Σχεδόν 3.000 οικιστικές μονάδες αδειοδοτήθηκαν εντός 40 ημερών και περίπου 1.000 πολυκατοικίες αδειοδοτήθηκαν εντός 80 ημερών. Πρόκειται για ένα κομβικό σημείο στον κλάδο ανάπτυξης γης, το οποίο είναι αποτέλεσμα των μεταρρυθμίσεων, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Σε χαιρετισμό του -εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας- στο επίσημο δείπνο του Συνδέσμου Ανάπτυξης Ακινήτων, ο υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου σημείωσε ότι τα πιο πάνω επιβεβαιώνουν την αναγκαιότητα της μεταρρύθμισης και συμβάλλουν τόσο στην απρόσκοπτη υλοποίηση αναπτυξιακών έργων, όσο και στην ενίσχυση της στεγαστικής πολιτικής του Κράτους.

Τις αλλαγές αυτές χαιρέτισαν και οι επιχειρηματίες ανάπτυξης γης, οι οποίοι όμως τόνισαν την ίδια ώρα, ότι απομένουν ακόμη πολλά να γίνουν, καθότι οι μεγάλες καθυστερήσεις στο κομμάτι των αδειοδοτήσεων εξακολουθούν να αποτελούν το σημαντικότερο διαρθρωτικό εμπόδιο στον κλάδο.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ανάπτυξης Ακινήτων Κύπρου, Γιάννης Μισιρλής, υπογράμμισε για μια ακόμη φορά ότι η στεγαστική κρίση που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη -και η Κύπρος δεν αποτελεί εξαίρεση- είναι πρωτίστως κρίση προσφοράς. «Τα τελευταία χρόνια γίνεται συχνά συζήτηση για την προσιτή κατοικία. Θα ήθελα να είμαι σαφής: Η στεγαστική κρίση που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη είναι πρωτίστως κρίση προσφοράς», ανέφερε χαρακτηριστικά. Για να προσθέσει ότι η απάντηση δεν μπορεί να είναι η επιβράδυνση της ανάπτυξης, ούτε φυσικά και οι περιορισμοί στις επενδύσεις. Η απάντηση είναι περισσότερες κατοικίες και περισσότερη προσφορά, συμπλήρωσε.

Αδειοδοτήσεις εντός ημερών

Αναλυτικότερα, ο υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου στο χαιρετισμό του, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η μεταρρύθμιση της αδειοδότησης της ανάπτυξης αποτελεί μια από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια. Μέσα από νέες διαδικασίες, ταχύτερους και αυτοματοποιημένους μηχανισμούς αδειοδότησης, την ενίσχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και την αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων, η κυβέρνηση επιδιώκει τη μείωση της γραφειοκρατίας, την επιτάχυνση των διαδικασιών και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών, των επενδυτών και των επιχειρήσεων.

Χαρακτηριστικά, επισήμανε ότι τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την αναγκαιότητα της μεταρρύθμισης. Σχεδόν 3.000 οικιστικές μονάδες και περίπου 1.000 πολυκατοικίες αδειοδοτήθηκαν εντός 40 και 80 εργάσιμων ημερών αντίστοιχα, συμβάλλοντας τόσο στην απρόσκοπτη υλοποίηση αναπτυξιακών έργων όσο και στην ενίσχυση της στεγαστικής πολιτικής του Κράτους.

Εκσυγχρονισμός υπηρεσιών

Παράλληλα, συνέχισε ο Κωνσταντίνος Ιωάννου, οι αλλαγές που προωθούνται στα Τμήματα Πολεοδομίας και Κτηματολογίου αποσκοπούν στη δημιουργία μιας πιο αποτελεσματικής, διαφανούς και φιλικής προς τον πολίτη και τον επενδυτή δημόσιας διοίκησης. «Επενδύουμε περαιτέρω στην ψηφιοποίηση των διαδικασιών, στην αναβάθμιση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, στη μείωση των διοικητικών καθυστερήσεων μέσω της αναδιοργάνωσης των αρμόδιων υπηρεσιών και στη βελτίωση της διεκπεραίωσης των αιτήσεων.

Στόχος μας είναι η παροχή ταχύτερων, ποιοτικότερων και πιο αξιόπιστων υπηρεσιών προς όλους», τόνισε. Άλλωστε, όπως είπε ο κ. Ιωάννου, η ανταγωνιστικότητα της Κύπρου ως επενδυτικού προορισμού συνδέεται άμεσα με την αποτελεσματικότητα των δημόσιων υπηρεσιών και με την ικανότητα του Κράτους να αδειοδοτεί, να εξυπηρετεί και να διευκολύνει την υλοποίηση ποιοτικών αναπτύξεων.

Καταλήγοντας, ο υπουργός Εσωτερικών σημείωσε ότι η πράσινη μετάβαση, η ενεργειακή απόδοση των κτηρίων, οι έξυπνες πόλεις, η αξιοποίηση της τεχνολογίας και η ενσωμάτωση καινοτόμων πρακτικών στον σχεδιασμό και την κατασκευή αποτελούν πλέον αναπόσπαστα στοιχεία της αναπτυξιακής στρατηγικής της χώρας μας.

Η αγορά αλλάζει

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ανάπτυξης Ακινήτων Κύπρου, Γιάννης Μισιρλής στη δική του ομιλία αναφέρθηκε στις αλλαγές που συντελούνται σε παγκόσμιο επίπεδο, όσον αφορά στην αγορά ακινήτων. «Η παγκόσμια αγορά αλλάζει. Οι σύγχρονες γενιές επαγγελματιών και επιχειρηματιών αναζητούν πλέον κάτι περισσότερο από ένα ακίνητο. Αναζητούν ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ζωής. Αναζητούν κοινότητες. Αναζητούν χώρους όπου μπορούν να ζουν, να εργάζονται, να δημιουργούν και να εξελίσσονται. Αναζητούν πόλεις ανθρώπινες, βιώσιμες και τεχνολογικά προηγμένες.

Για να προσθέσει ότι η Κύπρος έχει όλες τις προϋποθέσεις για να ανταποκριθεί σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, με επενδύσεις σε σύγχρονες κατοικίες, σε πράσινα κτίρια, νέους επιχειρηματικούς κόμβους και έργα που αναβαθμίζουν τις πόλεις, ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της χώρας και δημιουργούν πραγματική αξία για την οικονομία και την κοινωνία.

Βασικό ζητούμενο η προσφορά

Ο κ. Μισιρλής επισήμανε για μια ακόμη φορά ότι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουμε σήμερα στην κυπριακή αγορά είναι το στεγαστικό ζήτημα. Τα τελευταία χρόνια, όπως είπε, γίνεται συχνά συζήτηση για την προσιτή κατοικία.

«Θα ήθελα να είμαι σαφής: Η στεγαστική κρίση που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη είναι πρωτίστως κρίση προσφοράς.

Και η Κύπρος δεν αποτελεί εξαίρεση. Η αύξηση του πληθυσμού, η εγκατάσταση νέων επιχειρήσεων, η έλευση ξένων επαγγελματιών και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας έχουν αυξήσει σημαντικά τη ζήτηση για στέγη.

Η απάντηση δεν μπορεί να είναι η επιβράδυνση της ανάπτυξης, ούτε οι περιορισμοί στις επενδύσεις. Η απάντηση είναι περισσότερες κατοικίες και μεγαλύτερη προσφορά. Ταχύτερες διαδικασίες αδειοδότησης. καλύτερος πολεοδομικός σχεδιασμός, σύγχρονες υποδομές και κυρίως συνεργασία.

Καθυστέρηση ίσον υψηλότερο κόστος

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ανάπτυξης Ακινήτων τόνισε ότι η εισαγωγή νέων κινήτρων για αύξηση της προσφοράς κατοικιών και η προώθηση της αυτοαδειοδότησης, αποτελούν θετικές και ουσιαστικές παρεμβάσεις που κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, συμπλήρωσε, υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος μπροστά.

Οι μεγάλες καθυστερήσεις στις αδειοδοτήσεις εξακολουθούν -σύμφωνα με τον κ. Μισιρλή- να αποτελούν το σημαντικότερο διαρθρωτικό εμπόδιο για την αύξηση της προσφοράς κατοικιών. Κάθε μήνας καθυστέρησης μεταφράζεται σε υψηλότερο κόστος και κάθε χρόνος καθυστέρησης μεταφράζεται σε λιγότερες διαθέσιμες κατοικίες. Λιγότερες κατοικίες σημαίνουν υψηλότερες τιμές για τους πολίτες.

«Γι’ αυτό και θεωρούμε ότι η περαιτέρω επιτάχυνση και απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης πρέπει να παραμείνει ψηλά στις κοινές μας προτεραιότητες», κατέληξε.