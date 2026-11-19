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Τροποποιητικούς κανονισμούς για τη διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, με τους οποίους αποσαφηνίζεται το πλαίσιο χρηματοδότησης της συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσής τους, ενέκρινε την Πέμπτη η Ολομέλεια της Βουλής. Οι κανονισμοί εγκρίθηκαν με 45 ψήφους υπέρ.

Ο Βουλευτής της Άμεσης Δημοκρατίας, Γιάννης Λαουρής, ανέφερε ότι κατά τη συζήτηση των κανονισμών εντοπίστηκαν διάφορα σημεία που η πλευρά του επιθυμούσε να τροποποιηθούν, ωστόσο, όπως είπε, οι τεχνοκράτες ενημέρωσαν ότι αυτά καλύπτονται από τις υφιστάμενες πρόνοιες.

Πρόσθεσε ότι εξακολουθεί να υπάρχει ζήτημα σε σχέση με την υποχρέωση του κράτους να δημοσιεύει λεπτομερώς τα είδη και τις κατηγορίες αποβλήτων και σημείωσε ότι θα κατατεθεί σχετική πρόταση νόμου.

Οι κανονισμοί αποσκοπούν στην εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2024/884, η οποία τροποποιεί το ευρωπαϊκό πλαίσιο για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), περιλαμβανομένων των φωτοβολταϊκών πλαισίων.

Η τροποποίηση κρίθηκε αναγκαία μετά από απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την οποία ορισμένες πρόνοιες της αρχικής Οδηγίας 2012/19/ΕΕ κρίθηκαν ότι είχαν αδικαιολόγητη αναδρομική ισχύ, ειδικότερα σε σχέση με φωτοβολταϊκά πλαίσια που είχαν διατεθεί στην αγορά κατά την περίοδο από τις 13 Αυγούστου 2005 έως τις 13 Αυγούστου 2012.

Με τη νέα ρύθμιση διευκρινίζεται ότι η χρηματοδότηση της συλλογής, επεξεργασίας και ορθής διάθεσης αποβλήτων φωτοβολταϊκών πλαισίων, καθώς και άλλου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, καθορίζεται με βάση την εθνική νομοθεσία που ίσχυε κατά την περίοδο κατά την οποία τα προϊόντα διατέθηκαν στην αγορά.

Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η αναδρομική επιβάρυνση των παραγωγών με υποχρεώσεις χρηματοδότησης που δεν προβλέπονταν από το νομοθετικό πλαίσιο κατά τον χρόνο διάθεσης των προϊόντων στην αγορά.

ΚΥΠΕ