγίδες που έπληξαν τμήματα της Γαλλίας το βράδυ του Σαββάτου έφεραν μεν δροσερότερες αέριες μάζες, προκάλεσαν όμως και εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης.

Σύμφωνα με την εταιρεία διαχείρισης δικτύου Enedis, το απόγευμα της Κυριακής περίπου 36.000 νοικοκυριά στη βόρεια και κεντρική Γαλλία παρέμεναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

protothema.gr