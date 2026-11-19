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Η Βουλή ενέκρινε ομόφωνα τη μεταφορά δύο αρμοδιοτήτων από το Υπουργείο Εσωτερικών. Τι αλλάζει στη διαδικασία κατάταξης και ποιο καθεστώς προστασίας προβλέπεται για την εμπορική εκμετάλλευση των ταινιών.

Στο Υφυπουργείο Πολιτισμού μεταφέρονται οι αρμοδιότητες για την κατάταξη και την προστασία της εμπορικής εκμετάλλευσης κινηματογραφικών ταινιών, μετά την ομόφωνη έγκριση από την Ολομέλεια της Βουλής, την Πέμπτη, δύο τροποποιητικών νομοσχεδίων.

Σύμφωνα με το ΚΥΠΕ, τα νομοσχέδια εγκρίθηκαν με 46 ψήφους υπέρ και προβλέπουν την αντικατάσταση του Υπουργού Εσωτερικών από τον Υφυπουργό Πολιτισμού ως αρμόδιου για την εφαρμογή των δύο νομοθεσιών.

Η αλλαγή αφορά δύο διαφορετικά, αλλά συναφή πεδία της κινηματογραφικής δραστηριότητας. Το πρώτο είναι η κατάταξη των ταινιών σε κατηγορίες καταλληλότητας πριν από τη δημόσια προβολή τους στις κινηματογραφικές αίθουσες. Το δεύτερο αφορά την προστασία της εμπορικής εκμετάλλευσης συγκεκριμένων κινηματογραφικών έργων, μέσα από περιορισμούς στην πώληση και ενοικίασή τους για ιδιωτική χρήση του κοινού.

Μέχρι σήμερα, η διαδικασία κατάταξης ρυθμιζόταν από τον περί Κατατάξεως Κινηματογραφικών Ταινιών Νόμο του 2002, με αρμόδιο τον Υπουργό Εσωτερικών. Η ευθύνη συντονισμού των σχετικών θεμάτων ασκούνταν από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, μέσω του Συμβουλίου Κατάταξης Κινηματογραφικών Ταινιών.

Το Συμβούλιο αποτελείται από 30 μέλη, με πενταετή θητεία, τα οποία εκπροσωπούν διαφορετικούς επαγγελματικούς και κοινωνικούς χώρους. Σε αυτά περιλαμβάνονται εκπρόσωποι του ΓΤΠ, του Υπουργείου Παιδείας, της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης, των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, της κινηματογραφικής κοινότητας, ενώ συμμετέχουν επίσης ψυχολόγοι, παιδοψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι, κριτικοί κινηματογράφου και εκπρόσωποι οργανώσεων γονέων και καταναλωτών.

Για την εξέταση και κατάταξη κάθε ταινίας, το Συμβούλιο ορίζει πενταμελή Επιτροπή Κατάταξης. Η διαδικασία δεν αφορά μόνο την ίδια την ταινία, αλλά και το σχετικό διαφημιστικό υλικό, όπως αφίσες και τρέιλερ. Η κατάταξη πρέπει να προηγείται της δημόσιας προβολής, ενώ η κατηγορία καταλληλότητας αναγράφεται στην οθόνη πριν από την έναρξη της ταινίας. Σε περίπτωση διαφωνίας με την απόφαση της Επιτροπής, προβλέπεται δυνατότητα υποβολής ένστασης στο Συμβούλιο εντός 21 ημερών.

Τι προβλέπεται για την εμπορική εκμετάλλευση

Η δεύτερη νομοθεσία που τροποποιείται είναι ο περί Προστασίας της Εμπορικής Εκμετάλλευσης Κινηματογραφικών Ταινιών Νόμος του 1990. Πρόκειται για ένα ειδικό καθεστώς που αφορά την προστασία της κινηματογραφικής διανομής, προβλέποντας περιορισμούς στην εμπορική διάθεση ορισμένων έργων σε μορφή πώλησης ή ενοικίασης για ιδιωτική χρήση του κοινού.

Συγκεκριμένα, ο νόμος προβλέπει την κατάρτιση ετήσιου καταλόγου κινηματογραφικών έργων, τα οποία πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Σε αυτά απαγορεύεται, για περίοδο 12 μηνών από τη δημοσίευση του καταλόγου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, η εμπορική εκμετάλλευση με τη μορφή πώλησης ή ενοικίασης για ιδιωτική χρήση. Η ρύθμιση αφορά ειδικότερα τη διάθεση σε μαγνητοταινίες και μαγνητοδίσκους, ενώ ο νόμος προβλέπει ότι ο ετήσιος κατάλογος μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι 70 κινηματογραφικά έργα.

Για να συμπεριληφθεί μια ταινία στον κατάλογο, πρέπει να έχει εξασφαλιστεί ή να επίκειται η εξασφάλιση του δικαιώματος δημόσιας προβολής της σε κινηματογραφική αίθουσα στην Κύπρο, να μην έχει ήδη δοθεί άδεια εμπορικής διάθεσής της σε μαγνητοταινίες ή μαγνητοδίσκους και να μην έχουν παρέλθει δύο χρόνια από το τέλος του έτους ολοκλήρωσης της παραγωγής της. Ο κατάλογος καταρτίζεται κάθε Οκτώβριο, ενώ προβλέπεται και η διαγραφή μιας ταινίας πέντε μήνες μετά την πρώτη προβολή της στη Δημοκρατία.

Η αρμοδιότητα για την εφαρμογή και αυτής της νομοθεσίας ασκούνταν μέχρι σήμερα από τον Υπουργό Εσωτερικών και μεταφέρεται πλέον στον Υφυπουργό Πολιτισμού.

Η συζήτηση στη Βουλή

Μιλώντας στην Ολομέλεια, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικών, βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού, χαρακτήρισε την τροποποίηση τυπική αλλά αναγκαία. Παράλληλα, επανέφερε το ζήτημα της εκκρεμότητας ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου σε σχέση με τη συνταγματικότητα των Υφυπουργείων.

Όπως ανέφερε, η απόφαση του Δικαστηρίου καθυστερεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ στο μεταξύ δημιουργούνται καθημερινά τετελεσμένα. Εξέφρασε την ανάγκη να ληφθεί η σχετική απόφαση, προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες παρενέργειες για τη Δημοκρατία.

Η μεταφορά των δύο αρμοδιοτήτων εντάσσεται στην ευρύτερη μεταφορά πολιτιστικών πεδίων και συναφών διοικητικών λειτουργιών στο Υφυπουργείο Πολιτισμού, το οποίο αναλαμβάνει πλέον και το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την κατάταξη των κινηματογραφικών ταινιών και συγκεκριμένες πτυχές της διανομής τους.