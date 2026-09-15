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Η βιωσιμότητα ως τρόπος λειτουργίας

Σε μια εποχή όπου η υπεύθυνη επιχειρηματικότητα δεν αξιολογείται πλέον μέσα από προθέσεις, αλλά μέσα από πράξεις, συνέπεια και μετρήσιμο αποτύπωμα, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποκτά έναν ακόμη πιο ουσιαστικό ρόλο. Δεν αποτελεί μια παράλληλη δραστηριότητα, ούτε μια επικοινωνιακή υποχρέωση.

Συνδέεται με τον τρόπο που μια εταιρεία λειτουργεί καθημερινά, λαμβάνει αποφάσεις, διαχειρίζεται τους πόρους της, συνεργάζεται με την κοινωνία και δημιουργεί μακροπρόθεσμη αξία.

Για τη Lidl Κύπρου, η βιωσιμότητα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της επιχειρησιακής της φιλοσοφίας. Είναι μια στρατηγική επιλογή που διαπερνά την καθημερινή λειτουργία της εταιρείας, την εφοδιαστική της αλυσίδα, τις επενδύσεις της, τις συνεργασίες της και τη σχέση της με τους καταναλωτές. Από την περιβαλλοντική υπευθυνότητα και τη μείωση της σπατάλης τροφίμων, μέχρι την κοινωνική προσφορά, την εκπαίδευση, την υγεία, τη διατροφή και τη διαφάνεια, η εταιρεία επενδύει σε πρωτοβουλίες με διάρκεια και πραγματικό αντίκτυπο.

Η προσέγγιση αυτή αποτυπώνει μια σύγχρονη αντίληψη για το ESG και την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Περιβάλλον, κοινωνία και υπεύθυνη διακυβέρνηση δεν αντιμετωπίζονται ως ανεξάρτητοι άξονες, αλλά ως αλληλένδετες διαστάσεις της ίδιας ευθύνης. Μιας ευθύνης που μεγαλώνει όσο μεγαλώνει και η παρουσία μιας εταιρείας στην αγορά και στην κοινωνία.

Στη Lidl Κύπρου, αυτή η ευθύνη μεταφράζεται σε πράξεις: σε πιο αποδοτική χρήση ενέργειας, σε δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος, σε εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά και νέους, σε στήριξη ευάλωτων ομάδων, σε πρωτοβουλίες για την υγεία και την ευεξία, αλλά και σε πιο συνειδητές επιλογές για τον καταναλωτή.

Η φιλοσοφία “More to Value” εκφράζει ακριβώς αυτή τη διευρυμένη έννοια της αξίας. Για τη Lidl Κύπρου, αξία δεν σημαίνει μόνο προσιτές τιμές. Σημαίνει ποιότητα, υπευθυνότητα, διαφάνεια, κοινωνική συνεισφορά, περιβαλλοντική ευαισθησία και ουσιαστική σχέση εμπιστοσύνης με την κοινωνία.

Περιβαλλοντική ευθύνη που ξεκινά από την καθημερινή λειτουργία

Η περιβαλλοντική υπευθυνότητα βρίσκεται στον πυρήνα της βιώσιμης ανάπτυξης. Για μια εταιρεία λιανεμπορίου τροφίμων, η πρόκληση είναι πολυδιάστατη: ενέργεια, μεταφορές, ψύξη, αποθέματα, συσκευασίες, σπατάλη τροφίμων και υπεύθυνη διαχείριση πόρων συνθέτουν ένα σύνθετο πεδίο δράσης. Για τη Lidl Κύπρου, η απάντηση βρίσκεται στη συστηματική ενσωμάτωση της βιωσιμότητας στην ίδια τη λειτουργία της.

Η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη μείωση των εκπομπών και στη συνεργασία με την εφοδιαστική αλυσίδα. Σε έναν κλάδο όπου σημαντικό μέρος του περιβαλλοντικού αποτυπώματος συνδέεται με έμμεσες εκπομπές, η συνεργασία με προμηθευτές και η υιοθέτηση πιο υπεύθυνων πρακτικών αποκτούν καθοριστική σημασία.

Σε πρακτικό επίπεδο, η Lidl Κύπρου χρησιμοποιεί από το 2022 100% πράσινη ηλεκτρική ενέργεια στις εγκαταστάσεις της, εξαιρουμένων των συμβάσεων προμήθειας τις οποίες δεν μπορεί να επηρεάσει. Παράλληλα, συνεχίζει να επεκτείνει τα φωτοβολταϊκά της συστήματα, λειτουργώντας σήμερα συνολικά 8 φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σε καταστήματα και στην κεντρική της αποθήκη. Η εγκατάσταση φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων, η ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης και οι σύγχρονες πρακτικές ψύξης και μεταφοράς εντάσσονται στην ίδια στρατηγική κατεύθυνση.

Η πιστοποίηση ISO 50001 σε όλες τις εγκαταστάσεις της εταιρείας ενισχύει περαιτέρω αυτή την προσέγγιση. Η ενεργειακή διαχείριση δεν μένει σε επίπεδο γενικής δέσμευσης, αλλά παρακολουθείται μέσα από συστήματα, δείκτες και διαδικασίες συνεχούς βελτίωσης. Με αυτό τον τρόπο, η περιβαλλοντική στρατηγική συνδέεται άμεσα με τη λειτουργική αποδοτικότητα.

Η εξοικονόμηση ενέργειας, η καλύτερη αξιοποίηση υποδομών και η μείωση εκπομπών δημιουργούν διπλό όφελος, καθώς μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και ταυτόχρονα ενισχύουν την ανθεκτικότητα της επιχείρησης. Αποδεικνύουν, στην πράξη, ότι η βιωσιμότητα δεν είναι κόστος προσαρμογής, αλλά επένδυση στο μέλλον.

Λιγότερη σπατάλη, περισσότερη αξία

Στον τομέα των τροφίμων, η υπεύθυνη διαχείριση πόρων έχει ιδιαίτερη σημασία. Η σπατάλη τροφίμων δεν αποτελεί μόνο περιβαλλοντική πρόκληση, αλλά και κοινωνικό και οικονομικό ζήτημα. Για τη Lidl Κύπρου, η πρόληψη της σπατάλης ξεκινά από τον καλύτερο σχεδιασμό και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών.

Η εταιρεία επενδύει σε προηγμένα συστήματα πρόβλεψης και αυτοματοποιημένων παραγγελιών, με στόχο τον αποτελεσματικότερο προγραμματισμό και τον περιορισμό των πλεονασμάτων. Παράλληλα, σε επίπεδο καταστήματος εφαρμόζονται πρακτικές δεύτερης ευκαιρίας κατανάλωσης, όπως η διάθεση κοντόληκτων προϊόντων σε σημαντικά μειωμένες τιμές και οι σακούλες «Επίλεξέ με», ώστε προϊόντα που παραμένουν κατάλληλα για κατανάλωση να αξιοποιούνται εγκαίρως.

Η υπεύθυνη διαχείριση συνεχίζεται και μετά το στάδιο της διάθεσης. Η Lidl Κύπρου εφαρμόζει διαδικασίες για τη σωστή αξιοποίηση ζωικών και φυτικών υποπροϊόντων, σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης διαχείρισης αποβλήτων. Ό,τι δεν μπορεί να διατεθεί με ασφάλεια, οδηγείται σε εναλλακτική αξιοποίηση, όπως παραγωγή βιοαερίου και ζωοτροφών.

Σημαντικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια έχει και ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Η κατάργηση των έντυπων φυλλαδίων, η ενίσχυση των ψηφιακών καναλιών επικοινωνίας και η εφαρμογή της e-απόδειξης μέσω Lidl Plus μειώνουν τη χρήση χαρτιού και φυσικών πόρων, ενώ παράλληλα βελτιώνουν την εμπειρία του καταναλωτή. Είναι αλλαγές που στην καθημερινότητα μπορεί να μοιάζουν απλές, όμως σε μεγάλη κλίμακα δημιουργούν ουσιαστικό σωρευτικό όφελος.

Η περιβαλλοντική ευθύνη της Lidl Κύπρου αποτυπώνεται και σε δράσεις που ξεπερνούν τα όρια της εμπορικής λειτουργίας. Από το 2021, η εταιρεία συνεργάζεται σταθερά με το Κέντρο Μελετών και Έρευνας ΑΚΤΗ, μέσα από το πρόγραμμα Project Zero, στηρίζοντας την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Μέχρι τον Ιούλιο του 2026, έχουν συλλεχθεί 20,4 τόνοι απορριμμάτων, μέσα από 105 καθαρισμούς ακτών και 19 καθαρισμούς βυθών.

Συνολικά, 6.174 εθελοντές, μαθητές, εκπαιδευτικοί και δύτες συμμετείχαν σε δράσεις καθαρισμού και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Οι αριθμοί αυτοί δείχνουν ότι η περιβαλλοντική προστασία γίνεται πιο ουσιαστική όταν αποκτά συμμετοχή, συνέχεια και συλλογικότητα.

Εκπαίδευση για τις επόμενες γενιές

Η βιώσιμη αλλαγή δεν μπορεί να στηριχθεί μόνο σε υποδομές και διαδικασίες. Χρειάζεται γνώση, συμμετοχή και αλλαγή νοοτροπίας. Γι’ αυτό και η Lidl Κύπρου επενδύει σταθερά στην εκπαίδευση, δημιουργώντας ευκαιρίες για παιδιά και νέους να γνωρίσουν στην πράξη τι σημαίνει περιβαλλοντική υπευθυνότητα, κυκλική οικονομία και συνειδητή κατανάλωση.

Στο πλαίσιο του Project Zero, μέχρι τον Ιούλιο του 2026 πραγματοποιήθηκαν 380 επισκέψεις σε σχολεία, μέσα από τις οποίες περισσότερα από 62.350 παιδιά σε όλη την Κύπρο ήρθαν σε επαφή με θέματα περιβαλλοντικής προστασίας και βιωσιμότητας. Η γνώση μεταφέρεται έτσι από τη θεωρία στην εμπειρία, βοηθώντας την επόμενη γενιά να κατανοήσει ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι μια καθημερινή στάση ζωής.

Παράλληλα, το Εκπαιδευτικό Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα mind REset, που διοργανώνεται από το Junior Achievement Cyprus, συμπληρώνει αυτό το ακαδημαϊκό έτος (2026-2027) 6 χρόνια επιτυχημένης πορείας, έχοντας εκπαιδεύσει σχεδόν 16.500 μαθητές και μαθήτριες σε όλη την Κύπρο στις αρχές της κυκλικής οικονομίας. Στον φετινό κύκλο, περισσότεροι από 3.600 μαθητές, από 24 σχολεία, εργάστηκαν πάνω στη θεματική της σπατάλης τροφίμων, αναπτύσσοντας ιδέες που συνδυάζουν την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και την περιβαλλοντική υπευθυνότητα.

Η επένδυση στη γνώση συνεχίζεται και μέσα από πρωτοβουλίες που συνδέουν τη διατροφή με την υγεία και την καθημερινότητα. Η «Ακαδημία Φαγητού για Παιδιά», σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, προσφέρει σε μαθητές της Α’ Γυμνασίου γνώσεις συνειδητής διατροφής και βασικές δεξιότητες κουζίνας, με την καθοδήγηση σεφ-εκπαιδευτή και τη στήριξη διαιτολόγου/διατροφολόγου. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που ήδη από την έναρξή του το 2018 έχει προσφέρει βιωματική εμπειρία μάθησης σε πάνω από 6.800 μαθητές και μαθήτριες από 260 σχολεία σε όλη την Κύπρο, καλλιεργώντας από νωρίς τις βάσεις για έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής.

Την ίδια στιγμή, το Lidl Wellness Camp, το οποίο υλοποιείται από το 2020 και λειτουργεί ως ένα ζωντανό οικοσύστημα υγείας και ευεξίας, μεταφέρει τη γνώση πιο κοντά στην καθημερινότητα των πολιτών μέσα από δράσεις που συνδέουν την ισορροπημένη διατροφή, την επιστήμη, την ψυχολογία, την άσκηση και την καθημερινή φροντίδα του εαυτού. Πρόκειται για ένα διήμερο υγείας και ευεξίας που τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής UNESCO, του Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου και του Συνδέσμου Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου.

Για τη Lidl Κύπρου, η εκπαίδευση αποτελεί επένδυση με μακροπρόθεσμο αποτύπωμα. Γιατί η επόμενη γενιά δεν χρειάζεται μόνο να ακούσει για τη βιωσιμότητα. Χρειάζεται να την κατανοήσει, να τη βιώσει και να νιώσει ότι μπορεί να συμβάλει ενεργά στη διαμόρφωση ενός καλύτερου μέλλοντος.

Κοινωνική προσφορά με συνέχεια και ουσία

Η υπεύθυνη επιχειρηματικότητα δεν ολοκληρώνεται χωρίς την κοινωνική της διάσταση. Για τη Lidl Κύπρου, η προσφορά στην κοινωνία δεν αντιμετωπίζεται ως περιστασιακή ενέργεια, αλλά ως σταθερή δέσμευση που εκφράζεται μέσα από μακροχρόνιες συνεργασίες με οργανισμούς που επιτελούν ουσιαστικό έργο.

Η διαχρονική στήριξη προς τον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα κοινωνικής προσφοράς με συνέχεια. Η Lidl Κύπρου καλύπτει πλήρως το επισιτιστικό πρόγραμμα του Κέντρου Ανακουφιστικής Φροντίδας «Αροδαφνούσα», καθώς και τις λειτουργικές ανάγκες δύο δωματίων του Κέντρου. Παράλληλα, έχει συμβάλλει στη δημιουργία και τον πλήρη εξοπλισμό ειδικά διαμορφωμένου χώρου ανάπαυσης για τους οικείους των ασθενών, ενώ στηρίζει το έργο του Συνδέσμου μέσα από την κάλυψη εκδηλώσεων, ενισχύοντας την οικονομική του θωράκιση.

Μέσα από τη στρατηγική συνεργασία με τον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό, η Lidl Κύπρου επενδύει στην ασφάλεια και στην ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας της Υπηρεσίας Διαχείρισης Κρίσεων. Η προσφορά εξελιγμένων υποδομών άμεσης ανταπόκρισης συμβάλλει ώστε η βοήθεια να φτάνει έγκαιρα εκεί όπου υπάρχει ανάγκη, ενισχύοντας στην πράξη την ετοιμότητα και την ανθεκτικότητα της κοινωνίας.

Αντίστοιχα, η συνεργασία με το Hope for Children επικεντρώνεται στην προστασία των δικαιωμάτων και της ευημερίας των παιδιών. Μέσα από δράσεις κατά του εκφοβισμού, τη λειτουργία γραμμής στήριξης και τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού, η Lidl Κύπρου συμβάλλει στην οικοδόμηση ενός πιο ασφαλούς και υποστηρικτικού περιβάλλοντος για κάθε παιδί. Από την έναρξη της συνεργασίας μέχρι τον Ιούνιο του 2026, περισσότεροι από 6.000 μαθητές και μαθήτριες έχουν συμμετάσχει σε εκπαιδευτικές δράσεις, ενώ 100.000 πολίτες έχουν συμμετάσχει σε ανοιχτές εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης.

Η κοινωνική υπευθυνότητα της εταιρείας αποτυπώνεται και στο επίπεδο των προϊόντων. Η σταδιακή αναβάθμιση του διατροφικού προφίλ των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, με λιγότερα σάκχαρα, λιγότερο αλάτι και κορεσμένα λιπαρά, περισσότερα προϊόντα ολικής άλεσης, περισσότερες φυτικές επιλογές και πιο ξεκάθαρες ετικέτες, δίνει στους καταναλωτές τη δυνατότητα να κάνουν πιο ενημερωμένες και συνειδητές επιλογές.

Με αυτό τον τρόπο, η υπευθυνότητα περνά από τις δράσεις στο ίδιο το προϊόν και από το προϊόν στην καθημερινότητα. Γίνεται μέρος μιας ευρύτερης σχέσης εμπιστοσύνης ανάμεσα στην εταιρεία, τον καταναλωτή και την κοινωνία.

Διαφάνεια, εμπιστοσύνη και “More to Value”

Σε ένα περιβάλλον όπου οι καταναλωτές, οι θεσμοί και η επιχειρηματική κοινότητα ζητούν περισσότερες αποδείξεις και λιγότερες υποσχέσεις, η διαφάνεια αποτελεί βασική προϋπόθεση αξιοπιστίας. Η βιωσιμότητα δεν μπορεί να στηρίζεται σε γενικές διακηρύξεις. Χρειάζεται τεκμηρίωση, συνέπεια, στόχους, πιστοποιήσεις και συνεργασίες που αντέχουν στον χρόνο.

Η τεχνολογία αποτελεί επίσης σημαντικό σύμμαχο στη σύγχρονη στρατηγική βιωσιμότητας. Από τα συστήματα πρόβλεψης και τις αυτοματοποιημένες παραγγελίες, μέχρι την ψηφιακή επικοινωνία και την e-απόδειξη, οι ψηφιακές λύσεις μπορούν να συμβάλλουν στη μείωση πόρων, στη βελτίωση της λειτουργίας και στη λήψη πιο τεκμηριωμένων αποφάσεων. Το ζητούμενο δεν είναι η τεχνολογία ως αυτοσκοπός, αλλά η αξιοποίησή της με τρόπο που υπηρετεί την ουσία: λιγότερη σπατάλη, καλύτερη διαχείριση, περισσότερη διαφάνεια.

Για τη Lidl Κύπρου, η αξία δεν περιορίζεται στην τιμή. Αποτυπώνεται στην ποιότητα, στην υπευθυνότητα, στη διαφάνεια, στην περιβαλλοντική ευθύνη, στην κοινωνική συνεισφορά, στην υγεία, στην εκπαίδευση και στην ανθεκτικότητα.

Αυτή είναι και η ουσία της φιλοσοφίας “More to Value”: περισσότερη αξία στην καθημερινότητα, με πράξεις που έχουν νόημα και διάρκεια.

Σε έναν κόσμο που αλλάζει, η βιωσιμότητα δεν αποτελεί επιλογή εικόνας, αλλά επιλογή ουσίας. Και για τη Lidl Κύπρου, αποτελεί έναν συνεχή τρόπο λειτουργίας, με προσανατολισμό τη δημιουργία θετικού αποτυπώματος για την κοινωνία και τις επόμενες γενιές.