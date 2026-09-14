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Η λετονική airBaltic που ανήκει κατά πλειοψηφία στην κυβέρνηση της Λετονίας, υπέβαλε αίτηση προστασίας βάσει του Κεφαλαίου 11 του Κώδικα Πτώχευσης των ΗΠΑ στη Νέα Υόρκη, όπως ανακοίνωσε νωρίτερα τη Δευτέρα.

Η AirBaltic ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι εξασφάλισε δέσμευση για χρηματοδότηση 350 εκατομμυρίων ευρώ από δανειστές, συμπεριλαμβανομένων των Strategic Value Partners και Barclays, Hayfin Capital Management, ​Morgan Stanley και την Oaktree Capital Management για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της κατά τη διάρκεια αναδιάρθρωσης του χρέους.

Ο πόλεμος των ΗΠΑ με το Ιράν έχει προκαλέσει διπλασιασμό των τιμών των καυσίμων αεροσκαφών, προκαλώντας τη χειρότερη κρίση στον κλάδο των αεροπορικών ταξιδιών από την πανδημία COVID-19. Επενδυτές και στελέχη προειδοποιούν εδώ και μήνες ότι οι αερομεταφορείς με επιβαρυμένους ισολογισμούς και υψηλότερη έκθεση στην αστάθεια των τιμών του πετρελαίου θα είναι αυτοί που θα πληγούν περισσότερο από τη σύγκρουση.

Όπως επισημαίνει το Reuters, η AirBaltic είναι η δεύτερη αεροπορική εταιρεία που επηρεάζεται άμεσα τον πόλεμο, μετά την κατάρρευση τον Μάιο της αμερικανικής αεροπορικής εταιρείας Spirit Airlines, η οποία δεν είχε καταφέρει να εξασφαλίσει την υποστήριξη των πιστωτών για ένα σχέδιο διάσωσης της κυβέρνησης των ΗΠΑ.