Για σήμερα έχει επαναοριστεί η εκδίκαση ενώπιον του Κακουργιοδικείου Πάφου της υπόθεσης που αφορά στον φόνο του Αλέξανδρου Αντωνίου, με κατηγορούμενο 58χρονο. Η διαδικασία αναβλήθηκε στις 30 Μαρτίου μετά από αίτημα της κατηγορούσας αρχής, λόγω της ετοιμασίας βίντεο που καταγράφει πως εξελίχθηκε το επεισόδιο και το οποίο δεν ήταν έτοιμο, ενώ επιπρόσθετα εκκρεμούν και κάποιες εκθέσεις εμπειρογνωμόνων.

Η κατηγορούσα αρχή ζήτησε παράλληλα να παραμείνει ο 58χρονος υπό κράτηση μέχρι σήμερα, επικαλούμενος τη σοβαρότητα των αδικημάτων και σε κίνδυνο μη εμφάνισης του ενώπιον της δικαιοσύνης. Ο συνήγορος υπεράσπισης του 58χρονου δεν έφερε ένσταση ζητώντας να του δοθεί το επιπρόσθετο μαρτυρικό υλικό πριν την σημερινή δικάσιμο.

Συνεπεία των δεδομένων αυτών, το Κακουργιοδικείο όρισε την υπόθεση για σήμερα διατάσσοντας όπως ο 58χρονος παραμείνει υπό κράτηση. Στην σημερινή δικάσιμο αναμένεται να απαντήσει εάν παραδέχεται ή όχι τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Ο 58χρονος μεταφέρθηκε στις 30 Μαρτίου από τις Κεντρικές Φυλακές στο Δικαστήριο υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, σε μια ασφυκτικά γεμάτη αίθουσα. Τόσο η προσέλευση του, όσο και η αποχώρηση του έγινε ωστόσο σε ήρεμο κλίμα δεδομένης της πολύ μεγάλης αστυνομικής δύναμης που επέβλεπε την διαδικασία εντός και εκτός του Δικαστικού Μεγάρου Πάφου.

Το φονικό διαπράχθηκε ενωρίς το βράδυ της 19ης Νοεμβρίου 2025 έξω από περίπτερο στα Κονιά. Ο 58χρονος κατηγορούμενος συνελήφθη την επομένη και ανακρινόμενος παραδέχθηκε την εμπλοκή του στον φόνο του Αλέξανδρου Αντωνίου, υποστηρίζοντας τη θέση για μη προσχεδιασμένη ενέργεια, αλλά για την «κακή την ώρα».