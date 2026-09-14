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Η φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη ξαπλωμένο στο ιδιωτικό ιατρείο, δεν εγείρει μόνο το ερώτημα εάν τότε που τραβήχτηκε ήταν ζωντανός ή είχε χάσει τις αισθήσεις του, αλλά ενδέχεται να αναβαθμίσει το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο συλληφθέντων. Αυτό επισημαίνει o δικηγόρος Δημήτρης Αναστασόπουλος, εξηγώντας ότι με βάση όσα έχουν γίνει γνωστά, η ποινική δίωξη δεν στοιχειοθετεί αμέλεια αλλά ενδεχομένως και δόλο.

«Ακούσαμε ότι τον αφήσαν μια ώρα πριν καλέσουν το ΕΚΑΒ, δεν τον βοήθησαν, αλλά έβγαζαν φωτογραφίες. Ασφαλώς και δεν μπορούμε να υπεισέλθουμε ειδικότερα στη δικογραφία, αλλά από αυτά που έχουμε διαβάσει ασκήθηκε μία πολύ σοβαρή ποινική δίωξη με τη διάταξη του άρθρου 308, σύμφωνα με την οποία είναι σε βαθμό κακουργήματος και αφορά περιπτώσεις κατά την οποία κάποιος που έχει την ευθύνη κάποιου άλλου προσώπου ή τον καθιστά αβοήθητο, δεν του παρέχει την αναγκαία φροντίδα, την αναγκαία νοσηλεία, εν προκειμένω, με αποτέλεσμα και τον θάνατο του.

Πρόκειται για διάταξη η οποία επισύρει ποινή κάθειρξης μέχρι και 10 ετών. Είναι λοιπόν αυτονόητο ότι θα διερευνηθεί από τις ανακριτικές αρχές ενώ οι δύο γιατροί βρίσκονται ενώπιον του αρμοδίου ανακριτή», είπε ο δικηγόρος.

«Κάθε γιατρός έχει μια εγγυητική θέση απέναντι στον οποιονδήποτε βρεθεί πλησίον του και χρειαστεί τη βοήθειά του σε οποιοδήποτε χώρο και πολύ περισσότερο αν βρίσκεται στο ιατρείο του και ο ίδιος με τις πράξεις ή τις παραλείψεις του τον εκθέσει σε κίνδυνο και τον καταστήσει αβοήθητο», ανέφερε στη συνέχεια ο κ. Αναστασιάδης, υπενθυμίζοντας ότι είναι δεκάδες οι περιπτώσεις που κρίθηκαν ένοχοι ιατροί γιατί δεν παρασχέθηκε η αναγκαία βοήθεια με αποτέλεσμα τον θάνατο ή σοβαρή σωματική βλάβη.

Το ενδεχόμενο συγκάλυψης

Τις διαστάσεις «συγκάλυψης», παραθέτει επίσης ο δικηγόρος αναφορικά με τη φωτογραφία, τη διαγραφή της, την καθυστέρηση κλήσης στο ΕΚΑΒ. «Αυτό είναι αμέλεια ή μπορεί να είναι κάτι παραπάνω και να υπάρχει αναβάθμιση του κατηγορητηρίου», είπε χρακτηριστικά.

Στον ίδιο τηλεοπτικό χρόνο, ο Διευθυντής της Πρώτης Νεφρολογικής Κλινικής του ΑΠΘ, Παντελής Σαραφίδης επανέλαβε ότι είναι αδιανόητο να υπάρχει μηχάνημα πλασμαφαίρεσης σε ιατρείο, καθώς, όπως είπε απαιτεί έμπειρία αλλά και εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό. «Χρησιμοποιείται για εξαιρετικά βαριά νοσήματα, σε επείγουσες καταστάσεις για αφαίρεση αντισωμάτων που απειλούν είτε την ζωή ασθενούς είτε ένα ζωτικώ όργανο, για παράδειγμα σπάνια πάθηση αγγείων», είπε ο κ. Σαραφίδης.

«Η Επιτροπή Ελέγχου που έχει ήδη συσταθεί και τοποθετηθεί από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών θα πρέπει να μας πει και τι έχει γίνει το προηγούμενο χρονικό διάστημα και θα πρέπει να διερευνηθεί και από το Υπουργείο Υγείας που είναι η εποπτεύουσα αρχή, τι έγινε όλα αυτά τα χρόνια στη συγκεριμένη «δομή», η οποία διαφήμιζε το προϊόν της και καταλαβαίνουμε ότι προσέλκυε και πάρα πολύ κόσμο», ανέφερε.

ertnews.gr