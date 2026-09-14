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Η ενσωμάτωση της βιωσιμότητας στον σχεδιασμό των μεγάλων έργων αποτελεί προϋπόθεση για την προσέλκυση επενδύσεων, την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, υποστηρίζει ο Σύνδεσμος Μεγάλων Αναπτύξεων. Σε άρθρο του, τονίζει ότι η Κύπρος έχει την ευκαιρία να αξιοποιήσει τη δυναμική των επενδύσεων στον τουρισμό και στις μεικτές αναπτύξεις, συνδέοντας την οικονομική ανάπτυξη με τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.

Ο Σύνδεσμος επισημαίνει την ανάγκη για στρατηγική συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού και των σχετικών διαδικασιών. Παράλληλα, ζητά οι αναπτυξιακές πρωτοβουλίες να λαμβάνουν υπόψη, ήδη από το στάδιο του σχεδιασμού, το φυσικό περιβάλλον, το τοπίο και την πολιτιστική κληρονομιά.

Η συμβολή των έργων πέρα από τους οικονομικούς δείκτες

Καθώς οι πόλεις επεκτείνονται και αυξάνονται οι ανάγκες για κατοικίες, υποδομές, τουριστικές εγκαταστάσεις, εμπορικούς και δημόσιους χώρους, ο Σύνδεσμος χαρακτηρίζει τη βιωσιμότητα απαραίτητη συνθήκη για τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας.

Όπως αναφέρει, οι μεγάλες αναπτύξεις διαμορφώνουν το αστικό και οικονομικό τοπίο, δημιουργώντας θέσεις εργασίας, προσελκύοντας επενδύσεις και συμβάλλοντας στην αναζωογόνηση περιοχών. Η συμβολή τους, ωστόσο, πρέπει να αξιολογείται και με βάση τον τρόπο με τον οποίο ενσωματώνουν τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.

Σύμφωνα με το άρθρο, τα μέλη του Συνδέσμου αναγνωρίζουν ότι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση έργων οφείλουν να συνυπολογίζουν την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, του τοπίου και της πολιτιστικής ταυτότητας κάθε περιοχής. Η διατήρηση αυτών των χαρακτηριστικών συνδέεται, όπως σημειώνεται, με την ποιότητα και τη μακροπρόθεσμη αξία των αναπτύξεων.

Ενεργειακή απόδοση και λειτουργικές κοινότητες

Ο Σύνδεσμος αναδεικνύει την ενεργειακή απόδοση ως βασική παράμετρο των σύγχρονων έργων. Οι μεγάλες αναπτύξεις μπορούν να ενσωματώνουν τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, έξυπνα συστήματα διαχείρισης και βιώσιμα κατασκευαστικά υλικά, περιορίζοντας το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα.

Η βιωσιμότητα συνδέεται επίσης με την ένταξη κάθε έργου στον αστικό και φυσικό χώρο. Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, οι αναπτύξεις πρέπει να βελτιώνουν τη συνδεσιμότητα και την πρόσβαση σε υπηρεσίες, να ενσωματώνουν δημόσιους χώρους και να σέβονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντός τους.

Στο πλαίσιο αυτό, χώροι πρασίνου, πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι και κοινόχρηστες υποδομές θεωρούνται ουσιαστικά στοιχεία για τη δημιουργία λειτουργικών κοινοτήτων.

Ο σχεδιασμός και η λειτουργία των έργων οφείλουν, παράλληλα, να ανταποκρίνονται στις ανάγκες κατοίκων και επισκεπτών, ενισχύοντας την προσβασιμότητα, την κοινωνική συνοχή και την ποιότητα ζωής.

Τα κριτήρια ESG και η πρόσβαση στη χρηματοδότηση

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα κριτήρια ESG για το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση, τα οποία ο Σύνδεσμος χαρακτηρίζει βασικό εργαλείο αξιολόγησης για διεθνείς επενδυτές και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

Όπως υποστηρίζει, οι επενδυτές αναζητούν έργα που συνδυάζουν την οικονομική απόδοση με κοινωνική και περιβαλλοντική αξία. Κατά τον Σύνδεσμο, οι αναπτύξεις που ενσωματώνουν αρχές βιωσιμότητας προσελκύουν ευκολότερα χρηματοδότηση, ανταποκρίνονται στις προσδοκίες της αγοράς και διατηρούν υψηλότερη αξία σε βάθος χρόνου.

Η επενδυτική ευκαιρία για την Κύπρο

Ο Σύνδεσμος εκτιμά ότι η Κύπρος βρίσκεται σε κομβικό σημείο για σημαντικές επενδύσεις στον τουρισμό και στις μεικτές αναπτύξεις. Ζητούμενο, αναφέρει, είναι η αξιοποίηση αυτής της δυναμικής για έργα που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες διεθνείς προδιαγραφές και ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της χώρας.

Η συνεργασία των αρμόδιων φορέων και η ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών παραμέτρων από την αρχή του σχεδιασμού αποτελούν, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, βασικές προϋποθέσεις για να εξυπηρετούν οι αναπτύξεις τόσο τις σημερινές ανάγκες όσο και εκείνες των επόμενων γενεών.