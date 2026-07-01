Το τελευταίο διάστημα υπάρχουν αυξημένες αναφορές από πολίτες για απάτες μέσω τηλεφωνικών κλήσεων με αριθμούς που φαίνονται κυπριακοί.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά την κλήση, ακούγεται αρχικά ένα προηχογραφημένο μήνυμα στο οποίο αναφέρεται ότι η κλήση γίνεται από το National Police Security Office και ότι τα στοιχεία ταυτότητας του πολίτη συνδέονται με ύποπτες δραστηριότητες.

Στη συνέχεια, οι πολίτες καλούνται να επιλέξουν έναν αριθμό και η κλήση μεταφέρεται σε άτομο που παρουσιάζεται ως λειτουργός. Το άτομο αυτό ισχυρίζεται ότι έχουν δημιουργηθεί τραπεζικοί λογαριασμοί στο όνομα του πολίτη, σε τραπεζικά ιδρύματα που βρίσκονται στην Κύπρο και ότι μέσω αυτών διακινούνται μεγάλα χρηματικά ποσά. Με αυτή την πρόσφαση οι δράστες επιδιώκουν να μάθουν στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών καθώς και άλλα προσωπικά δεδομένα, με σκοπό να αποσπάσουν χρηματικά ποσά.

Καλείται το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό και να μην γνωστοποιούν προσωπικά ή τραπεζικά τους στοιχεία. Θα πρέπει πάντοτε να διενεργείται έλεγχος για επαλήθευση των οποιωνδήποτε κλήσεων ή και μηνυμάτων λαμβάνονται, μέσω των επίσημων και γνωστοποιημένων καναλιών επικοινωνίας των εμπλεκόμενων οργανισμών.

Σε περίπτωση που λάβετε παρόμοια κλήση, τερματίστε την επικοινωνία.