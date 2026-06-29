Εάν έπρεπε να επιλεχθεί ένα παράδειγμα που ν’ αποδεικνύει τη διαχρονική αδυναμία της Πολιτείας να υλοποιεί, την ώρα που πρέπει, έργα που θεωρούνται απαραίτητα, αυτή θα μπορούσε κάλλιστα να ήταν η πολυσύχναστη οδός Ανδρέα Μουζάκη, που ενώνει τη Λάρνακα με το δημοτικό διαμέρισμα Λιβαδιών. Παρά την εκρηκτική ανάπτυξη στη συγκεκριμένη περιοχή και παρ’ όλο που πρόκειται για οδικό δίκτυο χαρακτηρισμένο ως «πρωταρχικής σημασίας», ο δρόμος παραμένει εδώ και πάρα πολλά χρόνια με μειωμένο πλάτος, χωρίς πεζοδρόμια και χωρίς φωτισμό, καθιστώντας τον έναν από τους πιο επικίνδυνους στη Λάρνακα.

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός πως σχεδόν καθημερινά καταγράφονται τροχαία στον δρόμο, ο οποίος τις ώρες αιχμής θυμίζει το κέντρο της Λευκωσίας, αφού δημιουργείται κυκλοφοριακό κομφούζιο. Σημειώνεται πως τον περασμένο Ιούλιο σημειώθηκε σοβαρό τροχαίο στην αρχή της Α. Μουζάκη, κατά το οποίο κινδύνεψε η ζωή μοτοσικλετιστή. Αντίστοιχη κατάσταση επικρατούσε και στη γειτονική λεωφόρο Λύσου Σανταμά (απέναντι από το Στάδιο «Αντώνης Παπαδόπουλος»), στην οποία λήφθηκαν κάποια μέτρα, μετά από θανατηφόρο δυστύχημα πριν από δύο χρόνια. Το αδιανόητο είναι πως και οι δύο δρόμοι περιλαμβάνονται στο Τοπικό Σχέδιο Λάρνακας, το οποίο αναφέρει χαρακτηριστικά: «Οι δρόμοι Πρωταρχικής Σημασίας προγραμματίζεται, κατά το δυνατό, να υλοποιηθούν μέχρι το έτος 2026, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της Κυκλοφοριακής Πολιτικής του Σχεδίου».

Η κατάσταση της Α. Μουζάκη έχει προκαλέσει αγανάκτηση στους κατοίκους, που εκφράζουν παράπονα και ζητούν τη λήψη μέτρων. Ένας από αυτούς, ο πολιτικός μηχανικός, Ανδρέας Θρασυβούλου, κοινοποίησε στον «Φ» πρόσφατη επιστολή του προς τον Δήμο Λάρνακας και άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες, με την οποία θέτει την ανάγκη εγκατάστασης οδικού φωτισμού, κατασκευής ασφαλών πεζοδρομίων, επιδιόρθωσης του οδοστρώματος και λήψης πρόσθετων μέτρων οδικής ασφάλειας στη συγκεκριμένη οδό. «Έχουν υποβληθεί επανειλημμένα παράπονα στο παρελθόν, χωρίς να έχει ληφθεί καμία δράση. Δυστυχώς, δημιουργείται η εντύπωση ότι θα πρέπει πρώτα να συμβεί σοβαρός τραυματισμός ή απώλεια ανθρώπινης ζωής για να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα», σημειώνει στην επιστολή του ο κ. Θρασυβούλου. Υποδεικνύει δε πως η εικόνα αυτή «δεν συνάδει μ’ έναν σύγχρονο δήμο, που οφείλει να θέτει ως προτεραιότητα την ασφάλεια των πολιτών του».

Έκτακτα μέτρα από τον Δήμο Λάρνακας

Αν και ο δρόμος για ν’ αντιμετωπιστούν ριζικά τα προβλήματα στην Α. Μουζάκη είναι ακόμη μακρύς, ο Δήμος Λάρνακας αποφάσισε τη λήψη έκτακτων μέτρων. «Βλέπουμε καθημερινά την κυκλοφοριακή συμφόρηση στην περιοχή στις ώρες αιχμής και ατυχήματα, επειδή δεν υπάρχει καλή ορατότητα. Γι’ αυτό αποφασίστηκαν κάποιες άμεσες ενέργειες που περιλαμβάνουν ευδιάκριτη χάραξη, ώστε να κινούνται οι πεζοί και τοποθέτηση φωτισμού», ανέφερε η δημοτική μηχανικός, Τούλα Αγγελίδου, σημειώνοντας πως αυτά τα έργα θα γίνουν με έξοδα του Δήμου Λάρνακας και πως θα προκηρυχθούν σύντομα προσφορές. Παράλληλα, όπως σημείωσε, επειδή αυξάνεται συνεχώς ο πληθυσμός της περιοχής, θα υποβληθεί εκ νέου αίτημα στον Φορέα Κυκλοφοριακών Μελετών για να εξεταστεί η τοποθέτηση φώτων τροχαίας, στο σημείο κοντά στο στάδιο «Αντώνης Παπαδόπουλος».

Επιπρόσθετα, ο Δήμος Λάρνακας έλαβε πρόσφατα το πράσινο φως από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, ώστε να προχωρήσει με την αποτύπωση του δρόμου. «Θα προχωρήσουμε με την αποτύπωση του δρόμου, ώστε η Πολεοδομία να προσαρμόσει ένα προκαταρκτικό ρυθμιστικό σχέδιο. Το έργο θα προωθηθεί ως πολεοδομικό μαζί με την οδό Τανταλίδη. Θα δημιουργηθούν πεζοδρόμια, ποδηλατόδρομος, στάσεις λεωφορείου και άξονας πρασίνου», σημείωσε η κ. Αγγελίδου.

Δεν προβλέπεται να ξεκινήσει πριν το… 2031 το έργο

Ο «Φ» ζήτησε τη θέση του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως (ΤΠΟ) και όπως μας αναφέρθηκε ο δρόμος έχει τεθεί πρόσφατα στον προγραμματισμό του Τμήματος και ήδη ζητήθηκε από τον Δήμο Λάρνακας να προχωρήσει σε τοπογραφική αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης της Α. Μουζάκη, ώστε να γίνει εκσυγχρονισμός του Ρυθμιστικού Σχεδίου.

«Στο Τοπικό Σχέδιο Λάρνακας ο δρόμος αυτός χαρακτηρίζεται ως Πρωταρχικής Σημασίας, ο οποίος σήμερα υφίσταται επιτόπου, αλλά με μειωμένο πλάτος. Το συνολικό μήκος του έργου θα φθάσει περίπου τα 2,3χλμ. Σήμερα, ο δρόμος διαθέτει δύο λωρίδες κυκλοφορίας και έχει χαρακτηριστικά υπεραστικής οδού, στον οποίο παρατηρούνται σοβαρές ελλείψεις σε ότι αφορά βασικές υποδομές, όπως πεζοδρόμια, σύγχρονο οδικό φωτισμό κ.λπ. και οι κυκλοφοριακές διευθετήσεις κατά μήκος του και στις συμβολές του με άλλα οδικά δίκτυα παρουσιάζουν προβλήματα. Επίσης, υπάρχουν τμήματα του δρόμου τα οποία δεν έχουν κατασκευαστεί ακόμα, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ικανοποιητική σύνδεση των περιοχών μεταξύ τους», παραδέχεται το Τμήμα Πολεοδομίας, διευκρινίζοντας, ωστόσο, πως υπολείπονται ακόμη πολλά στάδια για την υλοποίηση του έργου, που «δεν προβλέπεται ότι είναι εφικτή εντός της επόμενης πενταετίας».

Τα πολεοδομικά έργα που επιθυμεί η Λάρνακα, συζητήθηκαν πρόσφατα σε σύσκεψη στο γραφείο του διευθυντή της Πολεοδομίας και επειδή τα αιτήματα είναι πολλά, όπως μας αναφέρθηκε, έγινε ιεράρχηση. Τα έργα έχουν καταταχθεί ως εξής:

>> Υλοποίηση έργου βελτίωσης του δρόμου Λάρνακας – Δεκέλειας αξίας €17,7 εκατ. Σημειώνεται πως το συγκεκριμένο έργο παρουσιάζει καθυστερήσεις που ξεπερνούν τον έναν χρόνο, προκαλώντας σφοδρές αντιδράσεις ανάμεσα στους τουριστικούς φορείς της Λάρνακας.

>> Προχωρούν οι διαδικασίες για την προώθηση του έργου κατασκευής της Β΄ φάσης της λεωφόρου Αλέξανδρου Παναγούλη, η οποία παρουσιάζει καθυστερήσεις που ξεπερνούν τα 10 χρόνια. Πρόκειται για ακόμα έναν δρόμο που ενώνει τη Λάρνακα με τα Λιβάδια, σε σημείο, μάλιστα, όπου παρατηρείται ραγδαία ανάπτυξη, λόγω εγγύτητας με την περιοχή των πρώην διυλιστηρίων. Σύμφωνα με το Τμήμα Πολεοδομίας, ήδη εκπονήθηκε Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Μελέτη και αναμένεται η αξιολόγηση της από το Τμήμα Περιβάλλοντος, ενώ το Τμήμα έχει ετοιμάσει το Σημείωμα Έργου, το οποίο αξιολογείται από τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης. Το κόστος του έργου αναμένεται να φθάσει τα €15 εκατ.

>> Μετά από αίτημα του Δήμου Λάρνακας προωθείται ο σχεδιασμός για το έργο ανάπλασης των λεωφόρων Γρίβα Διγενή και Γρηγόρη Αυξεντίου, που είναι ο κεντρικός οδικός άξονας της πόλης. «Το Τμήμα Πολεοδομίας (ΤΠΟ) ετοίμασε παλαιότερα Ρυθμιστικό Σχέδιο, αλλά λόγω των προνοιών που είχαν υιοθετηθεί, ζητήθηκε από το Τμήμα Δημοσίων Έργων (ΤΔΕ) να ελεγχθεί και κυκλοφοριακά. Πρόσφατα, το ΤΔΕ αποπεράτωσε τη μελέτη του και το ΤΠΟ θα προχωρήσει σε σχετικές διορθώσεις στο Σχέδιο», αναφέρει το Τμήμα Πολεοδομίας.

Πέραν των πάνω, σύμφωνα με το Τμήμα Πολεοδομίας, προωθείται και αριθμός άλλων έργων στην ευρύτερη περιοχή Λάρνακας, όπως η βελτίωση της Δ΄ φάσης του δρόμου Λάρνακας – Δεκέλειας στα όρια της Πύλας, η λεωφόρος Κυριάκου Μάτση στον Δήμο Αραδίππου, η οδός Βάττενας στην κοινότητα Ορμήδειας και ο βόρειος και ο νότιος περιμετρικός δρόμος στον Δήμο Αθηένου.

Στην απάντησή του, το Τμήμα Πολεοδομίας διευκρινίζει πως όλοι οι δήμοι της Κύπρου και αρκετές κοινότητες έχουν ανάγκες για βελτιώσεις δρόμων στα όρια τους και ήδη έχουν συγκεντρωθεί δεκάδες αιτήματα για προώθηση τους ως πολεοδομικά έργα. «Δυστυχώς, η ταυτόχρονη προώθηση τόσων πολλών έργων δεν είναι εφικτή, λόγω περιορισμένων οικονομικών και ανθρώπινων πόρων», σημειώνει το Τμήμα, υποδεικνύοντας πως σε συνεργασία με το Τμήμα Δημοσίων Έργων, προσπαθούν να ιεραρχούν τις ανάγκες.