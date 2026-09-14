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Η Επιτροπή Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, μαζί με τη Συντονιστική Επιτροπή Λεμεσού–Πάφου του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), σας προσκαλούν σε μια εκπαιδευτική εκδήλωση καθαρισμού παραλίας.

Ελάτε να καθαρίσουμε μαζί μία από τις ομορφότερες παραλίες της Κύπρου. Φέρτε τα παιδιά σας και εμπνεύστε τα από μικρή ηλικία να φροντίζουν το περιβάλλον. Σε όλους τους συμμετέχοντες, ενήλικες και παιδιά, θα απονεμηθούν πιστοποιητικά συμμετοχής. Η παρακολούθηση των διαδραστικών σεμιναρίων και η συμμετοχή στον καθαρισμό αντιστοιχούν σε 3 μη επαληθεύσιμες μονάδες Συνεχούς Επαγγελματικής Ανάπτυξης (CPD).

Η δράση θα συμπεριληφθεί στον επίσημο παγκόσμιο χάρτη της Παγκόσμιας Ημέρας Καθαρισμού του κινήματος Let’s Do It! World, στον οποίο καταγράφονται δράσεις από όλο τον κόσμο. Ας κάνουμε μαζί την Κύπρο περήφανη!

Την εκδήλωση θα τιμήσει με την παρουσία του ο δήμαρχος Λεμεσού, κ. Γιάννης Αρμεύτης.

Ημερομηνία: Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2026

Τοποθεσία: Gazebo Mare, Μαρίνα Λεμεσού

Ώρα: 10:00–13:00

Αναλυτικό πρόγραμμα:

10:00–10:05: Χαιρετισμός από τον Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου, εκ μέρους της Επιτροπής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και της Συντονιστικής Επιτροπής Λεμεσού–Πάφου.

10:05–10:30: Χαιρετισμός από το Let’s Do It! Cyprus και διαδραστικό σεμινάριο για τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης από τον Πάνο Δημητρίου, επικεφαλής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Let’s Do It! Cyprus.

10:30–11:00: Σεμινάριο πρώτων βοηθειών και κανόνων ασφάλειας στην παραλία από εκπαιδευτές ναυαγοσωστικής της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ναυαγοσωστικής.

11:00–11:30: Σεμινάριο από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου για την πρόληψη πυρκαγιών, την προστασία του περιβάλλοντος και τις πρακτικές ασφάλειας, προσαρμοσμένο σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες και σχεδιασμένο για παιδιά και ενήλικες.

11:30–12:15: Προαιρετική συμμετοχή σε Zumba/χορό στην παραλία για παιδιά και ενήλικες. Ο καλύτερος καθαρισμός ξεκινά με χορό!

Μετά από κάθε διαδραστικό σεμινάριο ενδέχεται να ακολουθεί δεκάλεπτη ενότητα ερωτήσεων και απαντήσεων.

12:15–13:00: Καθαρισμός της παραλίας δίπλα στο Gazebo Mare και της Ακταίας Οδού (Καρνάγιο). Όσοι δεν συμμετάσχουν στη Zumba μπορούν να αρχίσουν τον καθαρισμό στις 11:30.

Θα προσφέρονται: Νερό, σακούλες καθαρισμού, γάντια, δροσιστικά ποτά, σνακ και δώρα για τα παιδιά.

Τι να φέρετε μαζί σας: Καπέλο, αντηλιακό και καλή διάθεση.

Δωρεάν εγγραφή στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ)

Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στα τηλέφωνα 22 870030 και 99523972.

Συνεργαζόμενοι φορείς: